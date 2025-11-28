La Municipalidad de Lima anunció más cierres en la Costa Verde en diferentes fechas y horarios por la realización de diversas competencias de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025.
Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, entre las 11:30 p.m. y la 1 p.m. del día siguiente, habrá un cierre parcial de la Costa Verde por la competencia de marcha atlética.
Ante ello, el desvío vehicular norte-sur empieza por la bajada Armendáriz, continúa por la av. Grau, El Sol, prolongación San Martín, Pedro de Osma, Chorrillos y José Olaya. El desvío sur-norte será por la av. Malecón Grau.
El segundo cierre en la Costa Verde se dará el martes 2 de diciembre, desde las 11:30 p.m. hasta 1 p.m. del 3 de diciembre, por la competencia de Triatlón.
En este caso el desvío norte sur empieza por Armendáriz, El Sol, San Martín y José Olaya; de sur a norte comienza por Mariscal Nieto, y sigue por las avenidas Alejandro Iglesias, Chorrillos, Miguel Grau, Reducto y bajada Armendáriz.
El tercer cierre se dará del jueves 4 a las 11:30 p.m. hasta las 1 p.m. del 5 de diciembre por la competencia de ciclismo. En este caso el cierre de la Costa Verde será total.
Con el desvío vehicular de norte a sur, los vehículos circularán las avenidas Costanera, Bertolotto, Armendáriz, San Martín y José Olaya. En sentido contrario (sur-norte), los vehículos irán por las avenidas Chorrillos, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Pérez Araníbar, Del Ejército y La Paz.
El cuarto y último cierre se dará el próximo viernes 5 desde las 11:30 p.m. hasta las 1 p.m. del sábado 6 de diciembre por otra edición de la marcha atlética. En ese caso, los desvíos serán similares al del 29 de noviembre.
