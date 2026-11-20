Un deslizamiento de tierra y rocas se registró la noche de este viernes 20 de noviembre en la Costa Verde, luego del sismo de magnitud 6,7 con epicentro en la región Junín, que también fue sentido en Lima. El desprendimiento generó una gran nube de polvo y obligó a los conductores a evitar el carril más cercano a los acantilados.

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A través de las redes sociales, diversos usuarios reportaron el incidente y difundieron videos que muestran el momento en que tierra y rocas se desprenden de los acantilados y caen sobre la vía.

Deslizamiento en la costa verde por el temblor csm https://t.co/kuNnQuS9sj — Christian 𓆰𓆪 (@CHRlSTlAN____) November 21, 2026

El movimiento provocó que los conductores evitaran transitar por el carril más próximo a la zona costera, debido a la caída de material desde los acantilados.

Al respecto, Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), informó que, hasta el momento, no se habían reportado personas heridas ni fallecidas a consecuencia del incidente.

“Hasta ahora no se reporta ninguna novedad con víctimas. En la Costa Verde las geomallas han podido contener la caída de rocas que han podido dañar o generar alguna víctima. No hay ningún reporte hasta el momento de una situación crítica en el lugar”, señaló.

El funcionario también indicó que se reportó la caída de un techo aligerado en el distrito de San Borja. Asimismo, precisó que personal de Serenazgo realiza recorridos de vigilancia en zonas donde se tienen identificadas viviendas inhabitables para verificar posibles afectaciones.

Según Casaretto, las inspecciones realizadas hasta el momento no habían identificado víctimas ni situaciones de derrumbe en esos sectores.

Sismo de magnitud 6,7 tuvo epicentro en Junín

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se registró a las 7:09 p.m. de este viernes y alcanzó una magnitud de 6,7. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 129 kilómetros y su epicentro fue localizado a 30 kilómetros al noroeste de Junín.

El temblor fue percibido en varias regiones de la sierra central y la costa peruana, incluida Lima. Además, tuvo una duración prolongada, lo que generó alarma entre los ciudadanos, quienes reportaron el movimiento a través de las redes sociales.

Hasta el momento de la información proporcionada, las autoridades no habían reportado víctimas mortales ni daños en edificaciones en las regiones donde se sintió el sismo.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.