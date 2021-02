El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, informó que más de 109 mil personas fueron detenidas y se aplicaron más de 50 mil multas a infractores en lo que va de la segunda cuarentena para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19) en el Perú.

En conferencia de prensa, detalló que a la fecha, desde el 31 de enero hasta las 7:00 am. de este viernes, se ha intervenido a un total de 109 mil 792 personas en el marco de la inmovilización social obligatoria.

Asimismo, se aplicaron 50 mil 96 papeletas a los infractores por transitar en la calle sin pase laboral, circular en un vehículo particular sin autorización, salir de casa sin una justificación durante el aislamiento social obligatorio, no usar mascarilla, no respetar el distanciamiento social o no estar debidamente identificados.

Del mismo modo, Neyra precisó que otras 1212 personas han sido intervenidas en diversas partes del país por participar en fiestas COVID-19, pese a las restricciones, la mayoría de ellos en La Libertad (196) Piura (164), Puno (123), Arequipa (115) y Lima Metropolitana (103).

Finalmente, el titular del Mincul detalló que un total 13 mil 744 ciudadanos fueron trasladados a los centros de retención temporal en todo el país.

“Esto es un llamado a que toda la ciudadanía sea consciente que hay una responsabilidad que tiene el Gobierno y el Ejecutivo en particular de preservar la salud pública, pero también hay una responsabilidad individual que tenemos todos para protegernos y para proteger, sobre todo, a quienes más queremos”, sentenció.

