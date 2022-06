El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Jorge López Peña, informó que los casos de coronavirus (COVID-19) van en aumento a nivel nacional, por lo que no descarta que pronto entremos a una cuarta ola.

“En todo el país está teniéndose un incremento de casos COVID-19. Al respecto tenemos que decir que no tenemos hospitalizaciones, que no tenemos casos graves. Lo que estamos teniendo es un incremento de casos que todavía no llegamos al 5% en cual ya diríamos que estamos en una cuarta ola” , indicó en declaraciones a TV Perú Noticias desde Arequipa.

“Estamos en un 4%, pero estamos ascendiendo. Es muy probable que en el transcurso de la semana veamos una evaluación y si esto continúa muy probable ya estemos entrando en la siguiente ola ”, añadió.

Por su parte, el viceministro de Salud Pública, Joel Candia, dijo que el sector está tomando todo tipo de estrategias a nivel nacional para poder cerrar brechas de vacunación.

“Justamente estas últimas semanas, a partir del 19 , se ha incrementado un 25% a 30% de casos positivos de COVID-19. Ahora nos preocupa que aproximadamente en 4.2% la semana 23 ha incrementado”, detalló en diálogo a Canal N desde uno de los almacenes de medicamentos del Minsa.

“Va a pasar 5% del porcentaje positivo de casos sintomáticos y estaríamos hablando de una cuarta ola, pero esta tiene que ser analizada de acuerdo a la OMS por lo menos 4 semanas”, agregó.

En esa línea, invocó a la población a vacunarse contra el coronavirus y recordó que los mayores de 40 años ya pueden recibir la cuarta dosis.

“Hay pacientes que ni siquiera se han vacunado la tercera dosis, en menores de 39 años para abajo. Probablemente esta cuarta ola sea en jóvenes y niños”, sostuvo.