El Papa habría expresado su deseo de visitar la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, durante su paso por el Perú.
El Papa habría expresado su deseo de visitar la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, durante su paso por el Perú.
/ GABRIEL BOUYS
Por Redacción EC

El Gobierno, el sector privado y las autoridades eclesiásticas siguen trabajando a contrarreloj con miras a la llegada del papa León XIV al Perú.

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