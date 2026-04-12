Más de 2,5 millones de peruanos votarán por primera vez hoy en las Elecciones Generales 2026, según datos del Reniec. En conjunto, el país está llamado a las urnas para escoger a la próxima plancha presidencial, 60 senadores, 130 diputados y cinco titulares del Parlamento Andino.

Todo el proceso, sumado a una cédula sin precedentes en nuestra historia, puede generar diferentes dudas en la ciudadanía.

Ante ello, las diferentes autoridades electorales han desplegado una intensa campaña de educación y concientización de cara a la jornada electoral que El Comercio le resume en la siguiente guía.

Cabe recordar que una de las primeras medidas es la Ley Seca, la cual rige desde el sábado a las 8:00 a.m. hasta la misma hora del lunes 13. Esta norma responde al artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y prohíbe la venta de bebidas alcohólicas de todo tipo.

El incumplimiento de la Ley Seca puede conllevar a multas no menores del 10% del ingreso mínimo vital por 30 días; es decir, unos 3.390 soles. En caso de resistencia a la autoridad o protagonizar disturbios provocados por el alcohol, los infractores podrían recibir una condena de hasta seis meses de prisión.

Además, los locales que incumplan la orden podrían llegar a ser cerrados por las autoridades.

Esta norma busca que los ciudadanos acudan “con toda la capacidad completa para decidir conscientemente”, según declaró el asesor legal de Fiscalización del JNE, Luis Ramos, al canal de YouTube del organismo electoral.

- El DNI es fundamental -

A través de sus canales oficiales, la ONPE ha recomendado durante los últimos meses comprobar cuál es el local de votación designado para cada ciudadano. Si usted aún no lo conoce puede consultarlo dando click aquí.

El único documento válido para acceder al proceso de sufragio es el Documento Nacional de Identidad (DNI) en formato físico. El Reniec ha aclarado que en estas votaciones podrán participar aquellos ciudadanos cuyo DNI esté vencido y también quienes alcancen la mayoría de edad hasta el mismo 12 de abril y porten DNI amarillo.

Pero, ¿qué pasa si el día de elección ha extraviado su DNI? “Si el elector ha perdido su Documento Nacional de Identidad días previos a la jornada, y no puede obtener una copia hasta el 12 de abril, lo que corresponde es que no podrá votar porque es el único documento válido”, comenta a El Comercio Cledy Gutiérrez, especialista en capacitación electoral de la ONPE.

En ese caso, la especialista indica que “corresponde que el ciudadano haga su denuncia policial y a partir del siguiente día del proceso electoral haga su trámite de dispensa al voto, pues una de las causales para hacer este trámite justamente es la pérdida del DNI, pero se necesitan medios probatorios que en este caso será la denuncia policial”.

Gutiérrez explica también que otras causales que permiten la emisión de una dispensa a favor de un ciudadano que no acuda a sufragar están relacionados principalmente al plano sanitario.

“Por ejemplo, si ese mismo día o la jornada previa tiene un problema de salud que le impide participar va a poder solicitar su dispensa. Si un familiar cercano falleció y no se siente en condiciones de votar, también podrá hacer el trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones. Lo importante es que para cada caso se necesita un medio probatorio”, aclara.

- Habilitados para votar -

Cabe recordar que según el Artículo 31 de la Constitución, “el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años“. A partir de entonces, precisa la misma norma, pasa a ser facultativo.

Para estos comicios, el JNE detalló en el Perfil Generacional del padrón electoral de la Elecciones Generales 2026 que los votantes dentro de este grupo etario representan el 9,5% del universo total.

Al respecto, Gutiérrez precisa que “no hay un horario especial para la votación de adultos mayores. El proceso inicia a las 7:00 a.m., siempre que se hayan instalado las mesas, y termina a las 5:00 p.m. Pero los adultos mayores que requieren un trato preferente lo tendrán. Todos los miembros de mesa están siendo capacitados para que la ley de trato preferente se cumpla. Si el votante adulto mayor llega a la mesa de votación será atendido de manera prioritaria y en caso no pueda desplazarse hasta su mesa, pueden hacer uso del módulo temporal al que se trasladarán los miembros de su mesa para atenderlos”.

Por otro lado, según el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Elecciones, “el derecho al voto solo se suspende por tres razones: por resolución judicial de interdicción, por sentencia con pena privativa de la libertad y por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos”.

En ese sentido, la especialista recuerda que hay multas para quienes incumplan su rol como electores y como miembros de mesa. “Ya sea titular o suplente debe estar presente desde las seis de la mañana para la instalación de la mesa y la firma de la hoja de asistencia. Quien incumpla tendrá una multa de 275 soles. Para los electores la multa es diferenciada: 110 soles de multa para quienes residen en distritos no pobres, 55 soles para quienes lo hacen en distritos pobres no extremos y 27.50 soles en caso de distritos pobres extremos”.

- Cabina de votación -

Con 35 candidatos a la presidencia, la cédula de votación de este año será la más grande que hemos tenido en nuestra historia.

Pese a ello, Gutiérrez asegura que “de acuerdo a las simulaciones que hemos realizado en la ONPE el tiempo promedio ha sido de un minuto, con variaciones de segundos”. Además, ante la posibilidad de que el tiempo se amplíe considerablemente debido a las colas de espera, señala que “en cada mesa de votación se colocarán dos cabinas para agilizar el flujo”.

La representante de ONPE también aclaró que “esto no significa que al cumplirse el minuto los miembros de mesa invitarán a retirarse al elector. Lo que sí recomendamos es que los ciudadanos acudan, si lo requieren, con información ya definida sobre su organización política de preferencia para que le tome menos tiempo que decidir en la cabina”.

Gutiérrez recuerda, además, que está prohibido fotografiar, filmar o difundir la cédula de votación, pues representa una violación a su naturaleza como acto secreto y personal.

Mientras que el artículo 257 de la LOE prohíbe “efecto alguno de propaganda electoral o política” en la cámara secreta.

- Votos válidos -

Tal como mencionamos líneas atrás, las Elecciones Generales 2026 no solo permitirán a los peruanos votar a favor de la plancha presidencial de su preferencia, sino también elegir a sus representantes en el Senado, el Congreso y el Parlamento Andino.

En ese sentido, ¿qué sucede si uno se equivoca al momento de marcar una opción?

“Si el elector o electora se equivoca no tiene opción de pedir otra cédula. La cédula que se le entrega es la única que va a recibir. En caso de un error tendrá que seguir marcando por las otras elecciones. Cabe resaltar que el error en una opción no anula el resto de votaciones de la cédula, pues cada elección es independiente y serán contabilizadas de esa manera”, precisa Gutiérrez.

- Vigilancia y orientación -

La LOE, en su artículo 190, suspende desde 24 horas antes de la elección “toda clase de propaganda política”, por lo que cualquier acto de este tipo o difusión de mensajes a favor de candidatos en los centros de votación. Quien incumpla esta norma será “reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años”, según el artículo 389.

En cumplimiento de la Ley Seca, además, tampoco se puede acudir en estado de ebriedad ni alterar el orden en el local de votación mediante discusiones, disturbios o intentos de interferir con el proceso.

Para la orientación en cuanto al proceso electoral y la asistencia que necesiten los ciudadanos, la ONPE contrató a “90 mil personas para este proceso. Estarán en todo el país, en todos los distritos, en muchos centro poblados. Hemos hecho capacitaciones y actividades en zonas rurales, en zonas urbanas, hemos ido casa por casa”, detalla Gutiérrez.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, detalló que han desplegado a 56 mil agentes en el país para resguardar los más de 12 mil locales de votación habilitados.

Además, el personal policial realizó el miércoles una revisión integral de los centros de votación y custodia el material electoral, según el plan de seguridad establecido para el 12 de abril.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, señaló también que desde el Gobierno se dispuso el despliegue de más de 45 mil efectivos de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional para garantizar el libre ejercicio del derecho al voto.