Por Carlos Gonzales

El proyecto Arena de Lima, que se planea ejecutar en un terreno del Parque de las Leyendas, podría quedar trunco debido a la polémica decisión del municipio de San Miguel de descartar tal iniciativa, pese a que la Municipalidad de Lima había argumentado que no se afectaría a los animales que habitan el zoológico.

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