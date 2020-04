“Un médico nos informó que mi padre estaba grave y debía ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero que no tenían camas disponibles. Llamé a muchos hospitales. Traté de que me ayudaran a salvarlo pero no pude. Lo dejaron morir”.

Por más de diez días, Yuri Padilla intentó que su papá, Miguel, de 55 años, positivo por COVID-19 y neumonía, fuera trasladado a un centro médico con camas UCI disponibles debido a su precario estado de salud. Hoy, tras 17 días de hospitalización en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, su padre falleció.

Durante la última semana de marzo, Miguel, quien trabajaba en el área de almacén de un centro comercial, comenzó a presentar síntomas del COVID-19. Pese a ello continuó laborando. “El viernes faltó porque tenía malestar general y tos, pero el sábado 4 de abril lo llamaron para que fuera a trabajar”, asegura Yuri.

Un día después, el domingo 5 de abril, el hermano de Yuri acompañó a su padre al hospital del distrito debido a que a este último le costaba respirar. Caminaron media hora al no conseguir ningún carro que los llevara por ser un día de cuarentena total.

Ese día Miguel fue internado en el hospital, donde se le realizó el hisopado para descartar el nuevo coronavirus. Dos días después, los médicos le informaron a la familia que resultó positivo al COVID-19 y que, además, presentaba un cuadro de neumonía.

Luego de la primera semana internado, uno de los médicos le informó a Yuri que su padre presentaba un “cuadro desfavorable” y que requería ingresar a la UCI, pero que no contaban con camas disponibles.

“Como mi padre es asegurado de Essalud, nos pidieron que solicitemos trasladarlo. Pero en ese punto mi papá solo podía respirar boca abajo y le estaban aplicando morfina. Incluso nos dijeron que era el segundo paciente más grave en ese hospital”, manifiesta Yuri.

La necesidad de ser trasladado y la respuesta negativa por falta de camas UCI continuó durante casi dos semanas, hasta hoy.

Esta madrugada, gracias a la ayuda de otro paciente, Miguel llamó por teléfono a su hija. En el audio, de unos 10 minutos, él intentó hablarme, pero no logró articular palabras.

“Dios no nos va a desamparar papá. No te me agites. Tranquilo, tranquilo”, fueron las últimas palabras que le dijo a su padre. Dos horas después, a las 4:00 a.m., Miguel falleció.

“Uno de los doctores nos llamó para decirnos que mi papá murió y que tenía que ir a hacer los trámites. Cuando llegué al hospital, el personal de referencia me dijo que no sabían del deceso y que seguían coordinando su traslado", nos dice, con voz entrecortada.

Yuri es la única familiar que realiza los trámites de su padre, ya que su madre y hermano permanecen en cuarentena al ser positivos por coronavirus. Su drama no termina. “No puedo ir a abrazarlos y llorar con ellos”.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para la covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

