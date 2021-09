El ministro de Salud, Hernando Cevallos, explicó que la exigencia de una la cartilla de vacunación completa y una prueba molecular negativa no mayor a 72 horas, para el ingreso al Perú, es para ciudadanos nacionales y extranjeros que provienen de países con alta tasa de inmunización. La nueva disposición fue oficializada a través del Decreto Supremo 152-2021-PCM, pero no sin la precisión mencionada este sábado por el ministro.

“Una es una indicación directa de que nadie puede ingresar al país sino tiene la prueba molecular; esto, está clarísimo. En el caso de la vacunación se aplica para los países que tienen más de un 70% de la población vacunada”, señaló en conferencia de prensa a los medios desde el distrito de San Martín de Porres, donde supervisó el desarrollo de la segunda jornada del vacunafest donde se priorizará la vacunación de mayores de 25 años, la aplicación de las segundas dosis y fomentar la inmunización de gestantes.

“En los países donde no se ha dispuesto la vacunación para menores de 12 años, por supuesto no es una restricción para nuestro país. En realidad, es una indicación para alentar la vacunación en los países que tienen una alta cantidad de población vacunada, pero los que no tienen obviamente no puede haber una restricción, solo la prueba molecular”, agregó Cevallos.

VIDEO RECOMENDADO

La reciente clasificación de la variante B.1.621, detectada en Colombia, como "de interés" por la OMS ha encendido las alarmas, teniendo en cuenta que ya hay algunos casos detectados en el Perú. ¿Hay razones para preocuparnos?

“En el caso de los países que tienen índices de vacunación superiores al 70% se pide también las dosis dosis a los ciudadanos. Si no se están vacunando niños por supuesto que no se les pide. Esto no es un condicionante para que se pueda ingresar al país para todas las personas, esto está especificado para algunas países. Lo que sí se les pide a todos es la prueba molecular”, añadió.

Ministro de Salud explica que la vacunación completa para ingresar al Perú aplicará para países con alta tasa de inmunización.

Sobre la restricción

Según la norma publicada el último viernes, la medida comprende que los peruanos, extranjeros residentes, y extranjeros no residentes cuyo destino final sea el territorio nacional, en calidad de pasajeros e independientemente del país de procedencia, deben contar con una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas antes de abordar en su punto de origen.

Además, estos tendrán que haber completado las respectivas dosis de vacunas según las exigencias del país donde se vacunó. “Aquellas personas que muestren síntomas al ingresar a territorio nacional ingresan a aislamiento obligatorio, según regulaciones sobre la materia”, precisa la norma.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Desde este lunes 13 de septiembre, inició la vacunación contra la COVID-19 a personas mayores de 25 años en lima y callao, así lo anunció el ministro de Salud, Hernando Cevallos. Esta decisión se tomó debido al avance de las variantes Delta y Mu del coronavirus en nuestro país. Sí estas pronto a vacunarte, te presentamos una serie de precauciones que debes tomar una vez recibida la primera dosis.