La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este investiga a la Municipalidad de Chosica por presuntas irregularidades en los procesos de distribución de canastas de víveres ante la emergencia por el COVID-19.

La fiscal provincial a cargo, Angélica Osorio Fernández, junto a agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) Lima Este de la Policía Nacional, llegaron hasta la sede de la citada comuna el último miércoles, para realizar una diligencia de exhibición y recojo de documentación.

Las autoridades acudieron al Palacio Municipal y al local de la Casa de la Mujer donde funcionan las subgerencias de Tesorería, Logística, Contabilidad, Presupuesto, entre otras.

Según el Ministerio Público al municipio se le indaga por el presunto delito de peculado contra los que resulten responsables. Esto, debido a que en las actas de entrega de las canastas solidarias se habría consignado como beneficiarios: a personas fallecidas, ciudadanos que no son del distrito, y con DNI que no corresponden con su identidad. Mientras que en otras actas no figuraría la firma del beneficiado o no habrían consignado su número de DNI.

La Fiscalía también inició una investigación a los municipios del Callao, Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Breña, Carmen de La Legua, Villa María del Triunfo, Pueblo Libre, entre otros. Esto en respuesta a las denuncias de los vecinos que aseguran no haber recibido ayuda social a través de canastas.

