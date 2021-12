Conforme a los criterios de Saber más

El pasado 25 de este mes, durante Navidad, los bomberos atendieron un total de 67 emergencias en todo Lima. Unas 161 unidades de los bomberos se desplazaron para atender estos eventos, sin embargo, no todas pudieron llegar a tiempo.

En las primeras horas de la mañana, un joven se ahogó en una playa de Barranco. Las unidades demoraron su llegada debido a la gran cantidad de vehículos y el tráfico que se generó ese día en la Costa Verde, sumado a la costumbre de los conductores de hacer oídos sordos a las sirenas de emergencia.

Vale precisar que desde que se adelantó la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y se dispuso la obligatoriedad de la presentación del carné de vacunación para ingresar a ciertos espacios cerrados, se ha incrementado notablemente la presencia de público en los centros de vacunación. El último fin de semana, los vacunar ubicados a lo largo de la Costa Verde lucieron repletos y las colas de autos larguísimas. Precisamente estos vehículos tuvieron que ocupar parte de la vía rápida, lo que dificultó también el tránsito.

Respecto a esta situación, El Comercio conversó con el arquitecto y urbanista Jorge Ruiz de Somocurcio y la directora de Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre, quienes detallaron los factores que conllevan a una congestión vehicular y de personas en la Costa Verde y comentaron algunas medidas viables para solucionar el problema.

Los vacunar ubicados a lo largo de la Costa Verde lucieron repletos y las colas de autos larguísimas. Los vehículos tuvieron que ocupar parte de la vía. (Foto: Jorge Cerdán)

Ruiz de Somocurcio señaló que la Costa Verde no está acompañada de un plan de evacuación o de movilidad que permita un tránsito adecuado de personas y vehículos, y bajo las condiciones mínimas de seguridad ante un desastre o emergencia.

“La Costa Verde está en crisis. Se ha tenido tiempo de sobra para hacer algo y no se ha hecho nada. El problema ha pasado inadvertido por la pandemia, pues se cerró el acceso al inicio. Pero en ese tiempo no se ha preparado nada para eso que la gente vaya a las playas. Estamos hablando es de tener todo un sistema de accesibilidad, en el cual se mantenga el distanciamiento, se tome en cuenta la prevención de desastres, etc.”. indicó.

El experto sostuvo que en la Costa Verde no hay un sistema de movilidad pensado en el peatón, pues sigue siendo solo un circuito vehicular, “un gran viaducto donde el peatón es un extraño”.

En ese sentido, agregó que una alternativa para mejorar el ingreso a las playas y la posterior salida es implementar ascensores en cada distrtito que cuente con acceso al mar. De esta manera, explicó que se evitaría la presencia masiva de autos y taxis en la zona. Comentó también que es necesario construir ciclovías que crucen la Costa Verde de forma segura.

“La gente podría parquear en la parte superior de la Costa Verde y bajar en ascensor o funiculares. ¿Por qué la gente llega en autos o taxis? porque no hay otra alternativa, ni siquiera hay un sistema especial de buses o paraderos que te recogen y llevan. No hay ningún sistema que conecte adecuadamente la parte superior con la parte inferior, ese plan no existe. La gente podría llegar en bicicleta, pero no hay manera de cruzar de un lado a otro. No hay baños ni duchas, cero facilidades para los jóvenes deportistas. Tampoco hay veredas idóneas, si llegas a pie te atropellan”, detalló.

Por otro lado, Mariana Alegre indicó que una alternativa para que el flujo de vehículos disminuya al menos los fines de semana y la Costa Verde vuelva a ser efectivamente un espacio público adecuado es cerrar la vía los días sábado y domingo y se instale una línea de metropolitano. Esto, a su vez permite la liberación de espacios de pista donde se pueden hacer diversas actividades.

“La Costa Verde requiere de accesos y servicios que no se pueden ofrecer dado que es una autopista. Entonces, se deben tomar medidas como cerrarla a los autos los fines de semanas, que se ingresen solo con transporte público y autos registrados. Así liberas las pistas, las zonas de parqueos, y puedes tener la vía para diferentes actividades familiares, como montar bicicleta, caminar, pasear, hacer deporte e incluso reactivar la pequeña economía, con la instalación de quioscos, venta de dulces, etc.”, sostuvo.

Mariana Alegre indicó que una alternativa para que el flujo de vehículos disminuya es cerrar la vía los días sábado y domingo. Esto permitiría la liberación de espacios de pista donde se pueden hacer diversas actividades. (Foto: Jorge Cerdán)

Asimismo, la especialista dijo que un carril debiera ser destinado exclusivamente para la llegada y salida de pasajeros. En el caso de los taxis, estos vehículos tendrían que gestionarse de forma distinta, pues la idea es que no cuenten con parqueaderos en la playa, sino que estén en otras zonas.

“Si no hubiese carros la ambulancia o las unidades de los bomberos pudieran tener carta libre para poder atender emergencias en la playa. Lo que no debe pasar es cerrar las playas a la gente, al contario hay que abrirlas, pero para hacerlo con mayor seguridad hay que aperturar más espacios y estos se ganan ocupando las calles y los parqueos, que a su vez generará más empleo con miras a reactivar la economía en verano”, resaltó Alegre.

