El ministro de Salud, Óscar Ugarte, reiteró su invocación a los dirigentes políticos y a la ciudadanía en general para evitar convocar y participar en movilizaciones sociales. Estas declaraciones las brindó esta mañana al recordar que aún existe una segunda ola por la pandemia del nuevo coronavirus, pese a que reportes del sector informen sobre un descenso en las cifras de contagios y decesos a causa de esta enfermedad.

Desde el centro de vacunación Playa Agua Dulce, en Chorrillos, donde se lanzó la estrategia denominada ‘Vacuna activa’ con el inicio de la inmunización a personas de 58 y 59 años, el funcionario señaló que este tipo de eventos, en referencia a las marchas políticas, solo generan aglomeraciones que es lo que se busca evitar para evitar posibles contagios de COVID-19.

“Invocamos a los dirigentes políticos a no convocar reuniones de este tipo porque la concentración de personas, el no distanciamiento social son factores en contra de la actividad de prevención y tratamiento del COVID-19. Estamos en una segunda ola, en pleno descenso, cada día hay menos casos, y felizmente hay menos fallecidos. No hagamos algo contraproducente que pueda significar el promover e iniciar más adelante una tercera ola, nadie lo quiere. No lo hagamos”, remarcó.

Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, el reiteró su exhortación a los ciudadanos para tratar de no ser parte de estas actividades en medio de la pandemia. Ugarte Ubilluz también recordó que estas movilizaciones pueden dificultar el proceso de vacunación, aunque remarcó que las jornadas no se detendrán debido a que cuentan con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para el resguardo respectivo en los puntos de inoculación.

“A los ciudadanos y ciudadanas, les invocamos a no participar d marchas y concentraciones porque ponen en riesgo su salud y la d los demás; pero, sobre todo, no interrumpan el proceso d vacunación. La PNP está tomando las medidas del caso. La vacunación no se detiene”, publicó en la red social.

Sobre las protestas

Como es público, diversas movilizaciones se han reportado en las últimas semanas por simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular tras la realización de la segunda vuelta electoral del pasado 6 de junio. Ellos están a la espera del pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se encuentra evaluando apelaciones y nulidades de actas presentadas por la agrupación que lidera Keiko Fujimori.

El último jueves, seguidores de ambas agrupaciones políticas protagonizaron un enfrentamiento en los exteriores del organismo electoral, en Cercado de Lima. La circulación del Metropolitano se vio interrumpida debido a que las personas usaban palos de sus carteles para agredirse.

Además se suma que esta semana un grupo de miembros en retiro de las Fuerzas Armadas y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se dieron cita en el óvalo Quiñones de San Isidro para marchar “en contra del fraude electoral”, pese a que diversas entidades han asegurado que hasta el momento no se han confirmado fehacientemente irregularidades en el proceso. A ellos se sumaron un grupo de civiles.

