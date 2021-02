Pilar Mazzetti, reiteró que la segunda ola en el país está siendo “dura” debido al incremento de contagios de COVID-19 en el país. Pese a ello, la ministra de Salud destacó la atención de los médicos y enfermeros a nivel nacional.

“Estamos pasando por una segunda ola muy dura, como sabemos el contagio está siendo tremendo, el crecimiento de casos está siendo tremendo y el sistema de salud se está estresando. Sin embargo, es importante destacar el trabajo de las personas [médicos] que hacen aquí [en Lima] y en otros lugares del país”, señaló la ministra durante su participación durante la inauguración del Centro de Atención Ambulatoria de Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), actividad liderada por el presidente Francisco Sagasti.

Vale mencionar que el Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta el miércoles que el número de contagios se elevó a 1.158.337. Mientras, se incrementó a 41.538 la cifra de fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el país.

Mazzetti afirmó que en plena segunda ola se enfocan en brindar atención en el primer nivel, debido a que esto no se realizó durante la primera ola y se dejó de lado a las personas que sufrían otras enfermedades y no pudieron continuar con un tratamiento como fue el cáncer. “Aprendimos en la primera ola muchas cosas y una de esas cosas es seguir atendiendo la parte no COVID-19, y que se tiene que atender enfermedades crónicas como es el cáncer”, refirió.

“En un intento de cerrar el contagio [en la primera ola] no se incluyó el primer nivel, con lo cual personas con patologías de larga data, en particular cáncer, tuvieron dificultades para atenderse. En este momento estamos cambiando las cosas. Estamos continuando la atención para las personas que tienen problemas no COVID-19″, agregó Mazzetti.

También resaltó que el INEN durante la primera ola haya entregado 30 equipos de ventilación asistida volumétricos. “Han salvado vidas. Y hoy empezamos a devolver 8 equipos, para que continúen trabajando. Les agradecemos ese esfuerzo”, dijo.

El nuevo Centro de Atención Ambulatoria de Cáncer del INEN entrará en funcionamiento para beneficio de más de 60,000 pacientes oncológicos del país.

Por su parte, el jefe del Estado destacó los esfuerzos de las autoridades del sector Salud para proporcionar a la población más y mejores centros de prevención del cáncer con tecnología de primer nivel.

