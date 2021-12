Luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) anunciara el adelanto de la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 (de 5 a 3 meses después de la segunda), desde tempranas horas de hoy se ha registrado gran afluencia de público en los distintos centros de vacunación de Lima y el Callao. Las largas colas incluso se extienden por varias cuadras alrededor de los vacunatorios.

Esta medida dispuesta por el Minsa responde al aumento de casos de la variante ómicron en el Perú durante los últimos días. Un equipo gráfico de El Comercio recorrió esta mañana distintos vacunatorios, registrando largas colas que se extienden incluso por varias cuadras.

Cola para tercera dosis por poco y da la vuelta al Campo de Marte. pic.twitter.com/SWMTMBOkXS — Grecia Llanos (@GreciaLlanosP) December 21, 2021

Solo para ingresar a la Costa Verde, donde se ubican varios centros de vacunación, la cola de autos hace imposible que el tránsito sea fluido. Al menos 300 vehículos intentan bajar a la playa y llegar al vacunacar de Magdalena.

Larga cola de autos se puede visualizar en la Costa Verde, en el ingreso vacunacar de Magdalena, al menos 300 autos forman una larga cola para ingresar al vacunatorio y recibir la tercera dosis contra la covid-19. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

En un primer recorrido de El Comercio por los vacunatorios de Lima, un día después de que iniciara la tercera dosis a los tres meses de la segunda, se observó una cola de más de medio kilómetros de autos en el Estadio Manuel Bonilla de Miraflores.

“Estoy acá desde temprano, desde las 5.30 a. m. Como nos indicaron que ya podíamos venir cumplido los tres meses, por eso he venido. (...) He vuelto porque ayer la cola ayer era muy larga. Nos dijeron que no había, ayer”, comentó un ciudadano a América Noticias.

Similar situación se puede observar en los exteriores del Estadio Manuel Bonilla de Miraflores. Una larga cola de autos se viene generando en los exteriores de este recinto debido a la llegada de personas que desean recibir su dosis de refuerzo contra el COVID19. Asimismo, en San Isidro, los vacunatorios lucen con una gran cantidad de personas, entre jóvenes, adultos y ancianos.

Larga cola de autos se genera en los exteriores del Estadio Manuel Bonilla de Miraflores. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

Así luce la fila de autos en los exteriores del Estacio Manuel Bonilla. Se registran gran afluencia de vehículos. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

El panorama en los exteriores del coliseo Manuel Bonilla es de mucha aglomeración, se atenido que improvisar prácticamente un parqueadero de autos. Asimismo, la cola de personas bordean el estadio. Algunas personas cansadas de esperar han optado por sentarse en los pequeños muros que hay en el frontis del lugar.

Algunas personas esperan sentadas hasta que puedan ingresar a sus vacunatorios. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

En tanto, luego de que se adelantara la aplicación de la dosis de refuerzo, los vacunatorios de Surquillo lucen repletos. Uno de ellos es el Estadio Municipal. Fotos: Alessandro Currarino / @photo.gec

Vecinos de Surquillo han acudido desde temprano al Estadio Municipal para recibir su tercera dosis. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

Incluso al interior de del Estadio Municipal de Surquillo la cola de personas es extensa. Las personas se encuentran desde tempranas horas a la espera de su vacuna de refuerzo.

Luego de ingresar al vacunatorio, las personas aún deben esperar a que sea su turno para poder vacunarse. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

Esta aglomeración de personas y largas colas de autos no es ajena en el vacunacar de Aguadulce, en Chorrillos. Cientos de vehículos han llegado hasta el vacunar de esta playa para inocularse. La espera bajo el saliente sol, sin embargo, viene causando malestar en algunos ciudadanos.

Este es el panorama en la playa Agua Dulce, en Chorrillos. La cola de carros es inmensa. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

Cabe precisar que los menores entre 12 y 17 años con comorbilidades ya pueden acudir por su tercera dosis contra el coronavirus. Según el protocolo del Minsa, las personas que podrán recibir una dosis de refuerzo son los mayores de 18 años y menores entre 12 y 17 años con comorbilidades.

