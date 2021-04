La empresa Enel informó que este lunes 19 de abril habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao. En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, indicó Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Lunes 19

Lima Cercado 09:30 – 16:30

ALTO DE ALIANZA 1, 2, A.H. MANZANILLA MZ B, B-2, B-3, B-4, B-5, C, C-2, C-3, C-4, C5, C-6, C-7, C-8, D-1, D-2, D-3, ANTONIO RAYMINDY 18, 18, AV GRAU 16, AV NICOLAS AYLLON 1, 2, CA ANTONIO RAYMONDY 19, 21, CA LLUTA 1, CA PROLONGACION RAYMONDY 18 INT 103, CA S-N MZ D LT 44 A.H. MANZANILLA, JR ALTO ALIANZA MZ C6 LT 20, JR. ANTONIO RAYMONDY 18, 19, 21, JR LLUTA 1, JR NICOLAS AYLLON 193 A, JR UCHUZUMA CD 2 MZ B LT 21, NICOLAS AYLLON 1, 2, PSJ 6 MZ B1 LT 25 A.H. MANZANILLA, PROLONGACION RAYMONY 18, 19, 21, YUTA 174.

Santa Rosa 09:00 – 15:00

AV CARRETERA LIMA A CANTA KM CANTA S/N, KM 70, 77 CARRETERA CANTA, OTROS CARRETERA A CANTA KM 70½

Martes 20

San Juan de Lurigancho 13:00 – 17:00

COOP. TERRENOS DE CAMPOY MZ Y LOTE 4A SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 17:00 AGRUP FAM EL VALLLECITO MZ A, B, PJ 15 DE ENERO MZ G, L, M, AHM 15 DE ENERO MZ L4, L2, J, K, AHM LOS JARDINES 15 DE ENERO MZ A, B, AGRUP SAN JOSE DE 15 DE ENERO MZ A, B, C, AHM 15 DE ENERO AMPL VISTA ALEGRE MZ L1, L3, AGRUP SAN JOSE DE 15 DE ENERO MZ A, B, C, D, E, F. MI PERÚ 09:00 – 16:00 AV VIRGEN DE GUADALUPE CON CALLE 5 (CAMARA VIDEO) ADOS PSTE 825559. FTE MZ I A.H. VIRGEN DE GUADALUP, AV VIRGEN DE GUADALUPE FRENTE A LA CALLE 6. A.H. VIRGEN DE GUADALUPE CENTRO POBLADO MENOR NUESTRA, CA 1 CON CALLE 7 (CAM.VIG.PSTE 848768) A.H. LAS CASUARINAS DE GUADALUPE-MIPERU - A.H, A.H. LAS CASUARINAS DE GUADALUPE MZ. A, B, C, A.H. VIRGEN DE GUADALUPE MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, H1, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, AH VIRGEN DE GUADALUPE ETP II MZ. A, E, R, U, W, Y, A.H. EL PARAISO MZ. A, B, C, D, E, F, AH SAGRADO CORAZON DE JESUS MZ. A, B, C, D, MZ. Z LT 5 VENTANILLA, MZ U LT 15 A.H. MI PERU, MZ E Lte.03 VENTANILLA, MZ L LT 17.

Puente Piedra 09:30 – 17:30

AH. SIMON BOLIVAR MZ. A, B, C, AH. SIMON BOLIVAR LA ENSENADA MZ. A, B, C, A.H. AMP ESTRELLA SIMON BOLIVAR SEC 17 OCTUBRE MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. LA ESTRELLA SIMON BOLIVAR SCT III MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, ASOC DE POS LA NUEVA JUVENTUD DE ESTRELLA DE LA ENSENADA MZ. A, B, C, D, ASOC. DE POSESIONARIOS LA NUEVA JUVENTUD DE ESTRELLA DE LA ENSENADA MZ. A, ASOC.

DE VIV EL MILAGRO DE LA MERCED MZ. A, B, C, ASOC DE VIV ESTEBAN MONZON FERNANDEZ MZ. A, B, C, D, ASOC. DE POBLADORES13 DE JUNIO PTE PIEDRA MZ. A, B, ASOC PRO VIV ESTRELLA SIN FRONTERAS 2013 MZ. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, LA MERCED PTE.PIEDRA MZ. J, K, L, PS 7 CON PSJ S/N MZ F LT 1 AAHH LA MERCED SCT ENSENADA, A.H. ESTRELLA DE SIMON BOLIVAR MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, CA LOS FUNDADORES, CALLE 28 DE JULIO MZ F LT 11 AA. HH ESTRELLA, CALLE AH. LA ESTRELLA SIMON BOL SCTOR 3 FA, A.H. ESTRELLA DE SIMON BOLIVAR SCT IV MZ. B, M POSTE - L 350310 ASOC PRO VIV LA QUEBRADITA DE ESTRELLA - ASOC PRO VIV, CALLE S/N MZ. I LT 5, CALLE EL PORVENIR S/N MZ-G LT-11, AV. MARTNR JUAN MANUEL MZ. H LT.17, MZ A LT 23 AA.HH. VALLE LA ENSE. HUACHO 08:00 A 13:00 Calle Adan Acevedo cuadra 2, Calle Domingo Coloma cuadra 1 y 2.; ubicados en el distrito de Huacho.

Miércoles 21

San Juan de Lurigancho 09:00 – 17:00

ASOC DE POSES MYPES SCT VILLA DEL SOL ANX 22 JICAMARCA MZ EA, EA2, DQ, EA1, EA3, DR. SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:00 AV. SANTO TORIBIO 2 URB SANTA LUISA, SANTO TORIBIO 2, SANTA LEONOR 64, CA TORIBIO 23, ETP 1 MZ 1D LT 24-A SANTO TORIBIO, JR SANTA CONOR 64, MZ 1-D LT 20, 24, 26 URB SANTA LUISA, OTROS SANTO TORIBIO MZ 1D LT 21 URB SANTA LUISA.

Jueves 22

San Juan de Lurigancho 09:00 – 17:30

AGRUP. FAM. EL ROSAL MZ A, B, C, D, AGRUP. FAM. 10 DE ABRIL MZ A, B, AGRUP. FAM. 17 DE SETIEMBRE MZ A, B, C, D, E, MZ A LT 11 A.H SANTA ROSA, A.H PROYECCION INTEGRAL CONFRATERNIDAD SCT PROLONGACION MZ A, B, AMP EL ROSAL MZ A, B, C, D, P.J PROLONGACION EL ROSAL MZ A, C, MZ B LT 03 A.H PROLONGACION SANTA ROSA, MZ B LT 10 AMP ALTO EL ROSAL, A.H. PROLONGACION SANTA ROSA MZ A, B. VENTANILLA 09:00 – 18:00 M A7 LT 3 ASOC. PROYECTO ESPECIAL PACHACUTEC, AV. COSTANERA M A LT 01, AGROP. PRODUCTORES Y POSES-AAPYP MZ A LT 01, ASOC. DE AGROPECUARIOS PRODUCTORES Y POSESIONARIOS AAPYP M F1 LT 04, CA PLAYA LOS DELFINES MZ A9 LT 01 ASOC. AGRIPECUARIA PRODUCTORES Y POSESIONARIOS.

Viernes 23

San Juan de Lurigancho 09:00 – 14:00

AHM CRUZ DE MOTUPE GRUPO 2 MZ I, PROG DE VIV MCAL CASTILLA SCT II MZ V5, MCAL CACERES II SCT MZ T2, T3, T4 PJ CRUZ DE MOTUPE 1ERA ETP MZ J, C.D. MRCAL.CACERES SCT II B.3 G. R. V MZ V1.

Los Olivos 09:30 – 16:30

ANTUNEZ D MAYOLO JTO1186, AV ANTUNEZ DE MAYOLO - CA. ESCORPIO, AV ANTUNEZ DE MAYOLO CON CA. HERNANDEZ REF. MERCADO COVIDA. URB. COVIDA I ETAPA, AV. ANTUNEZ DE MAYOLO S/N PUE 13, AV.A.DE MAYOLO TDA 22 MCDO COVIDA 39, OTROS Av. A. DE MAYOLO / JR. ESCORPION, MZ K LT 1C AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, OTROS A DE MAYOLO 1135 MERCURIO 1135, OTROS AV ANTUNEZ DE MAYOLO M R - L 20 URB. MERCURIO, AVENIDA ANTUNEZ DE MAYOLO CDRA. 10, 11, ARIES CDRA. 10, 11, JR LIBRA CDRA.10, 11, VIRGO CDRA. 10, 11, CA 6 CDRA.11, CABANA CDRA. 2, JR LA CABAÑA 273-A (MZ. J LT. 15A) URB. EL MERCURIO, CANCER CDRA.11, CAPRICORNIO CDRA. 2, CONOCOCHA CDRA. 2, 3, DANIEL HERNANDEZ CDRA. 2, POMABAMBA ESQ. D. HERNANDEZ, COVIDA. OLIVOS, DANIEL HERNANDEZ FTE 321, DANIEL HERNANDEZ JTO 312, CA DOS M O - L 14 SECCION 2 PISO 2 Y 3, CA FERMIN FITZCARRALD 297 URB. COVIDA, CA HILADAS CON PARQUE LOS TULIPANES (CAM.VIG) URB. MERCURIO II ETAP, LEO CDRA.11, GEMINIS CDRA. 10, 11, PISCIS CDRA.2, PISCIS S/N MZF LT29 EL MERCURIO SMP, PISCIS S/N F247 EL MERCURIO SMP, JR ARIES (FRENTE AL LOTE 15) CON CALLE PISCIS Y JR ACUARIO (PARQUE LOS TULIPANES), MERCURIO ET, ESCORPION CDRA. 2, 3, AV ANTUNEZ DE MAYOLO - CA. ESCORPIO, AV ANTUNEZ DE MAYOLOCON JR ESCORPION (SEMAFORO), POMABAMBA ESQ. D. HERNANDEZ, COVIDA. OLIVOS, POMABAMBA CDRA.12, SAGITARIO CDRA. 2, CALLE S/N MZ W LT 8 S M P-MERCURIO - URB. COVIDA 1RA. ETAPA, URB. MERCURIO MZ. C, E, G, K, SUB LT 2B MZ J LT 2, URB. COVIDA MZ. M, N, Ñ, O, W, AV. C. COMERCIALCOVIDA PUESTO 23, P. J. LOS REVOLUCIONARIOS MZ. C.

Carabayllo 09:00 – 17:30

AV CARLOS SACO ROJAS S/N URB. LA MOLINA DE SAN DIEGO, CARRET.HUARANGAL KM 6.5 CARABAYLLO, CARRET. HUARANGAL PARC.59 DIEGO LA MOLINA, MZ. K LT. 19, MZ. K LT. 15, PROVIV SANTA MARIA II ETP MZ. A, ASOC VIV MONTERRICO DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZ. B, C, D, URB. LOS JARDINES DE CARABAYLLO MZ. C, PROVIV JARDINES EVA DE CARABAYLLO MZ. J, ENTRO POBLADO SAN DIEGO LA MOLINA MZ. K.

Puente Piedra 09:00 – 17:30

AHM. L. ESTREL. S. BOLIVAR MZ. A, CR CARRETERA PANAMERICANA NORTE CDRA. 16, A.H. BELLA AURORA MZ. B, C, D, E, CALLE 5 ESQ CALLE 1 MZ.B.LT.9(B. AURORA), A.H. MARISCAL CACERES MZ. A, B.