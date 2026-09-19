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Resumen

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Seis alumnos del Liceo Naval Almirante Guise fueron llevados al Tercer Juzgado de Familia de Lima. (Foto: Violeta Ayasta/El Comercio)
Seis alumnos del Liceo Naval Almirante Guise fueron llevados al Tercer Juzgado de Familia de Lima. (Foto: Violeta Ayasta/El Comercio)
Por Carlos Gonzales

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para los seis alumnos de quinto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, acusados de una presunta agresión sexual contra un escolar de cuarto de secundaria. El requerimiento fue sustentado ante el Poder Judicial luego de recabar elementos sobre la presunta agresión contra la víctima.

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