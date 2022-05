A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde hoy miércoles 18 hasta el sábado 21 de mayo, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Miércoles 18

Los Olivos (08:00 a 17:30)

URB. ANGELICA GAMARRA AV. CARLOS IZAGUIRRE CDRAS 11, 12, MZ A, K, CALLE 6 MZ C, D, E, CALLE AGUA MARINA CDRAS 38, MZ O, P, JR. AMATISTAS CDRA 11, MZ F, K, L, N, Ñ, JR. AMBAR CDRA 1, 49, MZ C, E, F, J, K, O, Y, Z, JR. CINABRIO MZ C, D, JR. EL CUARZO CDRAS 1, 2, MZ A, J, K, L, M, N, Ñ, Z, JR. GRANATE CDRAS 1, 12, MZ S, JR. MARFIL MZ B, E, JR. ONIX MZ G, K, LL, M, JR. OPALO CDRA 12, 38, MZ C, S, V, JR. ZAFIRO CDRAS 12, 38, 39, MZ A, B, C, P, Q, T, PASAJE BARITA MZ B, C, D, PASAJE NAZCA MZ A, M, COOPERATIVA HUAYTAPALLANA AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS 13, 42, MZ A, B, C, F, G, M, CALLE 6 MZ L, CALLE ALEJANDRITA MZ E, CALLE LOS BRILLANTES MZ B, H, J, Y, CALLE LOS RUBIES MZ B, C, D, E, F, M, CALLE LOS TUMBOS MZ G, H, JR. LAS PERLAS MZ F, G, H, I, L, M, Z, JR. LOS DIAMANTES CDRAS 3, 15, MZ A, B, C, D, G, L, M, URB. COVIDA CALLE OLIVARES CDRA 11, CALLE LOS PEPINOS CDRA 11, JR. LOS AMARANTOS CDRAS 11, 12, MZ A, D, Ñ, Z, JR. LOS CAFETALES CDRAS 11, 39, 40, MZ F, G, M, JR. LOS LIMONCILLOS CDRAS 11, 21, 38, 39, 40, MZ B, C, G, H, M, URB. LAS PALMERAS JR. EL AMARGON CDRA 38, 39, MZ M, R, JR. EL AZAFRAN, CDRAS 9, 10, 11, 38, MZ B, N, P, Z, JR. GUANDÚ CDRAS 38, 39, MZ A, P, Q, JR. LA HIEDRA CDRA 39, JR. LAS ACASIAS CDRA 9, MZ N, O, P, JR. LAS AZUCENAS CDRAS 11, 38, 39, 40, 65, MZ J, K, L, JR. LAS ESMERALDAS MZ D, E, H, I, JR. LOS CASTAÑOS CDRAS 9, 10, 11, 12, MZ A, B, L, N, M, JR. LOS CEIBOS CDRAS 9, 38, 39, MZ O, P, Q, R, JR. LOS HELENIOS CDRA 38, JR. TRITOMA CDRA 11, 49, MZ B, E, H, J, Z.

Comas (09:00 a 10:30)

P.J. PAMPA DE COMAS AV. PUNO CDRAS 5, 6, 7, 8, 9, AV. SANTA CRUZ CDRAS 5, 6, 7, JR. ARNALDO ALVARADO CDRAS 7, 9, MZ E, F, JR. BELAUNDE CDRA 1, JR. LA UNION CDRAS 8, 9, JR. LIMA CDRAS 7, 8, 9, MZ J, JR. MIRAFLORES CDRAS 4, 5, JR. TARMA CDRAS 7, 8.

Jesús María (09:00 a 16:00)

AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRA 4, 5, CALLE COSTA RICA CDRA 1, JR. NICARAGUA CDRA 1, 4, 5.

Santa Rosa (09:30 a 17:30)

URB. SANTA ROSA PARCELA CH, MZ D, CALLE 16 CDRA 1, CALLE 17 CDRA 1, 4, CALLE 8 CDRAS 5, 6, 9, MZ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 105, 109, CALLE 4 CDRAS 2, 3, 4, 5, 7, CALLE 5 CDRAS 1, 3, 4, 5, 6, 7, MZ 10, 11, 12, 13, 15, 16 17, 19, 20, 21, 22, 23.

Lima Cercado (10:30 a 15:30)

P.J. 1° DE MAYO AV. EL TRABAJO CDRAS 1, 2, 3, 4, AV. VICENTE MORALES DUAREZ CDRAS 1, 2, 4, 5, 6, MZ 2, A, C, L, U, CALLE DELGADO DE LA FLOR CDRAS 1, 2, 5, CALLE FEDERICO SOTOMAYOR CDRA 4, CALLE JOSE FLORES CDRA 3, CALLE SANCHEZ CERRO CDRA 2, JR. 1° DE MAYO CDRAS 2, 3, 4, JR. SANTILLANA CDRAS 1, 2, 4, PASAJE JUAN ALFARO CDRAS 1, 2, P.J. 2 DE MAYO CALLE ALFARO CDRAS 2, 4, CALLE BUEN DIA CDRAS 1, 5, CALLE DELFIN CDRAS 1, 5, CALLE LEGION PERUANA CDRAS 1, 2, 5, JR. CORACEROS CDRAS 1, 5, JR. JOSE MORON CDRAS 1, 5, JR. LOA CDRAS 2, 5, JR. CORACEROS CDRAS 1, 5, JR. GRANADEROS CDRA 1, PASAJE LA COTERA CDRAS 1, 2, 5, P.J. CONDE DE LA VEGA CALLA MANCORA CDRAS 1, 4, CALLE S/N MZ E, U, JR. ACOMAYO CDRAS 1, 3, JR. CARCAMO CDRA 1, JR. CONDESUYOS CDRAS 1, 3, 4, 5, PASAJE ACARI CDRA 4, PASAJE PRIVADO CDRA 1, PASAJE YAUCA CDRAS 1, 4, PASAJE YRAY CDRA 5, MZ M, VIA EXPRESA LINEA AMARILLA CDRAS 1, 2, 3.

Comas (11:30 a 13:00)

AV. ALFREDO MENDIOLA S/N, URBANIZACIÓN PRO INDUSTRIAL, TELEFONICA DEL PERU, F&G PUBLICITARIOS, REPSOL COMERCIAL, AGROINDUS. ENVASADORA COMERCIAL DAFE.

Comas (12:30 a 13:30)

P.J. PAMPA DE COMAS AV. MIGUEL GRAU CDRA 1, AV. PUNO CDRAS 1, 2, AV. SANTA CRUZ CDRAS 1, 2, 7, AV. TUPAC AMARU CDRAS 13, 14, 15, 30, 35, 50, 51, 52, MZ A, B, JR. LIBERTAD CDRAS 1, 7, 8, URB. HUAQUILLAY PROLONGACION HONDURAS CDRA 2, AV. TUPAC AMARU CDRAS 11, 12, CALLE REPUBLICA DOMINICANA CDRA 1, JR. ARGENTINA CDRA 2, JR. COSTA RICA CDRAS 1, 2, 8, 11, JR. REPUBLICA DEL PERU CDRAS 7, 9, MZ A, A1.

Comas (14:30 a 16:00)

URB. EL ALAMO AV. GERARDO UNGER CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 77, 79, MZ G, Z, AV. LOS ANGELES CDRA 7, CALLE 17 CDRA 1, MZ A, B, CALLE 4 MZ G, CALLE 7 CDRA 1 MZ Z, CALLE J CDRA 1 MZ B, C, D, G, CALLE K CDRA 1, MZ D, A.H. FRANCISCO BOLOGNESI AV. GERARDO UNGER MZ A, B, C, D, AV. LOS PROCERES CDRA 4.

Comas (15:00 a 16:30)

URB. SANTA LUZMILA AV. 22 DE AGOSTO CDRAS 3, 8, 9, MZ 3, E3, O, O3, U, Z, Z3, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS 7, 59, 62, 63, MZ G, G3, CALLE 4 CDRAS 1, 3, MZ E3, F3, G3, Z3, CALLE ANGEL DE LUQUE CDRA 3, CALLE GREGORIO PAREDES CDRA 2, PROLONGACION OLAZABAL CDRA 3, JR. AGUSTIN GAMARRA CDRAS 2, 3, JR. BELISARIO GUTIERREZ CDRAS 1, 2, 3, MZ Z3, JR. CECILIO TAGLE CDRAS 1, 2, 3, MZ U, U3, JR. FERNANDO LOPEZ ALDANA CDRA 1, MZ F, F3, G, G3, JR. FRANCISCO OLAZABAL CDRA 1, JR. GUILLERMO MILLER CDRA 1, JR. GUILLERMO GERALDINO CDRA 2, JR. JERONIMO MEDINA CDRAS 1, 3, MZ X, X3, Y, Y3.

Irrigación Santa Rosa (08:00 a 17:30)

CENTRO POBLADO LUVIO, FUNDO Y SECTOR SAN PEDRO, SECTOR LAS COLINAS; UBICADOS EN IRRIGACIÓN SANTA ROSA

Jueves 19

Comas (08:30 a 17:30)

AV. LOS PRÓCERES CDRAS. S/N, 79, 80, 81, URB. IND. PRO VIO SECTOR L MZ. B6

Ancón (08:30 a 18:30)

AV. FLORIDA CDRAS. 2, 8, 9, 10, CALLE ACAPULCO CDRA. 1, CALLE CEDROS CDRAS. 1, 8, 9, CALLE MALECÓN MIRAMAR CDRAS. 0, 7, 8, 10, URB. MIRAMAR MZS. 1, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 27, 28, 29, 32, 32A, PSJE. 1 MZS. A, E, I, PSJE. 2 MZS. F, H, I, PSJE. 3 MZS. A, E, F, PSJE. 4 MZS. D, E, PSJE. 5 MZS. C, D, G, PSJE. 6 MZS. B, C, PSJE. 7 MZS. G, H, PSJE. PRIVADO CDRAS. 23, 47, MZS. A, B, I

Puente Piedra (09:00 a 10:30)

URB. SHANGRILÁ MZS. E, L, CALLE LOS NOGALES CDRA. 1

Puente Piedra (09:00 a 10:30)

ASOC. VIVIENDA CHILLÓN MZS. E, G, H, I, J, K, L, LL, M, Ñ, O, P, S, T, U, V, AV. LOS PINOS CDRA. 9

San Juan de Lurigancho (09:00 a 17:00)

COOP. EL TRIUNFO MZS. A, A1, A2, B, B2, C, D, F, I, S, Z, COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA MZS. 8, A, A1, A6, B, B1, B6, C, C1, C6, D, D1, E, E1, E6, F, F6, G, G6, H6, I6, J, J1, K, K1, L, L1, L6, M, M1, M6, N6, Ñ, Ñ6, T, T1, X, X1, Y, Y1, Z, Z1.

San Martín de Porres (09:30 a 16:30)

URB. HUERTOS DE NARANJAL MZ. B

Puente Piedra (10:00 a 17:00)

AV. SÁENZ PEÑA (VISION GAMES CORPORATION S.A.C., MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA)

Comas (11:30 a 13:00)

URB. EL PINAR PARCELA A MZS. C, C1, D, D1, I, I1, J1, K, K1, URB. EL PINAR PARCELA H MZS. B, P, P1, ASOC. CABO GRP. JUAN LINARES ROJAS PARCELA F MZS. B, B1

Comas (12:00 a 13:30)

JR. JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN CDRAS. S/N, 1, 2, 3, JR. GRAL. SUCRE CDRAS. 3, 4, 5, AV. VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE OESTE CDRAS. 7, 8, JR. GRAL. JACINTO LARA CDRAS. 1, 3, CALLE INCA GARCILASO DE LA VEGA CDRAS. 1, 2, 3, JIRÓN JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO CDRA. 1, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS. 1, 3, 8, 17, 74, 75, 76, CALLE PROLG. HIPÓLITO UNANUE CDRAS. 1, 2, 8, CALLE M. J. RIVERO CDRA. 1, URB. EL RETABLO MZS. D, EW, EX, F, FY, G, N, URB. SAN AGUSTÍN MZS. F, L, L1, M, M’, N, O, P, P’, V, W, Y, Z.

Comas (14:30 a 16:00)

AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA. 82, URB. PRO INDUSTRIAL MZS. A, A9, B, C, D, D9

Comas (15:00 a 16:30)

A.H. FRANCISCO BOLOGNESI MZS. E, F, URB. PRO INDUSTRIAL MZS. F,6, E, E6, AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA. 1, CALLE LOS METALES CDRA. 1, AV. GERARDO UNGER CDRAS. 1, 79, 80, URB. IND. PRO 6TO SECTOR MZ. E6

Huaral (08:00 a 17:00)

C.P. SAN JUAN DE DIOS, UBICADO EN EL DISTRITO DE AUCALLAMA.

Chancay (11:00 a 12:30)

AV. LA FLORESTA KM84 CARRETERA PAN. NORTE, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHANCAY

Viernes 20

Bellavista (08:30 a 17:00)

JR. ELÍAS AGUIRRE CDRAS. 2, 4, 5, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRAS. 5, 6, JR. COLINA CDRAS. 2, 3, 4, 5, CALLE S/N CDRA. 4, JR. CMDTE. ESPINAR CDRAS. 2, 3, 4, JR. FRANCISCO PIZARRO CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, JR. LORETO CDRA. 4, JR. MARANGA CDRA. 4, JR. VÍCTOR FAJARDO CDRAS. 4, 5, JR. ZEPITA CDRAS. 3, 5, PSJE. PRIVADO CDRA. 1, PSJE. 1 CDRA. 4

Pueblo Libre (09:00 a 17:00)

AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE CDRAS. 1, 5, 6, 10, AV.GRAL. MANUEL VIVANCO CDRAS. 1, 6, 9, 10, CALLE SANTA LUCÍA CDRAS. S/N, 4, PASAJE ROSA TOLEDO CDRAS. 2, 3, 5.

Callao (09:00 a 10:30)

URB. 200 MILLAS MZS. A, B, D, G, H, K, L, N, O, AV. CORONEL NÉSTOR GAMBETTA CDRA. 2, CALLE LA FLORIDA CDRA. 2.

Santa Rosa de Quives (09:30 a 17:00)

CARRETERA CENTRAL CDRA. 39, MZS. S/N, A, B, C, D, S, LOTES 4, 7, 14, 15, 18, 19, AV. FERNANDEZ CONCHA MZS. B, C, CALLE S/N MZS. A, L, LOTES 1, 11, 25

Comas (09:30 a 11:00)

P.J. AÑO NUEVO K, K2, L, L2, M2, N, N2, AV. MIGUEL GRAU CDRA. 72, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 43, 44, 45, 70, CALLE TTE. JOSÉ LÓPEZ CDRAS. 1, 44, JR. ALFREDO MALDONADO CDRAS. 1, 44, JR. DAVID LEÓN CDRAS. 1, 43, JR. VICENTE PANIZO CDRAS. 1, 2.

Rímac (10:00 a 11:00)

AV. FRANCISCO PIZARRO CDRAS. 1, 4, AV. PANAMERICANA NORTE S/N, CALLE CHALACO CDRA. 1, CALLE HUAURA CDRA. 1, JR. AYABACA CDRAS. 1, 2, JR. CAJAMARCA CDRA. 1, JR. CASMA CDRAS. 1, 2, JR. CATACAOS CDRA. 1, JR. CHICLAYO CDRA. 1, JR. LIBERTAD CDRA. 1, JR. PAITA CDRAS. S/N, 1, 2, 3, JR. TRUJILLO CDRAS. 1, 3, 4, JR. VIRÚ CDRAS. 1, 2, 3, PSJE. PRIVADO CDRA. 2

Lima Cercado (12:00 a 13:00)

CALLE S/N CDRAS. 4, 9, JR. AMAZONAS CDRAS. 2, 4, 6, JR. ANCASH CDRAS. 4, 9, 10, JR. HUANTA CDRA. 2, JR. HUÁNUCO CDRAS. 2, 3, 4, 5, 6, 9, JR. JAUJA CDRAS. 2, 3, 4, 5, 9, PTE. HUÁSCAR (BARRIOS ALTOS)

Comas (12:00 a 13:30)

A.H. MARGINAL CARMEN BAJO MZS. A, C, D, D1, E, F, A.H. DIOS AMOR MZS. B, B1, C1, P.J. AÑO NUEVO MZS. A, B, C, H2, J, J2, R, AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES CDRA. 1, AV. JAMAICA CDRA. 1, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 39, 40, 41, 42, 68, 69, CALLE INTE. MÁXIMO GARCÍA CDRA. 1, PSJE. C. M. GARCÍA CRA. 1, 40

Callao (12:00 a 13:30)

AV. CUSCO CDRA. 1, CALLE AREQUIPA CDRA. 1, PSJE. ABANCAY CDRA. 1, CALLE AREQUIPA CDRA. 1, CALLE JORGE COLQUE CDRA. 2, URB. SAN JUAN MASÍAS MZS. A, J, J1, K, K1, L, L1, LL, LL1, M1, N, N1, URB. FAUCETT MZS. A, M1, N1, AV. FAUCETT C/ AV. CUZCO

Lima Cercado (14:30 a 15:30)

CONJ. HAB. MARTINETE MZS. A, B, C, D, F, K, L, A.H. JARDÍN ROSA DE SANTA MARÍA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A.H. PROLG. AMAZONAS MZS. A, B, C, E, F, JR. SEBASTIÁN LORENTE CDRA. 9, JR. ANCASH CDRA. 15, JR. CONCHUCOS CDRAS. 1, 2, Z2, CALLE VÁSQUEZ DE ACUÑA CDRA. 1, CALLE S/N CDRA. 15, PSJE. PRIVADO CDRA. 15, BARRIO BARRIOS ALTOS MZ. C

Carabayllo (15:00 a 16:30)

JR. PERÚ CDRA. 1, JR. CUZCO CDRAS. S/N, 1, 2, 3, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 1, 10, 11, 12, 13, 92, 94, JR. SANTA ROSA CDRA. 1, JR. 28 DE MARZO CDRA. 1, JR. ANCÓN CDRA. 13, JR. INDUSTRIAL CDRA. 1, JR. SAN JUDAS TADEO CDRAS. 12, 13, JR. JOSÉ GÁLVEZ CDRA. 11, CALLE 25 DE FEBRERO CDRA. 1, JR. LOS LIBERTADORES CDRA. 13, A.H. LA FLOR MZS. 4, 16, 89, 89A, 90, 91, 92, 99, A, A.H. STA. ANA MZ. A, A.H. EL DORAL DE TORRE BLANCA MZ. 30

Callao (15:00 a 16:30)

AV. ARGENTINA CDRAS. 17, 18, 19, 20, CALLE S/N CDRA. 18, A.H. EX HACIENDA LA CHALACA MZS. B, D, URB. ZONA INDUSTRIAL MZS. A, C

Lima Cercado (16:30 a 17:30)

CALLE S/N CDRA. 9, JR. CANGALLO CDRAS. 1, 2, 4, 9, JR. HUALLAGA CDRAS. 8, 9, JR. HUANTA CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. JUNÍN CDRAS. 8, 9, 10, JR. PARURO CDRAS. 4, 5, 6, PSJE. PRIVADO CDRA. 9, JR. JUNÍN C/ JR. PARURO

Comas (09:00 a 17:00)

URB. PRO INDUSTRIAL MZS. H, I, AV. ALFREDO MENDIOLA CDRAS. 82, 83, 85

Sábado 21

Carabayllo (09:00 a 17:00)

ASOC. VIRGEN DE LA PUERTA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. LOS MAESTROS MZS. A, B, D, E, F, G, H, J, V, URB. POP. DE INTERÉS SAN DIEGO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, AGRUP. MINERA LOS PRIMOS MZS. A, I, K, C.P. SAN DIEGO LA MOLINA MZS. J, K, AV. JOSÉ SACO ROJAS CDRAS. 2, 84, MZS. A, B, C, D, E, I, J, K, L, M, AV. LOS ALISOS MZS. A, C, E, H, CALLE LOS TULIPANES MZS. F, G, H, J, L, CALLE S/N MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, S

Comas (09:30 a 17:00)

AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS. 19, 21, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, CALLE JUAN MANUEL SALCEDO CDRAS. 1, 2, 3, 4, AV. EL RETABLO CDRAS. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JR. FRANCISCO ALVARIÑO CDRAS. 1, 2, 4, 8, CALLE BERAÚN CDRAS. 1, 8, 10, JR. MANUEL GONZÁLEZ CDRAS. 9, 10, 11, 12, 14, 15, CALLE ANDRÉS DE SANTA CRUZ CDRAS. 1, 2, 3, 4, CALLE JOSÉ ROCA CDRAS. 1, 2, 3, 8, CALLE SACO OLIVEROS CDRAS. 1, 2, 3, 4, AV. EL RETABLO CDRAS. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, AV. MICAELA BASTIDAS CDRAS. 1, 3, 8, 9, 10, PSJE. ANDRÉS RÁZURI CDRAS. 1, 12, PASAJE FANNING CDRA. 1, PSJE. FRANCISCO GUERRERO CDRA. 2, PSJE. FRANCISCO SALAVERRY CDRAS. 1, 9, PSJE. JOSÉ ENRIQUEZ CDRA. 1, PSJE. JUAN DE DIOS ARTEAGA CDRAS. 3, 4, 7, PSJE. NICOLÁS DE ARRIOLA CDRAS. 1, 9, URB. EL RETABLO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, COOP. PRIMAVERA MZS. A, A1, B1, C, C1, D1, E, F, F1, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, ASOC. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. A, B, C, D, E, A.H. LOS UPIS CIUDAD DE LIMA MZS. A, C, URB. SAN JUAN BAUTISTA MZ. D

San Martín de Porres (09:30 a 17:00)

URB. EL TRÉBOL MZS. A, B, C, E, F, PROG. VIV. LOS PORTALES DE BETHEL MZS. A, B, C, D, PRO. VIV. LA FLORIDA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, URB. EL MIRADOR DE CHUQUITANTA MZS. B, E, PRO. VIV. RES. LAS LOMAS MZS. C, D, URB. RES. CRUZ AZUL MZ. B, FUNDO CHUQUITANTA MZ. B