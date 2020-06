Después de 94 de paralización forzada por la crisis sanitaria del COVID-19, Óscar Páucar regresó a su taller de bordados, ubicado en la galería Guisado, en Gamarra. En compañía de un trabajador, llegó a las 9 a.m. a su local para limpiarlo e iniciar la implementación de los protocolos de seguridad.

“Dicen que vamos a poder abrir, ¿pero cómo lo hago si no tengo insumos para trabajar y no sé si mis máquinas funcionan? Esto no es de la noche a la mañana”, dijo Páucar.

Esta preocupación la comparten miles de empresarios de diferentes rubros del emporio comercial, que mantienen sus locales cerrados. Sin embargo, esta reactivación sería lenta debido a los problemas económicos que atraviesan, explicó Valeria Mezarina, representante de la Asociación de Confeccionistas Industriales de Gamarra (ACIG).

“La ministra [de la Producción, Rocío Barrios] ha trabajado con un grupo reducido de empresarios y no se ha informado a todos los gremios de Gamarra. Muchos de ellos no conocen qué deben hacer”, dijo Mezarina. Ayer, las calles del damero de Gamarra estaban vacías.

Solo en algunos de los locales, los trabajadores pintaban las veredas para señalar la distancia que deberán tomar los clientes a partir de ahora. La mayoría de comercios estaban cerrados.

La ropa que visten los maniquíes es de la temporada de verano, cuando la pandemia golpeó Gamarra. (Foto: Hugo Curotto/GEC)

—Incertidumbre—

Mezarina asegura que, si bien está de acuerdo con los lineamientos de seguridad exigidos por el Ejecutivo antes de iniciar sus actividades, los comerciantes atraviesan una grave recesión.

“Implementar las medidas tiene un costo, pero no han tomado en cuenta que muchos de los comerciantes deben pagar otros recibos atrasados, como alquiler, luz, tributos o dar el mantenimiento a sus equipos. Muchos de ellos están en quiebra”, explicó la empresaria.

Para tratar de reactivar el comercio en el emporio comercial, la Coordinadora de Empresarios de Gamarra desarrolló un portal web a fin de que vendan sus productos vía delivery.

Ayer se realizaron trabajos de señalización y acondicionamiento. (Foto: Hugo Curotto/GEC)

Diógenes Alva, representante de los empresarios, aseguró que esta alternativa solo beneficia al 10% de los comerciantes.

“Gamarra tiene una realidad distinta a la del Jockey Plaza. Los talleres no tienen materia prima y las tiendas no pueden sacar sus productos. Las autoridades, por no conocer nuestra realidad, nos tienen atados de manos”, manifestó Alva.

El empresario advirtió que a esta situación se suma la venta ambulatoria que ha tomado las principales calles de La Victoria. “Son mafias que ofrecen productos chinos que salen de almacenes de [los jirones] Raimondi o Leticia”, denunció.

Pese a los esfuerzos de la Policía Nacional, los ambulantes permanecieron en la avenida 28 de Julio y el jirón Prolongación Lucanas. (Foto: Hugo Curotto/GEC)

Ayer, la Policía Nacional y agentes de fiscalización de la municipalidad distrital desalojaron a los comerciantes informales que invadieron el parque El Porvenir. Del mismo modo intentaron retirarlos de la avenida 28 de Julio sin éxito.

