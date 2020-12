Conforme a los criterios de Saber más

A 72 horas de la Navidad, la celebración familiar por definición que pondrá a prueba todo lo aprendido en los últimos diez meses sobre prevención contra el COVID-19, los escenarios en los que se encuentra el Perú son más que desalentadores. Fechas inciertas para el inicio de la vacunación (o siquiera la compra concreta de dosis), gremios sindicales que exigen la renuncia de la Ministra de Salud, la declaratoria de alerta máxima epidemiológica por la amenaza de una variante del Sars-Cov-2 y aglomeraciones en cada tienda, centro comercial o galería de todos los distritos y sectores de la capital. Las condiciones para la explosión de contagios han encontrado en esta semana de antesala a las fiestas un punto de ebullición.

Esta mañana, el presidente Francisco Sagasti y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, presentaron cambios – cada uno en sus sectores – en las medidas de prevención para minimizar los riesgos de propagación del virus. Aunque el mandatario dijo que las acciones adoptadas no buscan “generar una situación de preocupación en la ciudadanía”, las cifras de hospitalización y muertos por COVID-19 siguen creciendo. De hecho, ayer se cumplieron tres días consecutivos con más de 60 víctimas cada 24 horas. Hace unas semanas, el promedio era 50.

1. Tres nuevas restricciones y una alerta

En un mensaje de apenas 4 minutos de duración, el presidente Francisco Sagasti anunció la suspensión preventiva por 15 días de vuelos procedentes de Europa y la prohibición del ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado en Reino Unido en las últimas dos semanas. Aunque las disposiciones se dieron hoy ante la aparición de una variante más contagiosa del Sars-Cov-2, se trata de una variación del virus reportada desde hace por lo menos dos meses en Reino Unido. De hecho, países como Chile, Colombia y Argentina se adelantaron a Perú y ayer restringieron sus vuelos.

De acuerdo con el presidente, nunca se reactivaron los viajes de Londres a Lima. Si bien es cierto que no hubo vuelos directos, los trayectos con escalas han sido una realidad. Sobre el tema, Sagasti dijo que se dispuso cuarentena de 14 días para los peruanos o extranjeros que hayan visitado el Reino Unido en las últimas dos semanas. No se precisó cómo monitorearán el cumplimiento de esta medida.

El tercer anuncio fue “declarar al sistema de vigilancia epidemiológica en estado de alerta máxima” por la nueva variante. Este Diario solicitó información al Minsa sobre los alcances de la alerta máxima, pero hasta el cierre de esta nota no fue posible. La última alerta epidemiológica emitida por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades data del 9 de diciembre y en ella se brindaban lineamientos a los servicios de salud para intensificar las acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control del COVID-19.

Para el Colegio Médico del Perú; no obstante, estas disposiciones no son suficientes. En un comunicado, exigieron a las autoridades considerar “con seriedad” la reducción significativa de los aforos de lugares de confluencia masiva, el incremento de las horas de toque de queda y el regreso a la etapa 3 de la reactivación económica. “La llegada de la segunda ola epidémica es inminente, por lo tanto, las medidas de prevención que ahora se tomen establecerán su magnitud de casos y mortalidad”, enfatizaron en un comunicado.

2. Sin niños y adultos, pero con militares

La aglomeración nunca ha sido ajena en Mesa Redonda y el Mercado Central; sin embargo, el nulo distanciamiento social reportado en las últimas dos semanas hace de este conglomerado un punto de preocupación especial. La Municipalidad de Lima cambió en una semana el aforo de 30 mil a 15 mil personas para controlar el caos, pero no ha sido suficiente.

Esta mañana, Muñoz informó que se decidió actualizar las estrategias del Plan Navidad Segura 360° 2020 para sumar a las Fuerzas Armadas en el control de seguridad en Mesa Redonda y el Triángulo Grau. Son 100 militares que apoyarán a los 250 de la Policía Nacional del Perú y al personal municipal. Además, desde hoy no se permitirá el ingreso de niños y adultos mayores, y se instalaron rejas altas en cinco puntos de los 19 ingresos que habilitados en el conglomerado.

“Estamos poniendo todo el esfuerzo, todos juntos”, dijo el burgomaestre. Hasta ayer,

3. Huelga anunciada

Once federaciones y sindicatos del sector salud, entre los que se encuentra la Federación Médica Peruana, exigieron esta tarde la destitución de ministra de Salud, Pilar Mazzetti, al considerar que su gestión ha sido deficiente y que es inadmisible que aún no haya contratos para la compra de vacunas. En conferencia de prensa, el presidente de la Federación Médica del Perú, Godofredo Talavera, ratificó que reiniciarán su huelga nacional indefinida desde el 13 de enero de 2021, a fin de que se atiendan sus demandas de un incremento presupuestal para el sector salud.

“La ministra se sigue negando al diálogo, no cumple actas de acuerdo, no se paga a tiempo las horas complementarias, los bonos COVID-19, no ha mejorado en nada el primer nivel de atención. Estos son los motivos por los cuales acataremos una huelga nacional indefinida y ahora estamos pidiendo que la ministra sea destituida porque consideramos muy grave no adquirir vacunas contra el COVID-19”, dijo.

Talavera adelantó que si no se cumplen sus requerimientos, acudirán al Congreso de la República para propiciar una interpelación de la ministra.

La Federación Médica Peruana entró en huelga en agosto último para exigir más presupuesto en el sector y equipos de protección personal a los médicos.

4. Disputas por vacunas sin fecha

Luego de casi seis meses desde el inicio de actividades para comprar vacunas contra el COVID-19, el último jueves 17 de diciembre se confirmó lo que hasta ese momento solo eran incertidumbres: el Gobierno todavía no tiene contratos concretos con laboratorios internacionales. En conferencia de prensa, Sagasti precisó que el Minsa ha firmado acuerdos preliminares con Pfizer y Covax Facility, con las que se busca adquirir 23 millones de vacunas. Solo con la segunda hay un pago por adelantado.

Anoche, uno de los miembros del grupo de empresarios privados denominado “Comando Vacuna” deslindó responsabilidades por estos retrasos. En entrevista con Cuarto Poder, l Jaime Reusche dijo que la culpa era del expresidente Martín Vizcarra y sus funcionarios “al no haber suscrito los convenios”. No precisó cuál fue la intervención exacta de este grupo en las negociaciones.

En respuesta, el expresidente Martín Vizcarra responsabilizó al Congreso de las negociaciones frustradas para adquirir la vacuna. En su cuenta de Twitter dijo que Ejecutivo había pedido al Parlamento desde setiembre que se emita una ley que permita comprar las vacunas contra el COVID-19 con un registro sanitario temporal, pero recién se hizo el 18 de diciembre. La norma que señala el ahora candidato al Congreso fue aprobada el 4 de diciembre por el pleno, pero enviada al Ejecutivo una semana después. Este, la promulgó el viernes 18.

De acuerdo con el exmandatario, los países que han firmado contratos con laboratorios para comprar vacunas contra el COVID-19 lo hicieron en los primeros días de noviembre, cuando el país entraba a una etapa de desestabilidad por la vacancia.

“Lo único faltante era el registro sanitario y la adquisición (de vacunas), pero en octubre, vacancia, noviembre, nuevo gobierno y movilizaciones. Mientras todos los países estaban en ese tema, octubre y noviembre aquí la agenda era otra [...] Aquí en el mes de noviembre, ¿estábamos hablando de vacuna? ¿De qué estábamos hablando, a qué se dedicó la clase política?”, se defendió.

Aparte de estas disputas, esta tarde la canciller Elizabeth Astete aseguró que de los acuerdos vinculantes firmados en setiembre pasado con Pfizer y Covax Facility, el segundo está asegurado porque ya se hizo un adelanto de 21 millones de dólares. Se trata de más de 13 millones de dosis que llegarían durante el segundo semestre de 2019. No obstante, en la sesión virtual de la Comisión Especial por el COVID-19 del Parlamento, adelantó que recientemente han recibido información de la fundación Gavi sobre la posibilidad de que el Perú cuente con dichas vacunas “en un plazo anterior”. Es decir, “no tendríamos que esperar al segundo semestre”, señaló.

Astete agregó que las negociaciones con los laboratorios Sinofarm, AstraZeneca y Pfizer se encuentran en “etapa final”. A esto se suma la posibilidad de adquirir los excedentes de los países que se han abastecido de vacunas. Según dijo, uno de ellos es Canadá.

Lo cierto es que, hasta el momento, aún no hay fecha exacta para el inicio de la vacunación. Precisamente, uno de los pedidos de la Federación Médica que advirtió que irá en dos semanas a huelga indefinida.

