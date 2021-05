La vacunación contra el COVID-19 para la población mayor de 60 años inició esta semana y se realizará en dos etapas (en el orden de 65 a 69 y 60 a 64) de forma progresiva a fin de poder desarrollar un mejor proceso de inmunización, según mencionó el Ministerio de Salud (Minsa), debido a que el número de personas que participarán es mayor en comparación a los anteriores grupos etarios que ya fueron inoculados con la dos dosis.

El proceso comenzó en Lima y Callao en su primera fase (65 a 69 años) desde el 21 de mayo, y una vez culminada, de inmediato, empezará la segunda fase (60 a 64 años) que tiene prevista culminar el 14 de junio.

Esta jornada forma parte del nuevo Plan de Vacunación contra el COVID-19 que comenzó el pasado viernes 16 de abril, y que ya ha cubierto a personas mayores de 90, 80 y 70 años; además de personas con Síndrome de Down, pacientes que requieren tratamiento de hemodiálisis, y personas que padecen enfermedades raras y huérfanas, aquellos con enfermedades mentales severas (como autismo, retraso mental, entre otros) y los que han recibido trasplantes de órganos.

Como parte de la nueva estrategia, el Ministerio de Salud (Minsa) estableció un cronograma de vacunación y habilitó la página web de consulta Pongo el hombro por el Perú para conocer cuándo y dónde les tocará vacunarse. Cabe indicar que esta nueva estrategia llegará a todas las personas mayores de 18 años, peruanas o extranjeras, residentes en el Perú, de acuerdo al cronograma que vaya habilitando el Minsa según la disponibilidad de vacunas.

¿Cuáles son las fechas de vacunación?

Vacunación de 65 a 69 años

El Minsa ha programado la primera jornada a partir del viernes 21 de mayo, en la que los adultos mayores de 65 a 69 años de edad empezarán a recibir la primera dosis de las vacunas contra el coronavirus.

El viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), Bernardo Ostos, afirmó que en nueve días acabarán con este proceso de inoculación de adultos mayores de 65 a 69 años que comprende 362 mil ciudadanos, por lo que de inmediato se comenzará el siguiente grupo etario.

Asimismo, explicó - en entrevista a Canal N- que los días jueves no habrá vacunación como ha ocurrido en otras jornadas. Esto, para permitir un descanso a las brigadas y, además, se podrá realizar las labores de desinfección y limpieza de los centros de vacunación.

Vacunación de 60 a 64 años

Mientras, la segunda jornada de inmunización para las personas entre el rango de 60 a 64 años dará inicio el próximo lunes 31 de mayo. Se trata de una población mayor, por lo que demandará más días para poder cubrir la aplicación de vacunas a 441 mil peruanos que pertenecen a ese grupo.

En ese sentido, esta segunda etapa será fraccionada en dos fases debido a la cantidad de ciudadanos de las citadas edades que serán convocados al proceso de vacunación. La primera culminaría el miércoles 2 de junio, y la siguiente el lunes 14 de ese mes.

“A partir del 31 de mayo hasta el 2 de junio arrancamos. De ahí vienen días de descanso porque están vinculados con la segunda vuelta electoral y retomamos que el martes de la siguiente semana hasta el 14 de junio que debemos terminar la meta de haber cubierto a 441 mil adultos mayores en el rango de 60 a 64 años”, agregó el viceministro Ostos Jara.

Por su parte, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, precisó que los días viernes 4, sábado 5, domingo 6 y lunes 7 de junio se suspenderá la vacunación debido a la segunda contienda electoral. Según el titular del Minsa, la programación no incluirá esas fechas para evitar confusiones.

¿Cómo saber mi fecha, hora y centro de inmunización?

Desde el pasado lunes 17 de mayo solo los adultos mayores de 65 a 69 años pueden revisar su local y fecha de vacunación contra el COVID-19 ingresando a la plataforma Pongo el Hombro. Sin embargo, una vez culminada la primera jornada de este proceso de inmunización que tiene previsto culminar el próximo domingo 30 de mayo, recién se habilitará los datos del siguiente grupo conformado por ciudadanos entre el rango de 60 a 64 años de edad.

Para conocer la fecha y lugar de inmunización si tu rango de edad está entre 65 y 69 años puedes hacerlo a través de la plataforma digital Pongo el hombro.

Para ello debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a Pongo el hombro.

Digita el número de DNI del adulto mayor u otro documento.

Da clic en el espacio ‘acepto la política de privacidad.

Listo, la información sobre hora y lugar para la vacunación aparecerá en pantalla.

La información que tiene que llenar el adulto mayor para conocer su fecha y lugar de vacunación contra el COVID-19.

¿Cuál es el horario de atención y qué deben llevar?

El horario en que los adultos mayores entre los 65 a 69 años podrán acudir a los centros de vacunación será de 7 a.m. a 4 p.m. Solo deberán llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para ser inmunizados.

La asignación de rango de hora se determinó tomando en cuenta el último dígito del DNI. Así, los que terminen de 0 a 1 se vacunan de 7:00 - 8:00 a.m.; los que terminen en 2 se vacunan de 8:00 – 9:00 a.m.; los que terminen en 3 se vacunan de 9:00 – 10:00 a.m. y así sucesivamente hasta que quienes terminen en 9 se vacunarán de 03:00 – 04:00 p.m.

¿Qué distritos están contemplados en esta etapa de vacunación?

Para esta ocasión, los mayores entre 65 a 69 años que se inmunizarán son aquellos que residan en Comas, Los Olivos, Independencia, San Juan de Lurigancho, La Molina, Santiago de Surco, San Martin de Porras, Miraflores, Ate, Ancón, Santa Rosa, Lurigancho Chosica, Surquillo, Carabayllo, Puente Piedra, El Agustino, Rímac, San Isidro, Santa Anita, Pueblo Libre, Chorrillos, Barranco, El Cercado y Breña.

Asimismo, los que viven en El Cercado, San Miguel, Magdalena del Mar, Lince, Jesús María, San Luis, La Victoria, San Borja, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chaclacayo, Cieneguilla, Callao, Bellavista, La Perla, Carmen de la Legua, La Punta, Callao, Ventanilla, Mi Perú, Lurín, Pachacamac, Pucusana (Casa por casa), San Bartolo (Casa por casa), Punta Hermosa (Casa por casa), Punta Negra (Casa por casa), Santa María del Mar (Casa por casa).

En trabajo conjunto con las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), EsSalud, las municipalidades distritales, la Dirección Regional de Salud del Callao y entidades del sector privado, el Minsa estableció los puntos de vacunación en estadios, parques, complejos deportivos, colegios, estacionamientos amplios y en establecimientos de salud públicos y privados (clínicas).

Como parte de los esfuerzos para brindar una atención más rápida y cómoda a las personas mayores de 65 años, se han establecido también puntos de ‘vacunacar’ a donde los beneficiados podrán acudir y ser inoculados en sus vehículos (autos y mototaxis).

¿Cuáles son los centros de vacunación y vacunaCar?

En el siguiente cuadro te detallamos los más de 60 centros de vacunación implementados por el Minsa para esta nueva jornada de inmunización a adultos mayores de 65 a 69 años que irá del 21 al 30 de mayo.

Puntos de vacunación en Lima Centro

Conoce los cuatro vacunaCar y los más de 15 centros de inmunización habilitados para Lima Centro. El horario de atención va de 7 a.m. a 4 p.m.

Distritos Centros de Vacunación VacunaCar Peatonal Breña Coliseo Salesiano Peatonal Jesús María Campo de Marte Peatonal Cercado de Lima - Parque de la Exposición

- Centro de vacunación Aljovín Peatonal La Victoria VIDENA VacunaCar Peatonal San Luis VIDENA VacunaCar Peatonal Cercado de Lima Clínica Internacional Peatonal Miraflores - Clínica Delgado

- Estadio Manuel Bonilla VacunaCar Peatonal San Isidro Clínica Angloamericana

- Clínica Ricardo Palma

- Complejo Deportivo - Municipalidad de San Isidro Peatonal San Juan de Lurigancho - Clínica San Miguel Arcángel

- Parque Zonal Huiracocha

- Universidad César Vallejo - Sede S.J.L Peatonal San Miguel Parque de las Leyendas Peatonal Magdalena del Mar Parque de las Leyendas VacunaCar Peatonal Surquillo Estadio Municipal de Surquillo VacunaCar Peatonal Lince Playa Miller Peatonal San Borja Polideportivo San Borja Peatonal Pueblo Libre Polideportivo Torre Tagle Peatonal





Puntos de vacunación en Lima Norte

Conoce los seis vacunaCar y los más de 10 centros de inmunización habilitados para Lima Norte. El horario de atención va de 7 a.m. a 4 p.m.

Distritos Centros de Vacunación VacunaCar Peatonal Ancón Estadio José Balta VacunaCar Peatonal Santa Rosa Estadio José Balta VacunaCar Peatonal Carabayllo Lolo Fernández de Carabayllo VacunaCar Peatonal Comas - Institución Educativa Estados Unidos

- Explanada de la Municipalidad de Comas

- Plaza Cívica Año Nuevo

- Plaza Norte Peatonal

Peatonal

Peatonal

Peatonal Independencia - Clínica Jesús del Norte

- Plaza Norte Peatonal

Peatonal Puente Piedra Complejo Deportivo y Estadio de Puente Piedra VacunaCar Peatonal Rímac I.E. Tnt. Crnel. Alfredo Bonifaz Peatonal San Martín de Porres - Gran Unidad Escolar José Granda

- Parque Zonal Mayta Cápac VacunaCar

VacunaCar Peatonal

Peatonal Los Olivos Plaza Norte Peatonal

Puntos de vacunación en Lima Sur

Conoce los cuatro vacunaCar y los más de 15 centros de inmunización habilitados para Lima Sur. El horario de atención va de 7 a.m. a 4 p.m.

Distritos Centros de Vacunación VacunaCar Peatonal Barranco Estadio Gálvez Chipoco Peatonal Chorrillos - Colegio Pedro Ruiz Gallo

- Complejo Deportivo N°1 Chorrillos Peatonal

Peatonal Lurín Complejo Deportivo José Fuentes Chapeda - Zona A Peatonal Pachacamac Estadio Municipal del Cercado de Pachacamac VacunaCar Peatonal Pucusana Centro de Salud Pucusana Peatonal Punta Hermosa Puesto de Salud Punta Hermosa Peatonal Punta Negra Puesto de Salud Punta Negra Peatonal San Bartolo Puesto de Salud San Bartolo Peatonal San Juan de Miraflores - Complejo del IPD

- Módulo Deportivo Siglo XXI Peatonal

Peatonal Santa María del Mar Centro de Salud Pucusana Peatonal Santiago de Surco - Clínica San Pablo

- I.E. FAP Manuel Polo Jimenéz

- Jockey Plaza, ingresando por Av. Javier Prado VacunaCar Peatonal

Peatonal Villa El Salvador - Parque Zonal Huáscar

- Polideportivo Villa El Salvador VacunaCar Peatonal Villa María del Triunfo - Complejo Deportivo Villa María del Triunfo

- Polideportivo César Vallejo - Nueva Esperanza VacunaCar Peatonal

Puntos de vacunación en Lima Este

Conoce los cinco vacunaCar y los más de 5 centros de inmunización habilitados para Lima Este. El horario de atención va de 7 a.m. a 4 p.m.

Distritos Centros de Vacunación VacunaCar Peatonal Ate - Estadio Municipal Ollantaytambo

- Vacunatorio San Isidro Labrador VacunaCar Peatonal

Peatonal Chaclacayo I.E. Felipe Santiago Estenos Peatonal Cieneguilla Losa Deportiva Municipal de Cieneguilla Peatonal El Agustino Reglamento de Caballería Mariscal Domingo Nieto VacunaCar Peatonal La Molina - Universidad Agraria La Molina

- Estadio Monumental VacunaCar

VacunaCar Peatonal

Peatonal Lurigancho Estadio Municipal de Chosica VacunaCar Peatonal Santa Anita Estadio Municipal de Santa Anita Peatonal

Puntos de vacunación en Callao

Conoce los dos vacunaCar y los más de 5 centros de inmunización habilitados para Lima Norte. El horario de atención va de 7 a.m. a 4 p.m.

Distritos Centros de Vacunación VacunaCar Peatonal Bellavista Parque del Pescador VacunaCar Peatonal Callao Plaza Casanave VacunaCar Peatonal Carmen de la Legua Plaza Miguel Grau Peatonal Mi Perú Estadio Municipal Mi Perú Peatonal Ventanilla - Liceo Naval Capitán Coberta Manuel Cavero

- Plaza Cívica de Pachacutec

- Plaza Cívica de Ventanilla VacunaCar Peatonal

Peatonal

Peatonal La Perla Real Felipe Peatonal La Punta Real Felipe Peatonal Callao Real Felipe Peatonal

¿Qué días no se vacunará?

El Minsa tiene previsto terminar la vacunación de toda la población entre 60 y 69 años el próximo 14 de junio. Sin embargo, detalló que todos los jueves no se vacunará para que ese día las brigadas puedan descansar y se pueda realizar la limpieza respectiva de los puntos de inmunización.

Asimismo, los días viernes 4, sábado 5, domingo 6 y lunes 7 de junio se suspenderá la vacunación contra el coronavirus en todo el país debido a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, que se desarrollará el domingo 6 de junio, ya que muchos de los centros de inmunización son utilizados como locales de votación. Según el ministro de Salud, Óscar Ugarte, la programación no incluirá esas fechas para evitar confusiones.

¿Adultos mayores podrán movilizarse domingos?

Como medida excepcional, los adultos mayores que deban ser inmunizados los días domingos, podrán movilizarse a sus centros de vacunación sin ningún problema. Recordemos que el Gobierno dispuso esta medida sin importar el nivel de alerta (extremo, muy alto, alto y moderado) por COVID-19.

En caso de ser una provincia calificada en nivel extremo donde se acata inmovilización social todo el día domingo, el Minsa indicó que ha realizado las coordinaciones a fin de que se permita la movilización de los adultos mayores y un acompañante en vehículos particulares.

El único requisito será mostrar el Documento Nacional de Identidad (DNI), que certifique que es mayor de 65 años; mientras que su acompañante también deberá identificarse.

Por otro lado, el personal de salud que participa en el proceso de vacunación deberá sacar su permiso correspondiente y mostrarlo junto a su DNI para su libre desplazamiento.

¿Qué hacer si vivo lejos, tengo alguna discapacidad o no puedo desplazarme a mi centro de vacunación?

En caso tengas problemas para desplazarte físicamente, tengas algún tipo de discapacidad o tu lugar de vacunación se encuentre lejos de tu domicilio, el Minsa ha habilitado la Línea 113 Salud y 117 de EsSalud para orientarte y programar tu atención.

Solo debes comunicarte a esos números en caso tengas dudas o problemas para acercarte a tu centro de vacunación.

¿Los extranjeros se pueden vacunar?

Los extranjeros mayores entre el rango de 65 a 69 años que residan en Lima Metropolitana y el Callao también pueden acercarse al punto más cercano de su vivienda portando su documento de identificación.

