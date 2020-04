Sucesos







Zamora: “No se pueden hacer 17 mil pruebas moleculares en un día porque no hay tecnología para procesarlas” El ministro de Salud, Víctor Zamora, señaló que las pruebas moleculares si bien son más efectivas, no pueden aplicarse en un contexto de pandemia. Además, porque Perú no cuenta con la capacidad necesaria para su procesamiento