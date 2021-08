El ministro de Salud, Hernando Cevallos, descartó que el retraso en la llegada de vacunas contra el COVID-19 al Perú haya estado relacionado con la situación del excanciller Héctor Béjar, quien renunció al cargo tras unas declaraciones sobre la Marina de Guerra y el terrorismo en el país.

En esa línea, consideró “un error e injusto con el pueblo peruano” que se pretenda “politizar” el tema de la llegada de las vacunas contra el COVID-19. Remarcó que la postergación de la entrega de dosis por parte de Sinopharm es debido al rebrote del coronavirus en China.

Tras la llegada de nuevas dosis del laboratorio chino Sinopharm al país, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó la quinta vacunatón contra la COVID-19 para el próximo sábado 21 y domingo 22 de agosto en Lima, Callao y regiones.

“La llegada de las vacunas tiene un cronograma, el retraso de las vacunas Sinopharm es muy anterior al problema que ha habido, y además hay un cronograma, y si hay alguna modificación, justamente, es para que se acelere la llegada de las vacunas, por esa razón si hubiera habido algún problema no hubiéramos superado la cantidad de vacunas (aplicadas)”, expresó Cevallos en conferencia de prensa.

“No tiene nada que ver el problema del excanciller Béjar, que se ha producido en los últimos tres días, con que efectivamente en el mes de agosto el volumen de vacunas hubiéramos preferido que fuera mayor todavía, hemos logrado que algunas se adelanten, pero no tiene nada que ver con el tema de la Cancillería”, agregó.

“Sé que ha habido noticias de que se ha retrasado (por el tema Béjar), (pero) acá el problema que hubo con Sinopharm era un tema previo y tiene que ver con que en China ha habido un rebrote de COVID-19, eso es lo que me ha dicho el embajador, con el cual me he comunicado hasta cinco veces, al igual que con la empresa”, expresó.

Posiciones

El exministro de Salud Óscar Ugarte aclaró que el retraso de llegada de vacunas contra el COVID-19 no depende de la gestión anterior. En ese sentido, consideró que su sucesor, Hernando Cevallos, debe dar a conocer qué acciones ha venido tomando el Ministerio de Relaciones Exteriores en las últimas para gestionar la llegada de dosis.

Por su parte, el contralor Nelson Shack consideró que el tema del stock de dosis “es un problema de gestión del gobierno actual” y que le corresponde a los ministerios de Salud y de Relaciones Exteriores abocarse al tema.

