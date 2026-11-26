Los intensos oleajes anómalos registrados desde el 25 de noviembre dejaron daños materiales en la infraestructura pública y comercial de la Costa Verde, en los distritos de Miraflores y Barranco. El embate de las olas provocó el colapso de veredas, la destrucción de muros de contención e inundaciones en zonas de esparcimiento cercanas a la orilla.

Ante la gravedad de los estragos, las autoridades municipales y policiales desplegaron personal de emergencia para restringir el paso de peatones y vehículos en las áreas afectadas.

En el distrito de Miraflores, el oleaje anómalo destruyó más de 50 metros del muro de contención y colapsó un tramo de la calzada peatonal a la altura de la playa Waikiki. La fuerza del mar provocó la caída de postes de alumbrado público y dejó expuesto el tendido subterráneo de fibra óptica en la vía. Debido a los estragos en la calzada y en la playa La Pampilla, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del carril derecho de la autopista en sentido norte-sur e inhabilitaron un tramo de la vía desde las 10:00 p.m. del día previo.

En la jurisdicción de Barranco, el fenómeno causó la inundación del restaurante Rústica el 25 de noviembre, cuando olas de más de 2 metros de altura sobrepasaron el muro del malecón. Las filtraciones penetraron casi 50 metros hasta el salón principal y el estacionamiento, por lo que el personal tuvo que evacuar a los clientes y suspender la atención al público.

Asimismo, el mar impactó sobre las estructuras de la playa Cascadas y dejó pozas de agua sobre la arena, lo que obligó a mantener cerradas las seis playas del distrito.

Restricciones en la Costa Verde por oleajes anómalos

Las administraciones distritales implementaron operativos de vigilancia continua para impedir el ingreso de bañistas y deportistas ante el peligro de accidentes. La Municipalidad de Miraflores solicitó formalmente la declaración de emergencia para el circuito de playas con el fin de ejecutar obras de reparación definitivas.

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Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima aplicó una restricción vehicular preventiva en el carril derecho desde las 5:00 a.m. del 26 de noviembre para reducir la presión del tránsito sobre el borde costero.

La alteración oceanográfica estuvo asociada al impacto del fenómeno El Niño y a la fase astronómica de luna llena. La elevación del volumen de agua alcanzó anomalías del nivel del mar superiores al 50% de sus valores habituales en la franja costera. Además, el calentamiento de la superficie marina registró temperaturas de hasta 6.22 °C por encima de sus promedios normales.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó que las condiciones de oleaje anómalo continuarán en el litoral hasta el 29 de noviembre. El reporte técnico advirtió que la marejada proveniente del suroeste se intensificará a categoría de fuerte a partir del 27 de noviembre. La institución marítima reiteró el llamado a la población para acatar la colocación de banderas rojas y abstenerse de realizar actividades en la zona de playas.