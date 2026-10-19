Un desprendimiento de piedras y tierra se reportó este lunes 19 de octubre en el acantilado de la Costa Verde, cerca de la Bajada de Armendáriz, en el distrito de Miraflores.

Según informó Canal N, el hecho se produjo aproximadamente a las 5:30 p.m. y afectó la circulación de vehículos a la altura del Puente de la Paz, que a los distritos de Miraflores y Barranco.

Al respecto, Sergio Tapia, vocero de la Municipalidad de Miraflores, informó que el desprendimiento de piedras y tierra se produjo por una filtración de agua tras una falla en una bomba de Sedapal.

“Tenemos entendido que hay un reservorio de agua y desagüe que tiene una bomba. Esa bomba ha sido reportada malograda. A partir de las 5 y 30 hubo una inundación, pero claramente por haber sido una cantidad de agua importante, se ha filtrado por el acantilado”, expresó.

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“Esto ha hecho este pequeño deslizamiento que ya ha sido controlado por Sedapal. Ahora la municipalidad y Emape estamos ayudando a limpiar, porque es una zona de concesión, para liberarla lo antes posible porque es una zona de tránsito”, agregó.

Cabe indicar que no se han reportado personas afectadas o restricciones de tránsito vinculadas específicamente con este episodio en la Costa Verde.

Un informe de El Comercio reveló que el tránsito por uno de los carriles vehiculares y por el puente peatonal construido en el 2015 a la altura de la playa La Pampilla, en Miraflores, fue suspendido por un forado y una grieta de 20 metros de largo a causa de la erosión marina.

Desde el municipio distrital aseguraron que el peligro había sido reportado a la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desde febrero del 2023.

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La alerta fue reiterada en noviembre del mismo año, enero del 2024, mayo del 2025 y en el último mes de septiembre. La comuna miraflorina asegura, sin embargo, que hasta ahora no recibió respuesta a sus oficios.