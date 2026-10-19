Se registró un desprendimiento de piedras y tierra en el acantilado de la Costa Verde en Miraflores. (Foto: GEC)
Se registró un desprendimiento de piedras y tierra en el acantilado de la Costa Verde en Miraflores. (Foto: GEC)
/ Jesús Saucedo / El Comercio
Por Redacción EC

Un desprendimiento de piedras y tierra se reportó este lunes 19 de octubre en el acantilado de la Costa Verde, cerca de la Bajada de Armendáriz, en el distrito de Miraflores.

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