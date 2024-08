La estrategia de las grúas al descubierto

Dos años luego, observaciones elevadas al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) revelan que la Municipalidad de La Victoria intentó seguir este mismo formato.

A fines del 2023, la comuna de La Victoria inició el proceso de convocatoria para contratar a una empresa que brindara el servicio de cuatro grúas de carga lateral “con año de fabricación 2021 en adelante”, cuatro grúas de arrastre “con año de fabricación 2019 en adelante” y dos grúas adicionales de tipo retén. También se comprendió que las empresas interesadas tuviesen un local con un área mínima de mil metros cuadrados ubicado en el mismo distrito o en municipios aledaños. El contrato estaba valuado en más de 14,7 millones de soles y proponía 470 días de servicio. Sin embargo, la absolución de consultas y la integración de las bases, que debió darse el 16 de enero del 2024, se postergaron en ocho ocasiones hasta el 26 de enero.

En paralelo durante este tiempo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado recibió el cuestionamiento de Grúas Triple A S.A.C., una de las empresas postoras, a lo descrito en las bases presentadas por la Municipalidad. En primer lugar, se resaltó que el modo de pago descrito en los términos de referencia no era congruente con la descripción de las bases. Supuestamente, se trataba de un contrato a suma alzada (con un monto establecido por el servicio), pero la convocatoria indicaba que el pago sería “mensual y por vehículo internado, pagándose un monto fijo que será multiplicado por la cantidad de vehículos internados en el mes”. Es decir, el pago del servicio dependía de la cantidad de vehículos levantados por las grúas, yendo en contra de la definición de suma alzada.

Pero esto no fue lo único. De manera similar a lo sucedido en Miraflores, la Municipalidad de La Victoria dispuso como penalidad “no cumplir con la cantidad mínima de 90 vehículos internados [diariamente]”. De no lograrlo, la empresa contratada sería penalizada con 0,1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), actualmente 515 soles. Según la queja elevada a la OSCE, la Subgerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la entidad distrital refirió que la cantidad de noventa automóviles se dio en razón al historial estadístico de control de recuperación de espacios públicos, que en “promedio” son noventa coches. Al no ser congruente la convocatoria, el Organismo recomendó la nulidad del proceso. Y así sucedió.

Pero la historia volvió a andar dos meses luego, cuando el 23 de mayo de este año la Municipalidad de La Victoria publicó las nuevas bases para el mismo proceso. Sin embargo, esta vez se realizó vía contratación directa bajo la causal de ‘desabastecimiento inminente’. Es decir, ante el supuesto desabastecimiento, la Municipalidad pudo contratar de forma dirigida, sin necesidad de realizar un nuevo proceso de competencia y evaluación de postores. El 24 de mayo, un día después luego de que se presentaran las bases del nuevo proceso, se firmó la buena pro a favor de Orlandini Racing S.A.C., por un monto de 1,9 millones de soles por noventa días calendario.

Pese al corto plazo de contrato en comparación con la convocatoria inicial, y pese a haberse realizado como una medida correctiva ante un posible desabastecimiento, la Municipalidad de La Victoria no ha iniciado otro proceso para renovar este servicio de grúas. En comunicación con El Comercio, Yanina Abanto, Jefa de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Victoria, reveló que la entidad está ya coordinando para empezar “en los próximos días” la convocatoria para contratar al próximo servicio de grúas.

Explicaciones

Abanto resaltó que La Victoria es el distrito que concentra “a cerca del 50 % de las empresas de transporte interprovincial [en Lima Metropolitana] y tiene importantes clústeres comerciales, como Gamarra, el mercado de frutas, Polvos Azules, entre otros”. Para la vocera, esto hace de La Victoria un espacio comercial, pero también “caótico y con gran ocupación de espacios públicos”, razón por la cual considera de gran necesidad la continuidad del servicio de grúas y por lo cual se llegó a considerar el peligro de desabastecimiento. “La Municipalidad tienen la responsabilidad [de ordenar los espacios públicos], como la ley claramente lo ampara”, sostuvo. Esta última mención fue en respuesta a una reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC), en la cual se puso en juicio la legalidad de las acciones de la Municipalidad de La Victoria contra las infracciones de tránsito.

El Tribunal concluyó que “son los efectivos asignados al control de tránsito o de carreteras los únicos competentes para intervenir a los conductores, requerirles la documentación respectiva y, en caso de que lo amerite, levantar in situ la respectiva papeleta por la infracción cometida, iniciándose así el procedimiento administrativo sancionador”. Es decir, los municipios no pueden imponer papeletas en casos de tránsito, pero no se rechazó los actos de internamiento de manera expresa. “Básicamente, lo que establece el TC en su resolución es la doble multa al administrado [por infracciones de tránsito], pero lo que sí podemos hacer es sancionar las infracciones vinculadas a espacios públicos. Lo que está haciendo la Municipalidad, en el marco de sus competencias, es justamente la recuperación de espacios públicos”, dispuso Abanto.

Respecto a la exigencia de cumplir con noventa vehículos internados por día, que fue descrita en las bases del proceso inicial, Abanto reiteró que resulta de un “histórico”. Sin embargo, precisó que el nuevo contrato -que se asignó de manera directa a Orlandini Racing S.A.C.- no contempla este tipo de penalidad ni exigencia. La vocera mencionó que se planteó que el contrato inicial (del proceso anulado) sea a suma alzada debido a que no solo se estaban alquilando grúas, sino también un local y un software. Abanto detalló que el contrato actual se realiza por precios unitarios (horas de servicio).

Más contratos

Según la información provista por el portal gubernamental de proveedores del Estado, Orlandini Racing S.A.C., empresa dedicada al transporte de carga por carretera y al mantenimiento y reparación de vehículos automotores, ha firmado contratos con cuatro distritos limeños para brindar el servicio de grúas e internamiento de vehículos que incumplan con las disposiciones de tránsito: Miraflores, La Victoria, Independencia y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Adicionalmente, El Comercio pudo conocer que ha recibido la buena pro, en consorcio con otra compañía, para prestar este servicio en un quinto distrito limeño: Barranco.

El primero de los cinco contratos en mención se dio con la Municipalidad de Miraflores, donde Orlandini Racing S.A.C. participó con el 50 % dentro del Consorcio Green City Miraflores. Logistas Servicios S.A.C. (48 %) y Logsa S.A.C. (2 %) acompañaron en dicho consorcio. Ambas empresas tienen los mismos representantes legales y la segunda mantiene una deuda coactiva de 1,6 millones de soles, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), el monto adjudicado fue de 9,8 millones de soles por dos años de servicio, entre junio del 2021 y junio del 2023.

En aquel entonces, las constantes quejas de vecinos miraflorinos sobre decenas de vehículos internados sin sustento dieron luz sobre las estrategias que emplean las municipalidades para hacer del ordenamiento de los espacios públicos una importante fuente de ingreso. Es así que El Comercio pudo conocer que la Municipalidad de Miraflores dispuso como parte del contrato que el contratista debía cumplir con llevar al depósito 32 carros al día. Es decir, 960 vehículos al mes. En medio de estas revelaciones, el mismo consorcio, pero con el nombre de Green City Lima, se presentó para una licitación similar a la de Miraflores promulgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). El contrato fue propuesto por 24 meses, desde marzo del 2022, con un valor superior a los seis millones de soles.

El municipio de Independencia, por otro lado, arrancó su convocatoria a fines del 2023. En este proceso, las empresas Grúas Triple A S.A.C. y Logistas Servicios S.A.C. presentaron una serie de cuestionamientos hacia el proceso. Sin embargo, lo más resaltante que evidencia la resolución publicada por el OSCE al respecto, es que Grúas Triple A S.A.C. denunció “un claro direccionamiento” a la empresa Orlandini Racing S.A.C., Logistas Servicios S.A.C., BNR3 S.A.C., Grúas Plus S.A.C. “pues como se indicó en el país solo las referidas empresas cuentan con grúas de cargas lateral”. Finalmente, se dio la buena pro el 29 de abril al consorcio Servicios Integrales Independencia, constituido por Orlandini Racing S.A.C. (con el 64 % de representación) y RPS13 S.A.C. (33 %).

En comunicación con El Comercio, la empresa Orlandini Racing S.A.C. refirió que “la afirmación [hecha por la empresa competidora sobre un direccionamiento] es falsa y la mejor prueba de ello es que no existe ningún pronunciamiento del OSCE en el que se haya acreditado la existencia de algún direccionamiento”. “Nuestra empresa trabaja arduamente y siempre de manera transparente. Cuestionamientos de este tipo - carentes de sustento y/o asidero legal - son inaceptables, pues buscan dañar nuestra bien ganada imagen, la misma que cuidamos extremadamente”, agregó la vocería de la compañía.

Finalmente, está el proceso iniciado por la Municipalidad de Barranco en noviembre del 2023, que ya dio la buena pro al consorcio Grúas Barranco 24. Este se conforma por Orlandini Racing S.A.C. y Grúas Plus S.A.C. Cabe señalar que en mayo de este año también hubo un pronunciamiento del OSCE ante las observaciones planteadas nuevamente por Grúas Triple A S.A.C. y Logistas Servicios S.A.C., pero el OSCE no acogió ninguno de los siete cuestionamientos. Al cierre de esta edición, este contrato se encuentra en estado de Consentido según el portal del SEACE, pese a que se firmó la buena pro en los primeros días de julio.

Respecto a las constantes observaciones que han sido resueltas por el OSCE -en la mayoría casos no acogiendo dichas observaciones- la empresa Orlandini Racing S.A.C. mencionó: “hay una empresa de la competencia que ha elevado observaciones en diversos procedimientos de selección, y que en lugar de cuestionar supuestas trasgresiones de la norma en cada proceso en particular, realiza denuncias falsas […] contra nuestra empresa, las cuales rechazamos y negamos por resultar calumniosas”.