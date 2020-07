Cuando Adolfo Tapia se percató de que su licencia de conducir estaba a punto de vencer, se apresuró a iniciar los trámites para revalidarla en el Touring Automóvil Club del Perú. Si no lo hacía pronto, no podría manejar su auto, ni la camioneta que le encargaban en su trabajo. Esto último era lo que más le preocupaba. Tras gestionar la cita, Adolfo pasó el examen médico respectivo durante los primeros días de marzo.

El siguiente paso era rendir el examen de conocimientos, el cual fue programado para dos semanas después. Sin embargo, esta cita se truncó debido al estado de emergencia decretado por el Gobierno el 16 de marzo, a fin de evitar la expansión del coronavirus en el país. Desde aquel día, todas las agencias dejaron de funcionar.

“El trámite se invalidó porque no había atención. Ninguna agencia operaba. Recién la semana pasada comencé a tramitar una cita vía online y me la dieron para hoy [viernes]. Espero pasar el examen de conocimiento a la primera porque he estado estudiando todo este tiempo”, contó un poco nervioso Adolfo a El Comercio.

El ingeniero Adolfo Tapia pidió permiso en su trabajo para acudir a la sede del Touring en Lince a efectuar el trámite para la licencia. Resaltó las medidas de seguridad. (Foto: Hugo Pérez)

Desde el pasado lunes, el Touring Automóvil Club del Perú ha reanudado las evaluaciones de conocimiento y de manejo en sus sedes de Lince y Conchán (Lurín), previa inscripción vía telefónica u online. El hombre de 47 años manifestó que, pese a no estar muy familiarizado con la tecnología, accedió rápidamente al portal web del Touring y gestionó la cita.

“No he tenido ningún inconveniente. Me enviaron un correo el 16 de julio pidiéndome que el comprobante traiga impreso el e-mail, el voucher de pago por derecho al examen y mi DNI”, dijo.

Igual urgencia que Adolfo por revalidar su licencia de conducir tenía Lionel Huaracha, de 49 años. Él trabaja para una empresa de transporte público, por lo que le resulta indispensable contar con ese documento para seguir trabajando y solventar así a su familia.

El transportista Lionel Huaracha indicó que se demoró más o menos una hora para que le dieran una cita y así dar su examen de conocimiento y revalidar su licencia de conducir. Contó que todos estos días de cuarentena ha estado repasando un balotario de posibles preguntas para no jalar la prueba. (Foto: Hugo Pérez)

“Tienes que estar llamando o entrando a la página web, insistiendo. Yo estuve una hora así el 13 de julio. Una vez que te contesta la operadora o carga la página, el trámite ya no demora mucho”, explicó.

—Recojo del DNI—

Si hay un documento que posibilita la mayoría de trámites, ese es el DNI. Pedro Gerbasi, de 68 años, esperó casi cuatro meses para poder recoger el duplicado de su documento de identidad en la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Jesús María. Sin este, le era imposible efectuar algunas transacciones con su tarjeta de crédito.

Pedro Gerbasi saluda la rapidez con que le dieron la cita para ir a recoger el duplicado de su DNI. Sin embargo, dice que el trámite se podría haber reanudado mucho antes. (Foto: Hugo Pérez)

“Durante este tiempo han estado ocurriendo estafas electrónicas y yo tenía miedo, pues no tenía mi DNI. Afortunadamente, no hubo problema. El trámite es rápido, no dura mucho. La cita te la dan ahí mismo”, señaló.

Sin embargo, mostró su disconformidad con el hecho de que, siendo adulto mayor, tuvo que ir hasta una de las sedes del Reniec para recoger su DNI. Consideró que este debería entregarse a domicilio, al menos a las personas de la tercera edad.

Lo recomendable es evitar salir de casa y visitar las páginas webs de las entidades donde se desea realizar el trámite. Algunas de estas son el Reniec, la Sunarp, el Touring, la Sunat, Migraciones, etc. (Foto: Hugo Pérez)

“Lo han podido repartir casa por casa, y así evitar aglomeraciones. Han podido reanudar la atención antes con las medidas de bioseguridad, este documento ha podido estar en mis manos hace dos meses”, sostuvo.

—Claves—

1. Medidas de bioseguridad para evitar contagios:

En todos los casos, el ingreso a las entidades públicas se realiza con mascarilla obligatoria y previa toma de temperatura con termómetro infrarrojo. Asimismo, se han implementado medidas de bioseguridad que incluyen desinfección de manos y calzado.

2. Es preferible hacer el trámite vía online:

Pese a que la cuarentena focalizada ya no restringe el desplazamiento de personas, lo recomendable es evitar salir de casa y visitar las páginas webs de las entidades donde se desea realizar el trámite. Algunas de estas son el Reniec, la Sunarp, el Touring, la Sunat, Migraciones, etc.

3. Ciudadanos extranjeros ya pueden hacer trámites:

Desde el pasado 11 de julio, la Superintendencia Nacional de Migraciones reanudó la atención presencial a los ciudadanos nacionales y extranjeros, en su sede central ubicada en Breña. Los servicios que se brindan comprenden la entrega del pasaporte y carnet de extranjería.

4. Ya se pueden hacer ciertos trámites en notarías:

A la fecha, 455 notarías, de las 573 que hay en el país, han sido habilitadas para reanudar sus actividades. Se atenderán solo servicios y bienes esenciales para el ciudadano, como lo relativo a entidades financieras, seguros y pensiones.