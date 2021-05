Pese a que el gobierno de transición y emergencia culmina en julio, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó que la nueva gestión que asumirá el próximo 28 de julio tendrá el reto de completar la vacunación de toda la población para fin de año. En esa línea, estimó que irán llegando cada mes un lote de dosis contra el COVID-19 como parte de las negociaciones con diversos laboratorios.

En diálogo concedido a Canal N, el funcionario recordó que a inicios de mayo, el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció que el Perú cerró un nuevo contrato con la farmacéutica Pfizer, lo que permitía poder continuar hasta fin de año con el proceso de inmunización. “Esto será entregado antes de fin de año, con lo cual completamos 60 millones de dosis para vacunar a todos los peruanos y peruanas antes de fin de año”, manifestó en aquella oportunidad el jefe de Estado.

Al respecto, Ugarte Ubilluz también mencionó que irán arribando al país lotes de vacunas de Pfizer, AstraZeneca y mediante el mecanismo Covax Facility. “[La vacunación a toda la población para fin de año] Es un reto muy importante, pero no hay nada imposible que se pueda hacer. En este caso, tenemos garantizadas las vacunas. Ya el presidente ha informado que tenemos contratos suscritos por 60 millones”, dijo.

“Eso significa que por lo menos 5 millones y medio casi de personas vamos a poder vacunar hasta julio, pero, por ejemplo, hay un contrato directo con AstraZeneca por 14 millones. Eso empieza a llegar el tercer y cuarto trimestre. Parte lo de concertado y suscrito también con Pfizer, con quienes teníamos 40 millones y a eso se le ha sumado 32 millones, eso está llegando una parte, hasta julio, pero el grueso va a llegar, y como se muestra en el caso de Pfizer, va a llegar con toda regularidad, [en] julio, agosto, septiembre, octubre, etc. Igual de Covax Facility”, agregó.

Al ser consultado si asegura que llegarán lotes de vacunas contra el coronavirus en los meses de agosto y septiembre respondió: “Claro, que sí. Con estos nuevos y anteriores contratos porque el de Pfizer se está cumpliendo y va a continuar hasta fin de año. No hay dificultad en estimar los volúmenes que van a llegar. Lo que no sabemos es la fecha, pero sí en todos los meses van a ir llegando cantidades suficientes, y por eso podemos programar, y eso lo anunciaremos después, sobre los diferentes grupos de edad, porque ya vamos a terminar de 60 años para arriba, luego vendrá 50, 40 y 30 años , y eso podemos dejarlo programado hasta fin de año”, remarcó.

No obstante, insistió que no saben las fechas exactas y la cantidad de vacunas, pero debido a las negociaciones se espera contar con estos lotes el presente año. “Sí, van a llegar no podemos presidir en que fecha y el monto exacto, pero que van a llegar y que van a ver suficientes para seguir atendiendo a todos los peruanos de acuerdo a esta secuencia, no hay la menor duda”, añadió.

