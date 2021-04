Conforme a los criterios de Saber más

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos emitió un informe sobre las recomendaciones de salud pública para las personas completamente vacunadas contra el COVID-19.

En ese sentido, El Comercio consultó sobre el tema con tres especialistas en el tema para conocer cuáles serían las probabilidades de que estos consejos se apliquen en el país, debido a la baja cantidad de inmunizados.

¿Es posible que una persona vacunada visite a otra vacunada?

Según el CDC, los ciudadanos completamente vacunados pueden visitar a otras personas inmunizadas en espacios cerrados y sin necesidad de usar mascarillas ni mantener el distanciamiento físico.

En ese sentido, la presidenta de la Sociedad Peruana de Inmunología, Jeanett Carrillo Bermúdez, precisó que estos encuentros entre un reducido número de personas inoculadas sí es posible, pero “siempre y cuando se mantengan las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla y distanciamiento social para mayor protección”. Aun así se debe tener cuidado, ya que la nuevas variantes del COVID-19 “pueden reducir la efectividad de la vacuna”.

Vale resaltar que, tras la segunda dosis de la vacuna, -según Carrillo- el periodo que debe transcurrir para que las personas inmunizadas tengan la efectividad prevista es de entre dos a tres semanas posteriores.

El presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP), Augusto Tarazona, precisó a este Diario que por ahora “las vacunas han demostrado evitar los cuadros graves (de COVID-19) y la muerte de las personas que se infectan, pero no evita que las personas se contagien o transmitan el virus”.

Las personas vacunadas deben mantener las medidas de bioseguridad. (Foto: Lino Chipana Obregón / @photo.gec)

Por su parte, el médico inmunólogo e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Juan More, recalcó que esta recomendación del CDC se ha dado en el contexto que vive Estados Unidos donde hay un mayor porcentaje de inmunizados. “Ellos están vacunando a mayor velocidad que nosotros”, puntualizó.

¿Es recomendable que las personas vacunadas se reúnan con personas no vacunadas?

El documento del CDC estadounidense señala que las personas completamente vacunadas pueden reunirse en interiores con personas no vacunadas que viven en un mismo hogar sin la necesidad de usar mascarilla o mantener el distanciamiento físico. Esto significaría un bajo riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19, mientras no haya personas de riesgo en casa.

Al respecto, los especialistas consultados no consideran viable el encuentro entre estas personas debido a la alta probabilidad de contagio que persiste en nuestro país.

El médico infectólogo Augusto Tarazona explicó que las personas inmunizadas igual pueden contagiarse y trasmitir el virus a su entorno. “Puede ser asintomático. Por eso, una persona vacunada no debería visitar o ser visitado por personas que no lo están”, recalcó.

Por su parte, la inmunóloga Carrillo aclaró que actualmente tenemos una cantidad significativa de casos positivos de coronavirus. Independientemente de si es una persona mayor de riesgo o un joven sin comorbilidades, la médico especificó que ambos pueden desarrollar cuadros graves de esta enfermedad.

¿Es viable el encuentro entre personas vacunadas y no vacunadas de diferentes hogares?

En esta situación, el CDC confirma que existe mayor riesgo de transmisión del COVID-19, por lo que se deben cumplir todos los protocolos de seguridad: usar correctamente la mascarilla y mantener el distanciamiento físico.

En relación a ello, los médicos consultados también resaltaron que las reuniones entre personas vacunadas y no vacunadas de diferentes hogares podría ser un foco de contagio de coronavirus, ya que la vacuna previene complicaciones de la enfermedad, mas no la transmisión del virus.

Por ello, el presidente del Comité de Salud Pública del CMP indicó que es fundamental mantener las medidas sanitarias que se establecieron desde el principio de la pandemia. “Si contagiamos a un no vacunado, este puede ponerse grave. Por eso se recomienda no visitar a personas con comorbilidad y sin comorbilidad, con factores de vulnerabilidad o sin factores de vulnerabilidad”, enfatizó.

Precauciones a tomar en cuenta

Tras el análisis de los panoramas planteados por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, los especialistas concluyen que no se deben relajar los protocolos de bioseguridad tras la vacunación, así como evitar las reuniones familiares o sociales.

Asimismo, el inmunólogo Juan More recalcó que no se pueden aplicar las recomendaciones del CDC en el Perú porque no tenemos muchos inoculados. “Es la realidad de Estados Unidos, no de nosotros. No sugeriría cumplir esto (las recomendaciones) ahora. Tal vez más adelante, cuando más gente está vacunada”, recalcó.

Finalmente, la presidenta de la Sociedad Peruana de Inmunología pidió que “no se baje la guardia en el sentido de comenzar a visitarnos entre familiares o amigos, debido a la grave situación que atravesamos”.

