El presidente Pedro Castillo manifestó este jueves que el retraso en la llegada de vacunas contra el COVID-19 al Perú no depende de la situación del excanciller Héctor Béjar, quien renunció al cargo tras unas declaraciones sobre la Marina de Guerra y el terrorismo en el país.

Desde Ancón durante su visita al proyecto “Ciudad Bicentenario”, el jefe de Estado indicó que una de las razones respecto al atraso del arribo de más lotes de dosis al país también ocurre en otros países, debido a una “escasez” del fármaco. Asimismo, recordó, el caso de que algunas personas rechazaban la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm.

“No depende del problema de la Cancillería, depende algunas cosas. Primero, se dijo, en el Perú, ‘oye, mira el efecto de las vacunas. Estas son malas, estas son buenas’. Aquí hubo una especie de hacer llegar a la población de que mejor no te vacunes porque esas vacunas no son. Entonces, por ahí, ustedes [medios de comunicación] tienen que ayudarnos. También, habido escasez en otros países del mundo y eso hay que hacerle conocimiento [a la ciudadanía]”, indicó el mandatario para Canal N.

Castillo anunció que esta tarde se dará a conocer el nombre del nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esa línea, indicó que la persona designada para este cargo debe tener como prioridad en su agenda lo que son las gestiones para la negociación con diversos laboratorios a fin de concretar más compras de vacunas contra el COVID-19.

“En la tarde, debe salir el nombre. Espero, lo que estamos viendo que las personas que van a asumir esa responsabilidad agenden en lo posible, en la brevedad posible, estos tratados que hemos venido haciendo con los demás países concernientes a las vacunas. Justamente, a la gestión anterior a través de Relaciones Exteriores habíamos pedido en qué medida se venían haciendo los tratados con el problema de las vacunas”, indicó.

El presidente afirmó que la principal preocupación del Gobierno es que la población esté inmunizada. “El señor Béjar estaba haciendo un informe, y sucedieron estas cosas, esperamos que el próximo canciller ya tenga la disponibilidad. Desde acá hago la convocatoria al pueblo peruano que por encima de cualquier actividad, de personas, de instituciones, y de todo cosa, estamos preocupados para que el pueblo esté vacunado”, remarcó.

Las expresiones del jefe de Estado coinciden con las expresadas por el ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien también descartó que el retraso en la llegada de vacunas haya estado relacionado con la situación del excanciller Héctor Béjar.

En esa línea, consideró “un error e injusto con el pueblo peruano” que se pretenda “politizar” el tema de la llegada de las vacunas contra el COVID-19. Remarcó que la postergación de la entrega de dosis por parte de Sinopharm es debido al rebrote del coronavirus en China.

