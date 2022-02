El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, confirmó este miércoles que Perú decidió donar a otros países parte de las vacunas contra el coronavirus (COVID-19) adquiridas vía Covax Facility. Además, recordó que a la fecha el país ha recibido 8 millones 2 mil dosis por intermedio de este mecanismo.

“La OPS sí recibió información del Gobierno de Perú. Es un importante acto de solidaridad que se está haciendo porque ya tiene las vacunas necesarias (...) de COVAX y también tienen de acuerdos bilaterales. Estamos poniendo en contacto los países que tienen la intención de recibir la vacuna por parte del gobierno de Perú para que así pueda hacer la donación”, precisó Barbosa durante la conferencia semanal de la OPS.

Asimismo, indicó que la OPS brinda cooperación técnica a todos los países sobre cómo hacer los procesos de donación en condiciones de calidad para que las vacunas puedan ser transportadas de un país a otro en condiciones de calidad para preservar todas las características.

Barbosa también destacó el gesto de solidaridad de Perú al donar vacunas contra el COVID-19 a otros países. “Es un gesto muy importante (…) que otros países también están haciendo. Eso puede ayudar a que todos los países tengan un acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19″.

CONSIDERAN DONAR DOSIS COVID-19 A ÁFRICA

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó días atrás que estima donar vacunas contra el COVID-19 a países con población vulnerable y donde no hay acceso a los fármacos.

“Muchas (vacunas) llegaron en el momento en que se necesitaban, otras no llegaron y, bueno, como está el contrato firmado, pueden llegar en enero, y en enero esas vacunas no nos van a ser todo lo útiles que queremos porque están fuera de la programación de la vacunación que nosotros establecemos. Lo que queremos es tratar de donarlas. Lo que queremos es que el laboratorio nos permita hacer esas donaciones para que no se venzan”, señaló.

Asimismo, indicó que uno de los beneficiarios podría ser el continente africano. “Hay países de otros continentes que no tienen. (…) África, sobre todo. (…) De hecho, nosotros ya hemos cursado una serie de cartas diciendo para qué países tenemos vacunas para entregar en caso ellos aceptaran, pero para eso tenemos que tener el visto bueno de la empresa”, añadió.

