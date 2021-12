Debido a que aún existen personas que no quieren vacunarse contra el coronavirus (COVID-19) a nivel nacional, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que en los últimos meses un total de 10 mil ciudadanos no vacunados fallecieron a causa de este virus.

“En los últimos meses hemos tenido 23.309 hospitalizados por COVID-19, de este total, 21.315 son pacientes que no recibieron ninguna vacuna, 726 recibieron la primera dosis y 1.200 la segunda dosis”, detalló el titular del Minsa en declaraciones a RPP Noticias.

En esa línea, detalló que del total 2.900 personas llegaron a ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de los cuales 2.500 no estaban vacunados contra el COVID-19, mientras que 142 tenían una dosis y 250 habían completado su inmunización.

Minsa: 10 millones de fallecidos por COVID-19 en los últimos meses no tenían ninguna dosis





Asimismo, agregó que de 11 mil fallecidos por COVID-19, un total de 10 mil no tenía ninguna dosis. “Solamente 264 eran los que tenían dos dosis. Y de este total, eran personas, el 80%, mayores de 60 años y con comorbilidades”, aseveró.

Frente a las cifras que demuestran, como la vacuna contra el COVID-19 reduce el riesgo de mortalidad, el titular del Minsa invitó a la ciudadanía a completar este proceso, ya que es requisito en los mayores de 18 años, acreditar tener sus dos dosis para ingresar a espacios cerrados presentando su carné de vacunación.

“Es absolutamente claro que no vacunarse genera una alta probabilidad, en caso de estar contagiados, de pasar a UCI o fallecer. La diferencia es realmente abismal. Por eso seguimos insistiendo, aunque haya sectores que se resisten. Porque, además, la persona que no está vacunada tiene entre 3 a 4 veces más probabilidades de contagiar a las demás personas que estén o no vacunadas”, puntualizó.

A la fecha, un total de 201.770 han fallecido a causa del coronavirus en el Perú. Mientras que el número total de personas infectadas llega a 2.254.373. En tanto, 20.058.345 de peruanos ya tienen sus dosis dosis.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Poco a poco se van conociendo más datos sobre la variante Ómicron, la nueva cepa que amenaza al mundo tras hacerse dominante en Sudáfrica en pocas semanas. La alta transmisibilidad que está caracterizando a Ómicron desde que apareciera el pasado 24 de noviembre ha provocado que diversas personas se pregunten si las actuales vacunas son efectivas contra esta nueva variante.