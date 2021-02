La Federación Médica Peruana (FMP) pidió al Ministerio de Salud (Minsa) que el exministro del sector Fernando Carbone no presida la comisión encargada de investigar el caso de los funcionarios que fueron vacunados contra el COVID-19 con las dosis de Sinopharm.

En un comunicado, el gremio señaló que Carbone Campoverde, al haber participado en el equipo de gestión de la exministra Pilar Mazzetti, debe ser reemplazado por un médico que garantice una absoluta imparcialidad en las indagaciones, por lo que sugirieron que en esa comisión participe la Contraloría.

“Dicha comisión no debe estar presidida por el citado médico, por cuanto, sin duda alguna tiene conflicto de intereses, por haber formado parte del equipo de gestión de la hoy investigada Dra. Pilar Mazzetti Soler. En tal sentido, exigimos que dicha designación sea dejada sin efecto”, indica el pronunciamiento.

De otro lado, la Federación exigió que se publique la lista de los médicos que habrían sido beneficiados con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino.

“En cuyo caso exigimos que se publique la lista, y estamos seguros de que, el Consejo Regional III del Colegio Médico del Perú, de oficio iniciará las investigaciones éticas. En caso de las unidades ejecutoras donde laboran dichos servidores, debe iniciarse el proceso administrativo disciplinario. Dicho pedido es extensivo al Poder Judicial, quien proceda conforme a sus atribuciones”, indica.

Finalmente, el gremio pidió investigación y sanción contra los exministros de Salud, en referencia a Pilar Mazzetti y Fernando Carbone, por el presunto delito de omisión de funciones y contra la salud pública, por hechos relacionados a “minimizar” la presencia de la segunda ola en el país.

“[Los exministros] Ya que pudiendo no hicieron esfuerzos necesarios para fortalecer el primer nivel de atención y así evitar el hacinamiento en los hospitales, no instalaron plantas productoras de oxígeno medicinal suficientes, no se adquirieron pruebas moleculares y/o antigénicas, cánulas nasales de alto flujo, ventiladores mecánicos, medicamentos para uso de pacientes UCI, y equipos de protección de calidad”, finalizó.

Esta mañana, el exministro de Salud Fernando Carbone indicó que que en nueve días más entregará un informe “con toda la verdad”. “La comisión va a ver, va a entrevistar personas, ha pedido información a cuatro instituciones, está invitando ya para el día de hoy a entrevistas a varias personas, mañana vamos a seguir y en nueve días más cumpliremos el compromiso de entregar el informe con toda la verdad que hayamos encontrado”, afirmó en diálogo con América Noticias.

Carbone fue designado por el ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien informó el último domingo de la creación de una comisión investigadora para determinar los hechos relacionados a la vacuna contra el COVID-19.

