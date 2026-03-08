El Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu) publicó la resolución que dispone que las clases virtuales en los colegios públicos y privados de Lima Metropolitana y del Callao serán hasta el próximo sábado 14 de marzo, ante la emergencia del suministro de gas natural. Sin embargo, establece algunas excepciones.

La Resolución Viceministerial N° 033-2026, establece que las instituciones educativas públicas y privadas adoptarán las acciones de gestión y de comunicación necesarias, mediante el uso de plataformas digitales u otros mecanismos de educación a distancia que permitan el desarrollo de las actividades académicas.

Asimismo, enfatiza que dicha medida “excepcional y temporal” tiene como fin asegurar la continuidad del servicio educativo frente a la contingencia generada por la crisis energética en el país.

No obstante, la norma establece algunas excepciones en la aplicación de clases virtuales. ¿Cuáles son?

Excepciones en clases virtuales

La resolución viceministerial refiere que de manera excepcional, las instituciones educativas públicas y privadas que no cuenten con plataformas digitales, conectividad u otros medios que permitan implementar la modalidad remota, quedan exceptuadas de la misma.

De este modo, dichos centros podrán prestar el servicio educativo de manera presencial, “siempre que ello resulte indispensable para asegurar la continuidad y se adopten las medidas correspondientes para su adecuada prestación”.

“La aplicación de esta excepción debe ser comunicada a la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente, así como a las madres, padres de familia o apoderados, y tiene carácter estrictamente excepcional”, agrega.

Excepciones para el dictado de Clases virtuales en los colegios de Lima y Callao. (Foto: El Peruano)

Al respecto, la jefa del Gabinete Ministerial, Denisse Miralles, afirmó que las excepciones de clases remotas incluyen a los niños de educación inicial, previa comunicación a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente.

“Se ha puesto una excepcionalidad en atención a lo que hemos escuchado de los padres de familia: que aquellos centros educativos que no cuenten con las plataformas virtuales, por ejemplo los niños de kínder, prekínder, pueden ir. Eso tienen que comunicarlo a su UGEL”, dijo a Punto “Final”.

Emergencia por GNV

Como se recuerda, el último viernes el Ministerio de Educación había anunciado que las clases virtuales en colegios, universidades e institutos públicos y privados serían del 9 al 13 de marzo debido a la escasez de gas natural en el país.

“Del 9 al 13 de marzo las instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana y el Callao que ya iniciaron clases desarrollarán sus actividades académicas en la modalidad remota”, indicó en un comunicado.

“Esta medida comprende también a universidades e institutos, a fin de contribuir con la racionalización de recursos y facilitar la movilidad en la ciudad, garantizando la continuidad del servicio educativo”, sentenció.

La rotura del ducto de TGP en el Cusco, el pasado domingo 1 de marzo, originó la caída en el abastecimiento nacional, cubriendo actualmente solo 70 millones de pies cúbicos diarios, apenas el 9% de la capacidad habitual de 800 millones.