En el video, que ha sido compartido por la cuenta de TikTok Defensa.Miraflores, se observa que la cámara hace un movimiento horizontal de izquierda a derecha sobre la plataforma del puente de Armendáriz, deteniéndose en una de las uniones. De esta manera, los vecinos advirtieron que en este punto las piezas no parecen encajar del todo, pues una se ubica unos cuantos centímetros por encima de la otra.

Si se compara con las otras uniones, estas sí lucen al mismo nivel y compactas. No obstante, cabe decir que en el video no se indica la fecha de grabación. Por ello, El Comercio llegó hasta la zona y pudo comprobar efectivamente la existencia de dicho desnivel en una de las uniones del puente.

Asimismo, se observó que en el punto en mención se ha realizado un tipo de intervención a fin de tratar de emparejar la unión.

¿De qué se trata este desnivel?

Tras inspeccionar el puente de cerca junto a El Comercio, el ingeniero civil Alberto Ramírez, de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), detalló que se trata de un desnivel en una de las uniones de la plataforma del puente, que probablemente se originó al momento de ensamblar las piezas a nivel del suelo, antes elevar la estructura y colocarla donde hoy se encuentra.

“Es un error de construcción, más que de diseño. Esas uniones no pueden estar así desniveladas. Lo deben haber armado mal y nadie se percató del desigual ensamblaje antes de colocar el puente. No puede haber un desnivel ni siquiera de milímetros, tiene que haber una calzadura perfecta“, indicó.

El fin de semana, la Municipalidad de Miraflores cerró temporalmente la bajada Armendáriz y restringió el paso vehicular debido a la instalación de piezas laterales de la estructura y al desmontaje de los últimos componentes de la grúa utilizada en la obra.

Ramírez explicó que lo adecuado sería que no se vean partes sobresalidas, es decir, una por encima de la otra, así sean solo unos centímetros.

En tanto, agregó que el metal (que es material del puente) necesita unas ciertas aberturas para que en días de calor tenga un espacio para dilatarse y en días de frío pueda contraerse. A esto se llama junta de dilatación, la cual debe existir en cada cierto tramo del puente.

“Eso sería un problema, que no hayan dejado la junta, pues viene el sol, hincha el metal y las piezas se pueden levantar. Pero independientemente de ello, las partes sí o sí deberían estar niveladas, para que en todo caso se dilaten o contraigan pero nivelados”, resaltó.

Ya identificado el problema, Ramírez sostuvo que solo quedaría por hacer trabajos de soldadura para “llenar” el desnivel y que todo parezca una sola pieza. “No se puede hacer otra cosa“, dijo.

Otro detalle que se pudo observar durante la inspección del puente fue un leve desprendimiento o corte debajo del desnivel. “Me sorprende que el ala inferior ya se está desprendiendo, eso sí me parece raro y llamativo”, comentó el ingeniero de la UNI.

Por su parte, Darwin La Torre, ingeniero civil y docente de la Universidad de Lima, señaló a este Diario que el desalineamiento se ubica en el tablero del puente, en la parte superior, que va a soportar la calzada de concreto. Como esa parte está desalineada, indicó que sí constituye evidentemente un error de proceso constructivo. Sin embargo, agregó que esto no ocasionaría un mayor peligro.

“Hay un desalineamiento tanto vertical como horizontal, y también hay una pequeña separación entre los perfiles. Adicionalmente se observa que el vaciado de la loza de concreto sí está uniforme. Si fuese un puente de carga vehicular yo creo que sería mucho más crítico, porque los vehículos inducen grandes fuerzas internas a la estructura que dañarían justamente a las zonas más débiles. Y la zona más débil en este caso es esa parte que no está encajando bien“, señaló.

Agregó que en caso de un pequeño movimiento sísmico sí podría originarse una fisuración justo en esa parte no alineada. “No sé si va a fallar completamente porque tendría que ver los planos estructurales, pero en definitiva va a sufrir esa parte, la parte más débil. Se va a fisurar“, expresó La Torre.

Por otro lado, el ingeniero mostró una cierta preocupación por el leve desprendimiento o corte debajo del desnivel, que también fue notado por Ramírez. Asimismo, pudo identificar que se ha implementado un perfil de refuerzo externo, que básicamente sería para tapar la junta desnivelada.

“La parte que me preocupa es lo de abajo. Pareciera que lo han cortado, quizá para tratar de nivelar el perfil. Pero yo creo que se está trabajando de una forma no convencional, no deberían de hacer eso. Al cortar la sección la están debilitando. Yo preferiría que no corten nada y que quede algo desalineado”, manifestó.

Sobre la posibilidad de un colapso o desplome del puente debido al desnivel en mención, Ramírez lo descartó por completo.

¿Habrán posibles consecuencias?

“No hay riesgos mayores porque está “excesivamente” apoyado. Se debería haber aligerado, me parece. Veo muchos tubos de metal que pudieran haberse evitado con otro diseño. Esos arcos que están en la base dan una mal impacto paisajístico”, opinó.

Por su parte, La Torre comentó que el puente del corredor turístico contempla un arco debajo, el cual va a soportar todas las cargas. Y encima de este arco, a través de los arriostres, se construye el tablero del puente, conformado por una estructura metálica. En ese sentido, dijo que siempre y cuando los arcos debajo del puente no presenten mayor problema estructural, el puente no va a sufrir inconvenientes, pues el sistema de apoyo que es lo más importante está bien ejecutado.

“Más parece ser un problema funcional que estructural. La estructura del arco parece sismo resistente, no parecería que vaya a tener problemas a futuro por el desalineamiento, aunque este este desnivel es de hasta 5 centímetros. Sin embargo, los arcos están bien construidos y no habrá peligro de colapso. El riesgo, de repente, va a ser de que a futuro, justo en esa junta, ocurra una fisura“. dijo.

Demoras y otros hechos

Los trabajos del corredor quedaron paralizados en diciembre pasado, luego de que la Municipalidad de Miraflores resolviera el contrato con la empresa que estaba a cargo de la obra, Incot S.A.C., debido a incumplimientos que impidieron su avance. Tras esto, el alcalde Carlos Canales señaló que su gestión tomaría acciones a fin de que la obra sea retomada y quede lista para los primeros meses del 2025.

Incot había ganado la licitación de la obra del corredor turístico en el 2023. Asimismo, la comuna miraflorina remarcó en aquel momento que interpondría las demandas legales correspondientes y apelaría a la Ley N° 31589, la cual garantiza la reactivación de obras públicas, con el propósito de no aplazar más los trabajos.

Por su parte, El Comercio reveló que, según Incot, la paralización se originó por incumplimientos de su subcontratista AMENPROD STELL S.A.C., responsable de la fabricación y montaje de la estructura metálica del puente. La empresa explicó que, pese a haber pagado el 95% del costo de la estructura como adelanto, AMENPROD no entregó la totalidad de los módulos requeridos.

Además, la empresa acusó a AMENPROD de exigir pagos adicionales no contemplados en el contrato y de suspender unilateralmente sus labores el 29 de noviembre del 2024, lo que imposibilitó cumplir los plazos establecidos con la municipalidad. Incot destacó que el municipio no tuvo responsabilidad en lo sucedido.

En tanto, en marzo de este año, la Municipalidad de Miraflores confirmó la adjudicación del saldo de obra del Corredor Turístico Miraflores-Barranco al Consorcio Costa Verde. La contratación se realizó tras una invitación pública en la que cuatro empresas presentaron su interés en ejecutar las obras restantes.