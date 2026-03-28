Las actividades del conocido ‘Cristo cholo’, Mario Valencia Rivadeneira, inician este domingo 29 de marzo como parte de las celebraciones por Semana Santa 2026.

Según informó la Municipalidad de Lima, este domingo 29 de marzo arranca el itinerario con el recorrido del ‘Cristo cholo’ por las calles del Centro Histórico de la ciudad.

El 'Cristo cholo' realizará diversas representaciones a lo largo de su ruta por el Centro Histórico de Lima. (Foto: Municipalidad de Lima)

Recorrido del 'Cristo cholo' este 29 de marzo

La agenda inicia al mediodía del 29 de marzo en la plazuela Rosa Merino y se estima que las actividades se extenderán hasta las 6 p.m.

¡Lima vive la fe con el "Cristo Cholo"! ✝️🌿



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🕛 Desde las 12:00 m.



¡Te esperamos! pic.twitter.com/njra6hKjbn — Municipalidad de Lima (@MuniLima) March 28, 2026

En el camino, el ‘Cristo cholo’ se dirigirá hasta el Jirón de la Unión hacia la Plaza de Armas y luego se trasladará hasta la Plaza San Martín.

Se esperan las tradicionales representaciones teatrales en el pasaje Santa Rosa, las plazas y el frontis de la Catedral de Lima.