Carlos Neuhaus, secretario técnico del Grupo de Trabajo de Apoyo a la Implementación del Proceso de Vacunación contra COVID-19, señaló que diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, se han planteado trabajar de manera coordinada en el proceso de aplicación de la vacuna contra el virus.

Neuhaus explicó que existe una diferencia importante entre la compra de la vacuna y su aplicación a la población, pues solo los estados negocian directamente con los laboratorios para la compra masiva de dosis, mientras que en el proceso de aplicación se espera poder emplear toda la capacidad del sistema sanitario, incluyendo a entes privados.

“La aplicación inmediata es responsabilidad del Minsa, y el equipo que se ha constituido busca apoyar este proceso, pero la idea es que en la vacunación puedan trabajar coordinadamente diferentes entidades como las Fuerzas Armadas, la sanidad de la policía, Essalud y también el sector privado”, sostuvo.

Con relación al primer lote de un millón de vacunas de Sinopharm, Carlos Neuhaus precisó que se espera que estas vacunas lleguen a finales de este mes, pero no descartó que pueda darse en los primeros días del mes de febrero. Además destacó que el Gobierno viene trabajando de manera acelerada para cerrar nuevos acuerdos para la compra de las vacunas. “El presidente está a cargo de estos procesos para que se logren concretar rápidamente, hay un esfuerzo que no he visto anteriormente”, dijo.





Finalmente, Neuhaus informó que para el proceso de vacunación se implementará un sistema de georeferenciación a fin de identificar las zonas de mayor concentración de personas y de alta incidencia de contagio.

