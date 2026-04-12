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Más de 2,5 millones de peruanos votarán por primera vez en las Elecciones Generales de este 12 de abril.
Más de 2,5 millones de peruanos votarán por primera vez en las Elecciones Generales de este 12 de abril.
Por Renzo Giner Vásquez

Más de 2,5 millones de peruanos votarán por primera vez hoy en las Elecciones Generales 2026, según datos del Reniec. En conjunto, el país está llamado a las urnas para escoger a la próxima plancha presidencial, 60 senadores, 130 diputados y cinco titulares del Parlamento Andino.

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