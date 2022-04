Pese a que el ministro de Salud, Jorge López, aseguró que no existió un error al aplicar 100 microgramos de la vacuna Moderna contra el COVID-19, en vez de la mitad, la dosis que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), expertos señalan que este yerro podría generar desconfianza en un sector de la población ante la entidad sanitaria y retrasar la vacunación.

“ El Ministerio de Salud ( Minsa ) debió advertir a los pacientes sobre la dosis que aplicaría , no porque esta produzca daño o no sea efectiva, sino porque podría ocasionar mayores molestias. La situación actual solo genera desconfianza en las personas”, explicó el exministro de Salud Hernando Cevallos, quien añdió que hubo una falta de comunicación “preocupante” por parte del sector.

Del mismo modo, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, apuntó que el Minsa debería reconocer que cometió un error a fin de no “desalentar” el proceso de inmunización contra el COVID-19. “ No solo es preocupante que no reconozcan su error, sino también que parece que apuntan a no asumir su responsabilidad ”, explicó.

Urquizo precisó que, si bien la primera, segunda y tercera dosis puede ser aplicada con 100 microgramos, la cuarta dosis debió ser de 50 microgramos. “El mismo protocolo del Minsa establece esa cantidad”, señaló.

El Minsa debería realizar un monitoreo de los pacientes a quienes se les aplicó 100 microgramos del fármaco, añadió el decano del CMP.

Los especialistas recalcaron que la entidad debe comunicar adecuadamente que las vacunas contra el coronavirus y las dosis que están aplicando no atentan contra la salud y que los efectos secundarios son de leves a moderados.

Aplicarán solo 50 microgramos

El Minsa anunció que ya no aplicará 100 microgramos, sino solo 50 microgramos de la vacuna Moderna contra el coronavirus al personal de salud, mayores de 70 años, así como inmunosuprimidos, tras la denuncia de la supuesta inoculación indebida.

La directora ejecutiva de Inmunizaciones, María Elena Martínez, indicó que de acuerdo al protocolo y directivas del sector Salud solo se aplicará 50 microgramos de la vacuna Moderna. “Estamos precisando que de acuerdo al protocolo y directivas que está señalado en el Minsa, esto (la cuarta dosis) seguirá con 50 microgramos y es así que se ha dispuesto”, aseveró.

VIDEO RECOMENDADO El Ministerio de Salud (Minsa) señaló que no será obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos de regiones que tengan el 80% de cobertura con tercera dosis en mayores de 60 años y 80% con segunda dosis en personas de 12 años a más. En este video conozca todo los detalles.