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La comuna de San Miguel explicó que, tras culminar el proceso de evaluación técnica y legal realizado por la comisión especial encargada de analizar la viabilidad de la iniciativa, la propuesta de implementar un Arena de Lima en una zona del Parque de Las Leyendas “resulta incompatible con la finalidad de conservación ambiental, el bienestar animal, la tranquilidad pública, la seguridad ciudadana y el adecuado uso del territorio”.

“La evaluación realizada consideró el impacto que una infraestructura destinada a espectáculos masivos podría generar en un entorno que cumple funciones educativas, culturales, recreativas y de conservación, además de su relación con el entorno urbano y la dinámica vecinal del distrito”, señaló San Miguel en su pronunciamiento.

“Cualquier iniciativa vinculada a espectáculos de gran afluencia debe desarrollarse en espacios compatibles con dicha actividad, que cuenten con condiciones adecuadas de accesibilidad, capacidad vial y seguridad, garantizando además la protección de áreas destinadas a la conservación ambiental”, agregó

Así sería la ubicación del Arena de Lima en un área colindante al Parque de las Leyendas. (Foto: @MasMusicPE / X)

Respuesta de la MM L

Ante tal escenario, la Municipalidad de Lima aclaró que es la “única entidad competente para la evaluación y aprobación” del proyecto Arena de Lima y que, en ese contexto, ha recibido diversos estudios técnicos especializados sobre restos arqueológicos, impacto vial, ambiental, acústico y de evaluación zootécnica, por lo que realizará “la evaluación del proyecto con rigor técnico y en estricto cumplimiento de la normativa vigente, a fin de incorporar todo lo necesario para la mitigación de impactos”.

“Al conocer el pronunciamiento de la Municipalidad de San Miguel, nuestro alcalde metropolitano (Renzo Reggiardo) se contactó con el alcalde del citado distrito (Eduardo Bless), proponiendo un espacio de diálogo y de mayor conocimiento del proyecto, a fin de evitar pronunciamientos aislados o individuales, así como la difusión de información que pueda generar confusión en la ciudadanía o afectar procesos de inversión privada que vienen siendo evaluados con criterios técnicos, transparencia y responsabilidad”, remarcó la MML en un comunicado.

Municipio de San Miguel no tiene competencia para pronunciarse sobre proyecto, afirma una fuente

Una fuente del Grupo La Nación contó a El Comercio que ha causado “profunda extrañeza” que el municipio de San Miguel se haya pronunciado sobre el proyecto Arena de Lima, pese a que no tiene competencia para hacerlo en esta etapa del proceso, pues el tema, según señaló, aún se encuentra en el ámbito de la Municipalidad de Lima.

Por ello, afirmó que el Grupo La Nación continuará con el proceso correspondiente para lograr que la MML apruebe el proyecto, por lo que descartó que vayan a presentar alguna acción o medida ante la posición del municipio distrital.

Recordó que el proyecto Arena de Lima fue presentado por el Grupo La Nación como “una Iniciativa Privada en Proyectos en Activos” en mayo del 2024, pero que hasta el momento la MML no ha aprobado la declaratoria de interés de dicha obra.

Además, señaló que la empresa argentina ha realizado, a pedido de la Municipalidad de Lima, diversos estudios necesarios para la viabilidad técnica, económica, medio ambiente y legal del proyecto, tales como estudios de mecánica de suelos, interferencias y restos arqueológicos, estudio de impacto vial y ambiental, a cargo del Ministerio de Cultura y Ministerio del Ambiente. Remarcó que los estudios están enfocados principalmente en la insonorización del recinto y el aseguramiento del bienestar animal.

También destacó que los estudios efectuados por el Grupo La Nación tienen carácter reservado, por lo que le llama la atención que el municipio de San Miguel emita una opinión sobre documentos a los que supuestamente no ha tenido acceso.

La fuente remarcó que el Patronato del Parque de las Leyendas, así como el Ministerio de Cultura, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), entre otras entidades convocadas por la MML, han emitido, en los últimos 24 meses, opiniones y recomendaciones a fin de proteger las especies vegetales como animales.

“Resultaría irresponsable por parte de la Municipalidad Distrital de San Miguel emitir un pronunciamiento, ya que no cuenta con la Iniciativa Privada, ya que está protegida por la reserva legal hasta su aprobación o desestimación, ni con los pronunciamientos que las entidades competentes en materia arqueológica, bienestar animal y conservación ambiental han emitido al respecto, ni mucho menos con el resultado de los estudios técnicos que se han venido realizando durante más de dos años, e irrogándose competencias que corresponden a la Municipalidad de Lima, tal como la aprobación o desestimación del royecto”, afirmó la fuente.

“Debe darse una mejor campaña de comunicación”

Marlon Castro, director de Clientes Especiales de Apdayc, indicó a El Comercio, al comentar el caso del Arena de Lima, que Lima requiere de un local con alta capacidad de aforo para eventos musicales, pero que cumpla con los estándares que exige la norma.

“Serviría de mucho contar con un escenario nuevo con altos niveles técnicos, con altas posibilidades de aforo, sería muy importante para el sector, pero para que se dé esa situación el proyecto que se está proponiendo debe cumplir con los márgenes legales mínimos”, afirmó Castro.

“Creemos en la necesidad de un escenario con altas condiciones técnicas, con altas capacidades de aforo y facilidades en el acceso y salida de las vías, eso se mantiene, pero hay muchos escenarios que se vienen adaptando a ciertas condiciones del alto nivel y que sobre la marcha han mejorado mucho”, agregó.

Castro indicó que debió darse una mejor difusión sobre el proyecto. “Se ha tenido que dar una mejor campaña de comunicación, una mejor posibilidad de manifestaciones oficiales que den estabilidad a la situación, a la propuesta”, refirió.

“Las mejores capitales del mundo cuentan con escenarios de espectáculos, con centros de convenciones o arena de alto nivel y con alta posibilidad de ingreso de gente y no pasa nada porque han contado con una carpeta técnica correcta y han contado con la aprobación de la comunidad”, añadió.

Sobre el proyecto

El Arena de Lima es una propuesta del Grupo La Nación de Argentina, el cual es dueño del Arena Movistar de Buenos Aires, y contempla una inversión inicial superior a los 80 millones de dólares. El recinto estaría ubicado en la avenida José de la Riva Aguero, cerca de la puerta 8 del Parque de las Leyendas y frente a la sede de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en San Miguel.

El planteamiento de la empresa argentina consiste en que se le entregue la concesión del Arena Lima por cerca de 40 años, más los 3 años adicionales para la construcción de la infraestructura, la cual albergaría a más de 20 mil personas.

A fin de no afectar a los animales del Parque de Las Leyendas y vecinos de la zona, el Arena Lima sería techado e insonoro. Incluiría un área de 20.000 m² para conciertos y espectáculos, y otros 14.000 m² para estacionamientos con capacidad para 560 vehículos.

El proyecto fue impulsado durante la gestión del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, incluso el Concejo Municipal aprobó por mayoría, en junio del 2025, el proyecto que propone la construcción del Arena de Lima. Renzo Reggiardo, sucesor de López Aliaga, también destacó los beneficios del proyecto.

“No tiene ningún riesgo contra la fauna animal ni en el suelo. Se usará tecnología de punta. Lima no tiene un recinto que sea cerrado y que evite estos escándalos”, indicó Reggiardo en noviembre del 2025.

Lo que dice la empresa

En su página web de nombre Lima Arena, la empresa destaca que la infraestructura que se construiría podría ser escenario de conciertos nacionales e internacionales y que se ubicaría en un área que no interferirá con el zoológico ni la zona arqueológica, ya que solo ocupará el 2% del terreno.

Indicó que los eventos no generarán ruidos al exterior. “Se han realizado estudios acústicos detallados a cargo de especialistas internacionales y locales para medir cómo se comportará el sonido dentro y fuera del recinto. Lima Arena será un espacio completamente cerrado e insonorizado, el nuevo recinto emitirá solo 37 decibeles al exterior (equivalente al sonido dentro de una biblioteca) mucho menor que el ruido que ya existe en la zona”, se señala en la web de Lima Arena.

“Será un recinto completamente cerrado e insonorizado, lo que garantiza que el sonido no escape al exterior, por lo que no generará molestias en el entorno”, agregó.

Además, remarcó que uno de los beneficios del proyecto es que el Patronato del Parque de Las Leyendas recibirá pagos periódicos por la concesión y, al finalizar, la infraestructura pasará a ser propiedad de la Municipalidad de Lima.

“Lima Arena dinamizará la economía local, impulsando el turismo, la cultura, la gastronomía y el comercio. Generará empleos nuevos, directos e indirectos, sobre todo de jóvenes”, afirmó.