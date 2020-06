El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja informó que reanudará el 1 de julio la atención a pacientes a través de consulta externa y que las citas solo serán programadas en la página web de la institución.

En un comunicado, el INSN de San Borja aclaró que no se gestionarán las citas de manera presencial para evitar la aglomeración de personas, lo cual podría incrementar el riesgo de contagios de coronavirus (COVID-19). Los padres y/o apoderados deberán ingresar a la plataforma virtual de CITAS WEB o llamar al teléfono 2300601 para obtener su cita médica, la misma que se confirmará en 48 horas.

VIDEO RECOMENDADO

Dr. Huerta: “El 80% de muertes son en mayores de 65 años”

Detalló que se brindará atención en 9 especialidades: Pediatría, Cardiología, Neurología, Neumología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología, Hematología y Trasplante.

Los pacientes deberán llegar al INSN de San Borja 30 minutos antes de la cita médica, posteriormente pasarán por triajes instalados en la puerta de ingreso para evaluar la temperatura de niños y de su acompañante, quien no debe ser adulto mayor, no tener síntomas respiratorios y no estar en el grupo de factor de riesgo.

El uso de mascarilla y la distancia social deberán cumplirse estrictamente antes, durante y después de la consulta médica. Aquellos pacientes que lleguen tarde no serán atendidos, por lo que tendrán que hacer la reprogramación de las citas a través de la página web.

“Está prohibido llevar juguetes, libros u otros elementos que los niños puedan manipular o compartir en las salas de espera, donde también está prohibido ingerir alimentos”, indicó el INSN de San Borja.

Cada turno tendrá una duración de una hora, de los cuales 15 minutos serán destinados a la limpieza y desinfección del consultorio. La institución implementó 9 consultorios del primer piso para la atención presencial. El horario es de 7 a.m. hasta las 7 p.m.

Asimismo, se dispuso la permanente limpieza y desinfección de las distintas salas de espera y áreas comunes, así como la colocación de jabón líquido y toallas desechables en los servicios higiénicos.