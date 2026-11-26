Una intensa congestión vehicular se registró esta mañana en el circuito de playas de la Costa Verde debido a la restricción preventiva del tránsito implementada por la Municipalidad de Lima. La medida obligó a cientos de conductores a desplazarse a velocidad reducida a lo largo de la vía costera durante la primera hora punta del 26 de noviembre y desde la noche del miércoles.

La acumulación de vehículos se produjo por el cierre de una vía de circulación ordenado frente al avance de las olas y el embate directo del agua sobre el borde costero. Dicha situación ocasionó largas filas de automóviles y demoras prolongadas para los ciudadanos que se desplazaban hacia los distritos del sur de la capital a partir de las 7:00 a.m.

Personal de Serenazgo, de Emape y otro personal de la comuna desplegaron un operativo de fiscalización en los principales accesos para gestionar el flujo vehicular y resguardar a los transeúntes. Asimismo, el personal de auxilio técnico instaló la señalización correspondiente para desviar a los conductores hacia los carriles que permanecieron habilitados.

La medida preventiva se adoptó luego de que la erosión marina provocara la caída de postes de alumbrado público y el colapso de veredas contiguas a la calzada. El incremento en el volumen del agua amenazó la estructura de la pista y expuso cableados de servicios básicos en sectores adyacentes a las playas.

Daños en el circuito de playas de la Costa Verde altura de Miralfores. (América TV)

Daños en el circuito de playas de la Costa Verde altura de Miralfores. (América TV)

Detalles de la restricción en la Costa Verde y aviso de oleajes de la Marina

La Municipalidad de Lima precisó que la restricción preventiva abarcó el carril derecho de la autopista en sentido de norte a sur, desde la bajada San Martín hasta la bajada Armendáriz, pasando por la bajada Balta, además de la vereda peatonal contigua. La disposición aprobada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, entró en vigencia a partir de las 5:00 a.m. del 26 de noviembre y contó con el monitoreo continuo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) y de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó que el aviso especial de oleaje anómalo se mantendrá vigente en todo el litoral nacional hasta el 29 de noviembre. La autoridad marítima advirtió que las marejadas provenientes del suroeste se intensificarán a categoría de fuerte a partir de la tarde del 27 de noviembre en las zonas centro y sur del país, por lo que la restricción vehicular continuará de manera indefinida hasta que el mar recupere sus condiciones normales.