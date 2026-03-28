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El 'Cristo cholo' realizará diversas representaciones a lo largo de su ruta por el Centro Histórico de Lima. (Foto: Municipalidad de Lima)
El 'Cristo cholo' realizará diversas representaciones a lo largo de su ruta por el Centro Histórico de Lima. (Foto: Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

Las actividades del conocido ‘Cristo cholo’, Mario Valencia Rivadeneira, inician este domingo 29 de marzo como parte de las celebraciones por Semana Santa 2026.

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