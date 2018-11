Cuidado con el tráfico: este sábado habrá tres conciertos en Lima

Este sábado 17 de noviembre se desarrollarán tres conciertos al mismo tiempo en distintos distritos de Lima, situación que movilizará un gran número de personas y vehículos que podrían ocasionar congestión vehicular.



Uno de los eventos será el concierto de Roger Waters, el genio creativo de Pink Floyd, quien se presentará desde las 9 de la noche en el estadio Monumental, de Ate.



La vía de acceso al coloso es la avenida Javier Prado Este. Por lo que se recomienda a los asistentes no llevar autos para evitar el embotellamiento en el ingreso y salida del concierto. "Nos dicen que se han vendido unas 42 mil entradas por lo que el tránsito va a estar bastante lento. Recomendamos no ir en carro porque, además no va a haber dónde estacionar", dice el coronel Guillermo Llerena, de la Policía de Tránsito.

Llerena advierte que habrá 80 agentes más en la Javier Prado, desde

el Jockey Plaza hasta el óvalo Huarochirí, pendientes de vehículos mal estacionados. "Se va a colocar fotopapeletas", asegura.

A la misma hora, en el Jockey Club del Perú (Surco), se llevará a cabo el concierto de Daddy Yankee. Por lo que habrá mayor carga vehicular por la Panamericana Sur y las avenida El Derby y Manuel Olguín.

De igual forma, mañana sábado 17 de noviembre se realizará el festival Barrio Latino en la explanada de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel, con la presentación de J. Balvin y Bad Bunny. Los asistentes y conductores que circulen por la Costa Verde deberán tomar precauciones porque se espera tránsito lento.



Maratón nocturna

​A las 8 p.m. se desarrollará la carrera nocturna “Movistar Lima Night Run 2018”, que tendrá un recorrido de 7 kilómetros en Chorrillos.

Los participantes partirán de la playa Agua Dulce, pasarán por el túnel de La Herradura, subirán hasta el planetario del Morro Solar. Luego volverán por la misma ruta a la playa.

Por este motivo, los vehículos no podrán entrar al tramo de la Costa Verde perteneciente a Chorrillos.

