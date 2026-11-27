El gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), Edgar Lara, indicó a El Comercio que, además de los sectores de La Pampilla (Miraflores), La Herradura (Chorrillos) y la bajada San Martín (San Isidro), se han identificado siete sectores críticos adicionales asociados a los oleajes anómalos y la erosión marina. Por ello, se busca declarar la Costa Verde en emergencia. A continuación sus respuestas a un cuestionario que le enviamos:

1. ¿Qué trabajos y qué distritos de la Costa Verde se intervendrán tras el fuerte oleaje?

Emape tiene previsto intervenir, inicialmente, tres sectores críticos de la Costa Verde, ubicados en los distritos de Miraflores, Chorrillos y San Isidro.

•⁠ ⁠Miraflores (playa La Pampilla): el miércoles 25 de noviembre se iniciaron los trabajos de limpieza y excavación. La intervención contempla la construcción de estructuras de protección contra la erosión marina, la recuperación de 100 metros del carril afectado y el reforzamiento integral del puente peatonal La Pampilla.

•⁠ ⁠Chorrillos (playa La Herradura): se intervendrán dos puntos críticos de la vía de acceso a esta playa, mediante la construcción de dos muros de contención que suman 142 metros de longitud, la reconstrucción de veredas y la reposición de elementos de seguridad, con la finalidad de reducir el riesgo de deslizamientos y desprendimientos de rocas.

•⁠ ⁠San Isidro (desde la bajada San Martín hasta el puente peatonal Bicentenario): se realizará el mejoramiento integral de 380 metros de vía, que comprende el reforzamiento de la estructura vial, la renovación del pavimento asfáltico y la instalación de señalización.

2. ¿Qué tramos de la vía de la Costa Verde han sido afectados por el fuerte oleaje?

Además de los sectores de La Pampilla (Miraflores), La Herradura (Chorrillos) y la bajada San Martín (San Isidro), que ya cuentan con intervenciones priorizadas por EMAPE, se han identificado siete sectores críticos adicionales asociados a los oleajes anómalos y la erosión marina. En Miraflores, los tramos a la altura de las playas Los Delfines, Tres Picos, Punta Roquitas, Waikiki, Redondo I y La Estrella, en tanto en Barranco se ha identificado el tramo a la altura de la playa Los Pavos.

Cabe precisar que no todos estos sectores presentan daños ocasionados por el reciente fuerte oleaje. En algunos puntos existen afectaciones preexistentes, en otros se han registrado daños recientes y también se han identificado zonas vulnerables al impacto del oleaje. Por ello, EMAPE viene evaluando las condiciones específicas de cada sector para determinar las medidas de protección y recuperación que correspondan, con la finalidad de preservar la estabilidad de la infraestructura vial y resguardar la seguridad de conductores y peatones.

Edgar Lara es el jefe de Emape.

3. ¿Se declarará en emergencia la vía de la Costa Verde ante el daño producido por el oleaje?

Estamos trabajando de manera articulada con la Municipalidad Metropolitana de Lima para gestionar la declaratoria de emergencia de la Costa Verde. Como parte de este proceso, el 24 de noviembre, Emape remitió los informes técnicos que identifican los sectores críticos y las afectaciones asociadas al oleaje y la erosión marina. Actualmente, en coordinación con la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), se viene consolidando el sustento técnico necesario para avanzar con el trámite de la declaratoria.

En paralelo, continúan los trabajos de recuperación en La Pampilla y está previsto iniciar en los próximos días la intervención en la bajada San Martín. En el caso de La Herradura, se mantienen las coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Chorrillos para concretar la autorización correspondiente. La declaratoria de emergencia permitirá agilizar las intervenciones para atender de manera integral los puntos críticos de la Costa Verde, considerando tanto los daños existentes como el riesgo de nuevas afectaciones.

Nuestra prioridad es proteger la vida e integridad de las personas y garantizar condiciones seguras de circulación en esta importante vía metropolitana.

4. ¿Cuál será el monto total de la inversión, cuántos kilómetros se intervendrán y en qué plazo se ejecutará la obra?

Las tres intervenciones inicialmente priorizadas por Emape representan una inversión de aproximadamente S/ 11 millones. En el sector de La Pampilla, en Miraflores, se cuenta con un presupuesto de S/ 2 millones para la intervención de 100 metros de vía, con un plazo de ejecución de 40 días. En La Herradura, en Chorrillos, se estima una inversión de S/ 4.6 millones para la construcción de 142 metros de muros de contención, con un plazo de ejecución de 45 días.

En el sector de la bajada San Martín, en San Isidro, se proyecta una inversión de S/ 4.2 millones para la intervención de 380 metros lineales, con un plazo de ejecución de 30 días. Cabe precisar que estos montos corresponden a las tres intervenciones inicialmente priorizadas, toda vez que Emape continúa evaluando las acciones necesarias para atender los demás sectores críticos identificados en la Costa Verde.

5. ¿Se ha coordinado con los distritos de la Costa Verde sobre los trabajos? Usted había señalado que Chorrillos aún no daba la autorización para iniciar los trabajos

Para estas intervenciones se han realizado coordinaciones con la Municipalidad de Chorrillos, debido a que parte de la intervención se realiza en esta jurisdicción, y se necesita su autorización para ejecutar los trabajos en el sector del acceso a La Herradura. Actualmente, estamos a la espera de que el Concejo Municipal de Chorrillos apruebe la autorización correspondiente, habiéndonos informado, que el día 27 de noviembre será debatido, encontrándonos hoy a la espera de su decisión. A ese trámite específico nos referíamos cuando señalamos que la autorización se encontraba pendiente. Esta aprobación debe quedar formalizada para poder iniciar los trabajos en dicho sector. Por parte de Emape, la intervención en La Herradura se mantiene dentro de los proyectos priorizados para mejorar la seguridad de la Costa Verde.

El proyecto contempla la construcción de muros de contención y la recuperación de veredas, con el propósito de reducir los riesgos de deslizamientos y desprendimientos de rocas en el acceso a la playa. Nuestra prioridad es completar esta habilitación en coordinación con la municipalidad distrital y avanzar con la ejecución de los trabajos, para proteger la infraestructura y brindar mayores condiciones de seguridad a peatones y conductores.