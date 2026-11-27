La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) oficializó este viernes la restricción del tránsito en la Costa Verde, por los fuertes oleajes en el litoral. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo,anunció que se destinarán 10 millones de soles para recuperar los espacios perjudicados.

La autoridad metropolitana pidió a la ciudadanía evitar acudir a este sector en las próximos días.

Municipalidad Metropolitana de Limaoficializó este viernes la restricción del tránsito en la Costa Verde. Foto: MML

“Actualmente estamos realizando una labor de supervisión de las medidas adoptadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hoy se ha publicado un decreto de alcaldía que he firmado en mi condición de alcalde, precisamente para establecer una serie de medidas vinculadas a las restricciones del tránsito y a la exhortación a algunas autoridades locales para que implementen acciones que eviten el riesgo de veraneantes y de personas que ingresan al mar, o que incluso limiten las actividades comerciales en este sector, pues esa es una tarea estrictamente vinculada a las municipalidades distritales. Así que estamos exhortándolas para que tomen medidas”, señaló.

Asimismo, Reggiardo informó que la Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso la transferencia de 10 millones de soles para ejecutar las labores de recuperación de estos espacios.

“Aquí hay un daño generado producto del oleaje anómalo y estamos trabajando en horas adecuadas. Hoy nos han avisado directamente de parte de la Marina que la intensidad del oleaje va a ser mayor. Pedimos a la población que mantenga la calma y evite venir a este sector en estas próximas horas”, recalcó.

Sectores de recuperación

Las labores de recuperación abarcan tres puntos específicos donde se reportaron afectaciones tras el evento marítimo. Según la estimación brindada, los trabajos de reconstrucción tomarán un periodo de entre 15 y 20 días aproximadamente.

“Hay unos gaviones —estas estructuras que se colocan precisamente en las zonas donde está esta construcción aérea— que vamos a reponer en los próximos días. Eso evitará que tengamos sucesos similares a los ocurridos a causa de este oleaje anómalo, que evidentemente es producto del fenómeno El Niño y forma parte de los estragos”, precisó.

Prevención

La autoridad edil invocó a la población a que no concurra a las playas de nuestro litoral, debido a las restricciones y a la alerta de oleajes anómalos emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

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