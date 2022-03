Las cifras del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Ministerio de Salud (Minsa) reflejan que el ritmo de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) descendió en 54% a nivel nacional, informó este martes el analista de datos y exintegrante de la plataforma OpenCovid-Perú, Juan Carbajal.

A través de su cuenta de Twitter, señaló que el ministro de Salud, Hernán Condori, miente al decir que los niveles de inoculación a la ciudadanía no han descendido. Recordemos que, días atrás, el titular del Minsa había reiterado que la vacunación contra el COVID-19 seguía con normalidad, sin embargo, hoy reconoció su desaceleración en el país.

“El ministro de Salud, Hernán Condori, desmiente descenso en los niveles de vacunación. Sin embargo, las mismas cifras del Reunis del Minsa lo desmienten a él. En 40 días de su gestión: el ritmo de vacunación ha bajado en 54% a nivel nacional”, aseguró Carbajal.

MINISTRO RECONOCE DESACELERACIÓN

El ministro Condori admitió que existe una desaceleración en el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país. El titular del sector opinó que esto se debe a la caída de las cifras de fallecidos hace pensar a la población que el virus ya no está presente y ha perdido interés en la vacunación.

“El tema está que como ya no hay muchos casos de fallecidos, no se ven en las calles que se van viendo bolsas negras de cadáveres de estos pacientes por esta enfermedad que ha enlutado al país. Como ya no se ve, la gente también no toma consciencia que esta enfermedad no ha desaparecido, entonces tenemos los puntos de vacunación prácticamente vacíos”, señaló.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) invocó a los ciudadanos a que acudan a los vacunatorios para inocularse contra el COVID-19, ya que a diario se reportan entre 20 y 30 fallecidos a causa de esta enfermedad y que la mayoría son personas que no se habían aplicado las dosis de vacunas.

