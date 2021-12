Con el fin de frenar el avance de la pandemia ante la alerta de la nueva variante en el mundo denominada Ómicron y cerrar la brecha de vacunación en el país para llegar al 80% de cobertura de la población objetivo antes de finalizar el año, el Gobierno dispuso que a partir del viernes 10 de diciembre será obligatorio presentar el carné de vacunación para ingresar a espacios públicos cerrados, además de otras medidas, pero el Ejecutivo aún no publica la norma al respecto que detalle estas nuevas reglas en conjunto.

El pasado 13 de noviembre, el Gobierno dispuso una serie de medidas restrictivas a través del DS N° 168-2021-PCM, entre ellas la obligación de presentar el carné con doble vacunación a los mayores de 18 años que ingresen a espacios cerrados, como centros comerciales, restaurantes o cines, para el 15 de diciembre, pero la semana pasado el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció el adelanto de fecha ante una posible llegada de la variante Ómicron.

Fue el pasado 1 de diciembre, en conferencia de prensa, que el titular del Ministerio de Salud (Minsa) detalló que esta medida de la exigencia del carné de vacunación, se formalizaría mediante una norma que sería “publicada en las próximas horas”; sin embargo eso no ha ocurrido hasta la fecha.

VIDEO RECOMENDADO

Entrevista a Dante Cersso, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos (UIAD) de EsSalud, sobre el aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas.





“Ante esta nueva variante que ha alarmado al mundo se han tomado medidas nuevas y se ha adelantado. Esto va a salir de manera oficial el día de mañana [supuestamente el 2 de diciembre], seguramente, se han adelantado estas medidas de restricción y normas para el día 10 de diciembre en función de la prevención frente a esta variante. Se ha tomado la decisión de no aperturar las fronteras”, señaló.

A partir de ese día se comenzaron a darse a conocer otras disposiciones, pero sin ser publicadas a través de un dispositivo legal.

¿Cuáles son las medidas?

1) Vacunación completa en espacios cerrados

Desde el 10 de diciembre se exigirá a los mayores de 18 años presentar su carné físico o virtual que acredite haber completado su vacunación contra el COVID-19 para ingresar a espacios cerrados (centros comerciales, galerías, restaurantes, teatros, cines u otros).

Asimismo, deberán usar la mascarilla de manera permanente. En el caso de restaurantes o similares, los barbijos pueden ser retirados solo al momento de ingerir los alimentos.

2) Vacunación completa para viajes terrestres y aéreos

A partir del viernes 10 de diciembre, los pasajeros mayores de 18 años de rutas interprovinciales en el país, tendrán que presentar su carne de vacunación con sus dos dosis, o prueba molecular negativa no mayor de 48 horas de tomada, tanto para el transporte terrestre como aéreo.

Vale recordar que la exigencia de inmunización completa en los viajes interprovinciales en transporte terrestre entró en vigencia en la quincena de noviembre, pero para los mayores de 45 años, pero ahora esta medida aplicará para todo ciudadano con mayoría de edad.

3) Trabajo presencial en empresas con trabajadores inmunizados

Las empresas podrán operar de manera presencial, solo si todos sus trabajadores acreditan su vacunación completa contra el coronavirus. La medida rige desde el viernes 10 de diciembre próximo.

4) Choferes, cobradores y servicio de delivery con dosis completa

El Gobierno dispuso que los conductores y cobradores de todo servicio de transporte público, así como los choferes que brindan servicios de delivery, podrán laborar solo si acreditan su dosis completa de vacunación.

La medida también rige desde el 10 de diciembre. Como es público, a la fecha, el uso de protector facial en las unidades de transporte público no es obligatorio, pero sí recomendable, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Esta obligación incluye, igualmente, a los trabajadores de delivery, así como a las empresas con más de 10 trabajadores, quienes solo podrá operar de manera presencial si todos ellos acreditan su dosis completa de vacunación.

5) Cierre de fronteras

El gobierno ha decido mantener el cierre de sus fronteras como medida de prevención ante el COVID-19 y la aparición de la variante Ómicron. El ministro de Salud mencionó que los países vecinos habían adelantado esa posición (Chile y Ecuador).

La semana pasada el Gobierno decidió el cierre temporal de las fronteras terrestres con Colombia, Bolivia y Brasil, y de la misma manera las abrió para el ingreso de los residentes de Ecuador y Chile, cumpliendo los protocolos necesarios. Sin embargo, ahora el cierre se mantendrá para estos dos últimos países también.

La medida fue adoptada en el DS 174-2021-PCM, en el que se estable la suspensión del ingreso de pasajeros por vía terrestre de Bolivia, Colombia y Brasil, aunque no por la vía aérea.

Cevallos también señaló que a los pasajeros proveniente de países de África, o de aquellos que tengan infección comunitaria demostrada, no solamente se les pedirá tener ambas dosis de la vacuna sino también “la prueba molecular de no más de 48 horas”.

“[Del] resto de países los pasajeros van a seguir circulando con el certificado de las dos dosis de la vacunación”, agregó el titular del sector.

6) Toque de queda para Navidad y Año Nuevo

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó que habrá toque de queda desde las 01:00 a.m. hasta las 04:00 a.m. en Navidad y Año Nuevo, con el fin de evitar una mayor circulación de personas en esas fechas.

“Hay provincias que tienen un riesgo alto. Hay unas donde a partir de las 11 de la noche se produce el toque de queda y otras regiones que no tienen un riesgo alto pues pueden transitar desde las 2:00 am y 4:00 am. Para las fiestas puede haber algunas restricciones especiales que pueden irse modificando en relación a como marche la pandemia. Hasta ahora, y esto es una primicia, porque todavía no sale en El Peruano, pero la restricción por ahora será desde la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana”, señaló para Exitosa, el pasado 2 de diciembre.

El titular del Minsa dijo que el objetivo es evitar la mayor circulación de personas en esas fechas, y de esa manera no repetir el error del año pasado que, por las reuniones familiares, se desató la segunda ola del coronavirus.

Aclaró que esto no anula la posibilidad de que las familias puedan reunirse en sus domicilios, pero siempre en grupos pequeños, para evitar los riesgos de contagio. Además, remarcó que las fiestas y las reuniones masivas están prohibidas.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El titular del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos, adelantó que se modificará el horario de inmovilización social por fiestas de fin de año.