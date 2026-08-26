El Gobierno, el sector privado y las autoridades eclesiásticas siguen trabajando a contrarreloj con miras a la llegada del papa León XIV al Perú.

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Muestra de ello es la resolución suprema publicada este martes en el diario oficial El Peruano que declara de interés nacional la visita del Sumo Pontífice programada entre el 11 y 17 de noviembre.

El documento confirma lo que había adelantado el lunes el canciller Carlos Espá, en el sentido que será el Ministerio de Relaciones Exteriores quien asuma la conducción del planeamiento logístico y protocolar en coordinación con los obispos de las zonas que recorrerá el pontífice.

Para ello, desde el Gobierno se ordenó la creación de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel “Visita de Su Santidad el Papa León XIV” integrada por todos los ministros de Estado y con Raúl Diez Canseco Terry como asesor de alto nivel ad honorem.

El exvicepresidente y empresario visitó este martes el programa Siempre a las 8 de El Comercio y confirmó que será “el facilitador, el que conecta” al Estado con el gremio empresarial con miras al histórico evento.

En ese sentido, Díez Canseco resaltó que se contempla contar con un avión privado en caso de emergencia para el traslado del Sumo Pontífice a la zona norte del país ante las lluvias que se esperan durante el Fenómeno El Niño.

“Va a venir cuando comienza prácticamente el tema de El Niño (...) Le dije (a los ministros) que hay unos empresarios muy católicos, que tienen avión privado y hay que tener uno estacionado esos días, por cualquier alternativa”, comentó Díez Canseco en la entrevista.

Adicionalmente, el asesor especial señaló que se espera contar con cuatro papamóvíles durante la visita para facilitar el traslado del Sumo Pontífice en las diferentes ciudades que visitará.

“Se necesitan cuatro papamóviles, hay dos regalados por la General Motors, pero transportarlos de ciudad en ciudad cuesta tanto como comprar uno nuevo”, indicó Díez Canseco, quien también mencionó que se reunirían con la empresa Motores Diesel Andinos S.A. (Modasa) “para hacer los dos papamóviles que falta. Así uno estará en Chiclayo, uno en Ucayali, uno en Cusco y por supuesto el de Lima”.

A la espera de que la segunda misión exploradora enviada por la Santa Sede confirme los destinos de León XIV en el Perú, desde la comisión especial comentaron el lunes a la prensa que se evalúa un quinto destino.

Según Díez Canseco, el Papa “ha mandado un mensaje a la comisión de Roma que ya está en Lima, quiere ir a (la provincia de) Santa Cruz que geográficamente pertenece a Cajamarca pero está en la diócesis donde él era obispo”.

De concretarse, esta nueva locación representaría un nuevo reto logístico para la organización. “Si eso se hace, primero hay que transportar al Papa hasta ahí en helicóptero, de repente vamos a hablar con los estadounidenses, con los helicópteros que tiene acá la DEA. Y lo otro es que requerirá un papamóvil más delgado porque son trochas más complicadas”, comentó.

(Foto: EFE/ Angelo Carconi)

- Destinos en Lima -

Se prevé que León XIV llegue a Lima el 11 de noviembre por la tarde, para luego dirigirse a Chiclayo (los días 12 y 13), seguido de Pucallpa y Cusco (los días 14 y 15) y oficiar una misa multitudinaria en Lima en su última jornada, el día 16.

El lunes, el canciller Espá señaló que la misión exploradora se encuentra recorriendo los estadios Monumental y Nacional para evaluar su capacidad de alojar un evento de dichas magnitudes.

Así lo confirmó este martes el padre Juan Bytton, vocero del Arzobispado de Lima, a la agencia Andina. “El lugar (Estadio Monumental) está en proceso de evaluación para la realización de un encuentro con los jóvenes, con la sociedad civil de Lima, con varios grupos”, precisó.

Basados en cifras registradas durante los partidos oficiales de la Liga 1 y eventos organizados por Universitario de Deportes, se estima que el Monumental podría alojar a entre 80 mil y 90 mil personas ante una eventual visita papal.

La delegación también estuvo en la Base Aérea de Las Palmas, en Surco, donde se celebraría la misa del domingo 16, al igual que lo hiciese Francisco hace ocho años en un evento que acogió a más de millón y medio de feligreses.

- Preparativos en Chiclayo -

En Chiclayo, uno de los puntos más simbólicos del viaje debido a los años que ahí cumplió Robert Prevost con su misión religiosa, “visitará el santuario Nuestra Señora de la Paz, donde se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, con consejos pastorales y equipos sinodales diocesanos”, precisó el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán, al medio digital EWTN Noticias.

León XIV también visitaría la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo para sostener una reunión con universitarios, autoridades de la región y de lugares cercanos, y celebrará los 300 años de canonización de Santo Toribio de Mogrovejo en la parroquia dedicada a dicha figura en la localidad de Zaña.

“Finalmente tendremos la misa multitudinaria, hasta el momento todo indica que sería en las pampas de Pimentel, donde tenemos 272 hectáreas para recibir a más de un millón de fieles. Luego visitará su querida catedral Santa María de Chiclayo y saldrá a saludar un momento a su querido pueblo”, detalló Farfán.

- Paso por la Amazonía -

A inicios de agosto, el obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa, Monseñor Augusto Martín Quijano Rodríguez, brindó una conferencia de prensa detallando que el Papa pasará unas cinco horas en la ciudad amazónica.

Pese a la corta visita, las autoridades eclesiásticas locales esperan que León XIV pueda participar de un encuentro con representantes de comunidades urbanas y rurales en el bulevar de Yarinacocha; seguido de una visita a la catedral de Pucallpa y una celebración litúrgica.

En diálogo con el canal digital del Arzobispado de Lima, el vicario apostólico de Puerto Maldonado, monseñor David Martínez De Aguirre, resaltó la alegría que comparten las comunidades nativas y campesinas del oriente peruano con la visita de León XIV.

“En el vicariato ya me han empezado a llamar inmediatamente: ‘Monseñor, ¿cómo vamos a hacer? ¡Queremos ir a Pucallpa! ¡Queremos ir al Cusco! Vamos a empezar a organizarnos’. Así que estamos ya con toda esa gran alegría", narró el religioso.

- Agenda en Cusco -

En el caso de Cusco, el escenario principal para la visita del Sumo Pontífice será la explanada del parque arqueológico de Sacsayhuamán.

Sin embargo, según el arzobispado local aún se analiza si la capacidad actual del recinto resultará suficiente para la multitud que se espera. En ese sentido, monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo de Cusco, anunció hace una semana que se evaluaban otros cuatro espacios, entre ellos la Plaza de Armas de la ciudad.

Los otros dos posibles espacios se mantienen en reserva hasta la fecha.

La feligresía cusqueña, por su parte, propuso presentar la tradicional “misa paucartambina” para la celebración central en Sacsayhuamán.