La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para los seis alumnos de quinto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, acusados de una presunta agresión sexual contra un escolar de cuarto de secundaria. El requerimiento fue sustentado ante el Poder Judicial luego de recabar elementos sobre la presunta agresión contra la víctima.

El Tercer Juzgado de Familia de Lima tomó las declaraciones de los menores involucrados y finalmente decidió que seis de ellos fueran trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como “Maranguita”, para cumplir internamiento preventivo.

Por otra parte, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó diversas medidas de protección preventivas en favor del adolescente que fue víctima de la presunta agresión. Entre ellas, se encuentra la prohibición de que los presuntos agresores se acerquen al menor o lo contacten por redes sociales y aplicaciones de mensajería, como WhatsApp y Facebook. También dispuso que los involucrados lleven terapias psicológicas obligatorias.

Asimismo, se ordenó un patrullaje constante y semanal a cargo de la comisaría del sector en el domicilio del adolescente de cuarto de secundaria.

Los padres de los menores acusados del ataque sexual a un escolar permanecían en la dependencia policial. (Foto: Violeta Ayasta/El Comercio)

Situación de los menores

Horas antes de la decisión del Poder Judicial, seis de los menores involucrados en el caso de presunta violencia sexual fueron trasladados, cerca de la 1 p.m. del viernes, desde la sede de la Comisaría de Familia hasta el Tercer Juzgado de Familia.

Los otros cuatro menores involucrados, que permanecían en la dependencia policial, fueron retirados y se reencontraron con sus familiares.

Reorganización del Liceo Naval Almirante Guise

El ministro de Educación, José Antonio Chang, señaló que en el Liceo Naval Almirante Guise “hay problemas disciplinarios y eso hay que manejar”. “Hemos tenido denuncias de acoso sexual, de violencia sexual y física que no se han tratado de forma adecuada hasta el momento”, afirmó.

Chang confirmó la reorganización del centro educativo, por lo que su “gobernanza y gestión pedagógica” estará a cargo del Ministerio de Educación hasta diciembre del 2027. “El director será nombrado por el Minedu, quien tratará de mantener y elevar el nivel académico”, sostuvo.

El titular del Minedu cuestionó el protocolo existente para atender casos de agresión sexual en colegios, al considerar que es “muy administrativo”. “Al tener conocimiento (del caso) por la denuncia del padre (de la víctima), entiendo que han seguido con el protocolo que existe. Insisto, resulta siendo un protocolo muy administrativo y que no resuelve los problemas”, aseveró.

Menores involucrados en caso de violación sexual fueron llevados al Poder Judicial. (Foto: Violeta Ayasta/El Comercio)

Además, anunció la creación de una oficina de protección de la comunidad educativa. “Se tiene actualmente simplemente una plataforma estadística, donde se puede contar cuántos casos hay (de agresión), pero nunca se ha actuado. Este es el déficit que se ha tenido en los últimos 15 años”, puntualizó.

Indicó que se modificará la norma para permitir la expulsión de los escolares involucrados en casos de agresión sexual. “Se cambiará porque en estos últimos 15 años lo que se ha hecho es relajar la disciplina en las escuelas, relajar el orden”, afirmó.

Testimonio

Un familiar de la víctima contó que la presunta agresión sexual contra el menor ocurrió cuando regresaban al colegio en un bus, tras la participación de la selección Sub-17 del Liceo Naval en un campeonato de fútbol. Explicó que su sobrino no pertenece a dicha selección, pues cursa el cuarto año de secundaria, pero que acudió al evento por invitación del entrenador debido a sus cualidades para el fútbol.

Cuestionó que los tres adultos que se encontraban en el interior del bus no se hayan percatado de lo ocurrido, pese a que, según su testimonio, los presuntos agresores golpearon a la víctima y la sujetaron de los brazos.

Indicó que, tras lo ocurrido, el menor fue llevado a una clínica, donde los médicos confirmaron que “estaba dañado y golpeado”. Por ello, los padres interpusieron una denuncia en la comisaría de San Borja.

También criticó el protocolo del Liceo Naval Almirante Guise para abordar los casos de disciplina en las aulas, pues señaló que los padres de familia deben solicitar una cita con un profesor, lo que, según dijo, dificulta que los casos sean atendidos de manera inmediata. “Si no estás agendado, no te atienden”, refirió. En el caso de su sobrino, el hostigamiento habría comenzado, según afirmó, hace tres años.

El Tercer Juzgado de Familia de Lima tomó las declaraciones de los menores involucrados y finalmente decidió que seis de ellos fueran trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. (Foto: Violeta Ayasta/El Comercio)

Remarcó que acudirán a todas las instancias posibles para evitar que el caso de presunta agresión sexual quede impune o sea archivado.

El internamiento sería para los autores directos, según abogado

Wilfredo Pedraza, abogado y exministro del Interior, indicó que a los jóvenes sindicados como autores directos de la presunta violación sexual de un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise les correspondería el internamiento preventivo.

“Una de las infracciones, ya que así se denomina lo que cometen los adolescentes, que normalmente justifica un internamiento es el delito de violación. En esa línea, me resulta razonable que a los autores directos les corresponda estar internados en un centro juvenil”, explicó a El Comercio.

“Para efectos del internamiento, se toma en cuenta el grado de responsabilidad, y me queda claro que, siguiendo lo usual en esta materia de justicia penal juvenil, les correspondería un internamiento, por lo menos, para los autores directos”, agregó.

Detalló que, en Lima, solo existen dos espacios en los que podrían ser internados los adolescentes en caso se apruebe el internamiento preventivo: el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como ‘Maranguita’, y un pabellón habilitado en el penal Ancón II.

Por su parte, el abogado Carlos Caro explicó que el proceso se sigue ante el fiscal y el juez de familia, bajo el Código de los Niños y Adolescentes, y que, de ser hallados culpables, los adolescentes podrían recibir una medida de internamiento de entre uno y seis años.