Por el momento, las clases y actividades académicas no se desarrollan de forma presencial y un contingente policial permanece apostado en los exteriores. Algunos alumnos temen que se repita una intervención de la PNP como ocurrió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde un aniversario terminó con presencia de encapuchados, tomas en facultades y enfrentamientos.

Tras la salida de López Chau, la Asamblea Universitaria eligió, en una sesión, a Arturo Talledo Coronado, quien ejercía como vicerrector de Investigación, como nuevo rector, pero la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) no aceptó tal designación. Ahí comenzó todo el problema.

Los alumnos bloquearon el acceso a la UNI como parte de su protesta. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

Este viernes se desarrolló una sesión del Consejo Universitario, por lo que los alumnos que bloquearon el acceso al campus solo dejaron pasar a sus compañeros y a los docentes que forman parte de dicha instancia. En la reunión, Arturo Talledo, rector de la UNI, consideró que la toma del campus por parte de los estudiantes es una “vigilia” y que la medida fue ejecutada por miembros del tercio estudiantil. Además, remarcó que mantiene el funcionamiento de la universidad para que no se quede “acéfala y no deje de funcionar”.

“Esperamos una aclaración definitiva externa que no entorpezca el funcionamiento de la universidad. Estamos tratando de conversar con los estudiantes para que esta medida que ellos toman afecte lo menos posible a la universidad”, manifestó este viernes.

Remarcó que ha tratado de conversar con Shirley Chilet para encontrar una solución a la “crisis de gobernabilidad” que existe en la UNI por el tema de la designación del rector, pero aseguró que ella se ha negado al diálogo.

La historia detrás del sucesor de Alfonso López Chau

Arturo Talledo Coronado, el rector reconocido por la Asamblea Universitaria de la UNI, indicó que la Sunedu intenta vulnerar la autonomía universitaria al, supuestamente, pretender designar a un rector interino, ya que ha desconocido el registro de su firma para emitir diplomas y, por el contrario, ha validado la firma de la vicerrectora Académica, Shirley Chilet Cama.

“He sido elegido con 54 votos de la Asamblea Universitaria, tengo por lo tanto el respaldo total de la Asamblea Universitaria, tengo el respaldo total del Consejo Universitario, excepto el voto de la vicerrectora Académica quien no me apoya. Todo el resto del Consejo Universitario apoya esa decisión de la Asamblea Universitaria”, afirmó.

Arturo Talledo indicó que fue elegido rector de la UNI en una elección desarrollada en la Asamblea Universitaria.

Talledo precisó que, conforme al Estatuto de la UNI y a la Ley Universitaria N°30220, debía dirigir la universidad desde el 7 de mayo de 2025 hasta el 11 de noviembre de 2026. Otro punto que cuestiona es que la Sunedu reconoció la firma de Shirley Chilet pese a que, según dijo, no fue enviada por ninguna instancia de la universidad y fue gestionada por ella misma a título personal.

Esta es la resolución en la que se designa a Arturo Talledo como rector de la UNI.

“La Sunedu no tiene ninguna autoridad para designar un rector y no tiene ninguna autoridad para entrometerse en la administración de la universidad. Eso lo dice la Constitución y la Ley Universitaria. Sin embargo, Sunedu ha aceptado registrar la firma de la doctora Shirley Chilet, quien ha hecho la solicitud a nombre propio, no lo ha hecho a nombre de la institución. Ningún órgano de gobierno, ni siquiera la Secretaria General de la UNI ha hecho la solicitud a Sunedu para que la firma de ella quede registrada”, dijo.

Talledo enfatizó que Sunedu reconoce como rectora interina a Chilet, tal como se indica en un documento del pasado 12 de mayo, y que le da un plazo de 15 días para que explique cómo se desarrolló la Asamblea Universitaria del último 25 de abril.

Esta es la respuesta que Sunedu envió a la UNI sobre su negativa de reconocer a Talledo como rector.

Por ello, afirmó que la UNI presentó un recurso de impugnación ante la Sunedu y anunció que el Consejo Universitario evalúa iniciar las acciones legales ante el Ministerio Público y la Contraloría contra los funcionarios de la Sunedu responsables de lo ocurrido y las personas que hayan participado o colaborado en la ejecución de dichos actos.

Shirley Chilet es reconocida como rectora por la Sunedu.

Pronunciamiento de la UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería acusó, a través de un comunicado, a los funcionarios de la Sunedu de “transgredir gravemente” el artículo 18 de la Constitución al “intervenir en funciones reservadas exclusivamente” a la Asamblea Unuversitaria. Por ello, consideró que el informe N.º 298-2025 de Sunedu como “ilegal, inconstitucional y nulo de pleno derecho” al “extralimitarse en sus funciones y vulnerar la autonomía universitaria”.

Además, afirma que el rol de la Sunedu en el registro de autoridades “es estrictamente formal y no comprende la calificación sustantiva de los actos adoptados por los órganos universitarios”.

Este es el pronunciamiento de la UNI sobre la decision de la Sunedu de reconocer a Shirley Chilet como rectora.

“Cualquier intento de suplantar de decisiones de la Asamblea (Universitaria) mediante interpretaciones no vinculantes constituiría una desviación de poder incompatible con los principios de legalidad y competencia orgánica”, indicó la UNI en su pronunciamiento.

“El registro de una autoridad no designada por el órgano competente resulta jurídicamente inválido y, de confirmarse, configuraría delitos funcionales, como abuso de autoridad, falsedad ideológica y competencia orgánica”, agregó.

¿Por qué no se acepta a Arturo Talledo como rector de la UNI?

Fuentes cercanas a Sunedu indicaron a El Comercio que la entidad no designa rectores, ya que solo registra a las autoridades universitarias de acuerdo con las normas. En el caso específico de la UNI, señalaron que, en la gestión del anterior rector, Alfonso López Chau, se convocó a una reunión entre miembros del Consejo Universitario y se acordó, de acuerdo con esa versión, que el sucesor en caso de una renuncia o vacancia del rector sea el vicerrector de Investigación. Sin embargo, remarcó que esa decisión no se plasmó en una modificación del estatuto de la universidad.

Por ello, cuando el vicerrector de Investigación, Arturo Talledo, hizo las gestiones para ser reconocido como rector, la Oficina de Asuntos Legales de Sunedu no lo aceptó, ya que los estatutos de la UNI seguían estableciendo que la persona a cargo del Vicerrectorado Académico es la que debía suceder al rector saliente.

Estudiantes podrían radicalizar medida

Un dirigente de la Asociación de Centros de Estudiantes de la UNI (Acuni) señaló a El Comercio indicó que las medidas se podrían radicalizar en caso la Sunedu no deje sin efecto el reconocimiento de Shirley Chilet como rectora. Remarcó que es posible que dicha funcionaria pretenda ingresar a la universidad con el apoyo de las autoridades.

Incluso, recordó que, el último jueves, Shirley Chilet -junto a un grupo de administrativos y docentes allegados a ella- intentó ingresar al rectorado, pero los estudiantes lo impidieron, lo que originó una trifulca y cruce de palabras.

Estudiantes evalúan radicalizar su medida de protesta en caso Sunedu no reconozca a Arturo Talledo como rector de la UNI. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

Remarcó que a la Asamblea Universitaria le corresponde elegir al sucesor de Alfonso López Chau y que, en una sesión, se eligió a Arturo Talledo y que Chilet Cama no obtuvo ningún voto. Detalló que existe un gran animadversión de los estudiantes contra Chilet por su desempeño como vicerrectora académica.

“Nosotros como estudiantes nos sentimos como vulnerados y prácticamente han atropellado nuestra independencia y autonomía universitaria”, expresó.

Daniel Mora analiza caso de la UNI

El excongresista Daniel Mora remarcó que la Ley Universitaria establece que le corresponde a la persona que esté al frente del Vicerrectorado Académico asumir en caso de renuncia del rector de una universidad, por lo que respaldó la decisión de la Sunedu en el caso de la UNI.

“La ley dice claramente que debía suceder la vicerrectora Académica, como ha sucedido, y la Sunedu, para mi sorpresa, ha dado la razón a la ley”, expresó Mora a El Comercio.

Precisó que la vicerrectora Académica Shirley Chilet tenía que asumir como rectora interina, completar el periodo que le faltaba a la gestión del renunciante Alfonso López Chau, que culminaba en el 2026, y convocar a elecciones para designar al nuevo rector,

Mora afirmó que la situación que se presenta en la UNI tiene como trasfondo un tema político tras la salida de López Chau, y que ese caso ha sucedido anteriormente en universidades como Federico Villarreal, San Marcos, Pedro Ruiz de Gallo, entre otras.