Un reciente informe periodístico puso en evidencia que dicho ministerio se encuentra distribuyendo y aplicando vacunas contra la COVID-19 con fecha de expiración vencida, de acuerdo a lo que se lee en el frasco. Esto ha sido confirmado por el propio personal de salud que labora en los vacunatorios y que atienden a diario a cientos de personas.

El reportaje muestra a un señor preguntándole a la enfermera encargada de vacunarlo sobre la fecha de expiración de la dosis. La trabajadora le responde que las vacunas habían expirado el 19 de diciembre del año pasado, pero que todas cuentan con una fecha de extensión de un año. “La vacuna expiró el 19 de diciembre. No es que haya vencido, tiene una fecha de extensión”, indicó.

El Minsa aseguró que el proceso de vacunación que se viene desarrollando en el país es seguro y está aprobado por organismos internacionales. (Foto: Jorge Cerdán/@photo.gec)

Esta situación se registró tanto en el vacunatorio de Campo de Marte como el de La Videna. La enfermera aseguró en todos los centros de vacunación sucede lo mismo, pues todos los frascos que contienen las dosis tienen la misma fecha de caducidad, aunque reiteró que aún son aplicables.

Al respecto, el Minsa aseguró que el proceso de vacunación que se viene desarrollando en el país es seguro y está aprobado por organismos internacionales. No obstante, reconoció que faltó un proceso de comunicación más efectivo para con la ciudadanía a fin de darle a conocer dicha información y evitar confusión.

Minsa extendió vigencia de vacunas

A través de un comunicado, el Minsa informó algunos puntos clave respecto a las vacunas contra la COVID-19 en el país y su vigencia. Aseveró que todas las dosis administradas han pasado por “una rigurosa evaluación” y cuentan con todas las autorizaciones necesarias por parte de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). “Esto significa que cumplen con todos los estándares de seguridad y calidad, tanto a nivel nacional como internacional”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que la vida útil de las vacunas -el tiempo en el que se pueden utilizar de manera segura y efectiva- ha sido extendida a 18 meses desde su fabricación . Dijo que esta decisión se tomó en base a estudios y evidencias científicas que garantizan su eficacia y seguridad durante el referido periodo.

🔴 COMUNICADO | El Ministerio de Salud, informa a la población sobre algunos puntos clave respecto a las vacunas contra la covid-19: pic.twitter.com/DJK8udo3LK — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) January 11, 2024

“Esta extensión se alinea con el artículo 16 del Decreto Supremo N.° 002-2021-SA y es una práctica común en todos los países donde se aplica la vacuna. Cabe destacar que estos cambios en la vida útil de las vacunas no son exclusivos de nuestro país. Desde el año 2022, ajustes similares han sido adoptados y autorizados por otras importantes autoridades reguladoras de medicamentos a nivel mundial, agregó.

Por su parte, el viceministro de Salud Pública del Minsa, Ricardo Peña, explicó que estas vacunas siguieron un proceso acelerado de aprobación por los entes reguladores del mundo, por lo que prescindieron de los estudios de estabilidad (tiempo de vida) y actualmente las empresas que las fabrican están actualizando la información para prolongar su “extensión de uso”. Así, asegura que estas pueden seguir siendo aplicadas con seguridad.

“Son completamente efectivas, absolutamente seguras. Los primeros lotes tienen una fecha de caducidad pero tentativa porque estaban sujetas a la actualización de la generación de evidencia científica sobre la estabilidad de la vacuna. Esta actualización de la extensión de uso es un procedimiento que todas las entidades reguladoras del mundo vienen haciendo”, detalló.

El Minsa sostuvo que la vida útil de las vacunas ha sido extendida a 18 meses desde su fabricación, en base a evidencias científicas que garantizan su eficacia y seguridad. (Foto: Jorge Cerdán/@photo.gec)

Precisó que la OMS compartió información de que la aprobación de las vacunas contra la COVID-19 fue expedita, lo que genera nueva evidencia sobre la estabilidad garantizando que tiene el mismo efecto protector. En esa línea, aseguró que la fecha de caducidad que se halla en los frascos de las vacunas son tentativas.

“No es cuestión del Ministerio de Salud, esto está pasando en todo el mundo. Están actualizando el tiempo de vida de las vacunas. Quitemos el mensaje de vacunas vencidas, en realidad no son vencidas, tienen une fecha de caducidad tentativa, la vida útil sigue siendo efectiva. No son vacunas vencidas a las que se les ha extendido el uso. Si seguimos insistiendo de que son vencidas eso genera un impacto negativo en las personas, no se vacunarán, se expondrán y pueden morir”, manifestó.

En tanto, el titular del Minsa, César Vásquez, afirmó la fecha de vencimiento que se lee en los frascos de las vacunas (del 2023) no significa necesariamente que están fuera de vigencia. Agregó que estas se pueden aplicar sin ningún problema y que para autorizar su administración se ha tenido que hacer una evaluación en base a evidencias científicas y los organismos internacionales.

El titular del Minsa, César Vásquez, afirmó la fecha de vencimiento que se lee en los frascos de las vacunas (del 2023) no significa necesariamente que están fuera de vigencia. (Foto: Jorge Cerdán/@photo.gec)

“En el caso particular de las vacunas está demostrado que tienen un periodo de extensión de vida útil, que puede ser en algunos lotes de 6 meses y en otros de hasta 18 meses. Estas vacunas siguen vigentes a pesar de que la fecha de vencimiento dice que caducó el plazo. Hemos sacado los documentos ministeriales necesarios (colgados en la web del Minsa) para seguir administrando estas vacunas con la seguridad de que siguen con la propiedades de protección y eficacia con la que fue creada”, dijo.

En otro momento, Vásquez precisó que el lote de vacunas contra la COVID-19 que se viene aplicando en el país consta de 3 millones de dosis. Dijo que el 20% de estas tienen como fecha de vencimiento en el frasco el 2023, mientras que un 20% expiraría pronto. Sin embargo, recalcó que la vigencia de todas ellas ya ha sido extendida y que no hay problema alguno en que sean utilizadas.

Reacciones

El Decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, criticó la distribución y aplicación por parte del Minsa de vacunas contra la COVID-19 con fecha de expiración vencida, según se lee en los frascos.

Pese a la explicación que ha dado el sector, a través del ministro y viceministro, Urquizo consideró que estas dosis no garantizan la plena eficacia y seguridad para quien la reciba. “Para nosotros una vacuna vencida no garantiza la eficacia y seguridad para quien la reciba”, dijo.

Además, reprobó que el Minsa no haya comunicado esta información a tiempo a los ciudadanos, quienes tienen derecho a saber qué tipo de vacuna les están aplicando y sus demás características. En esa línea, dijo que fue una mal estrategia no divulgar adecuadamente el motivo por el cual se siguen vacunando con dosis con fecha de expiración del 2023.

“Más aun en una población que tiene muchas dudas de la vacuna. Usar una vacuna que está mas allá de la fecha, por más que el Minsa salga a explicar, genera que la gente no vaya vacunarse. Es por estas cosas que los indicadores de vacunación son pobres” , comentó Urquizo.

Por otro lado, la Comisión de Salud del Congreso de la República citó con carácter de urgencia al titular del Minsa, César Vásquez, por el caso de las “vacunas vencidas” que están siendo inoculadas por su sector. La sesión se dará el próximo martes 16 de enero.