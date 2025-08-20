Hasta el momento no se ha retomado la negociación colectiva entre la minera Antapaccay y el Sindicato de Funcionarios de Compañía Minera Antapaccay (Sitramina), que se dejó sin efecto a principios de este mes.

Como se recuerda, el diálogo se había iniciado en abril de este año y los trabajadores mineros rompieron las negociaciones alegando “prácticas sistemáticas que vulneran la libertad sindical”.

Los dirigentes lamentaron la poca presencia de Sunafil en la verificación de las condiciones laborales, sociales y salariales de los trabajadores. Incluso, Alexander Gutiérrez, secretario general del Sitramina, acudió hasta el Congreso.

Según su versión se estarían ofreciendo bonos a los afiliados del sindicato bajo la condición de que estos se desafilien a dicho grupo.

“Solicitamos inspección de lo ocurrido con el acuerdo exprés de la empresa y el sindicato paralelo, y además comprobar la practica antisindical del acuerdo en una de sus cláusulas que extiende su beneficio a todos los trabajadores”, comentó.

El pedido de fiscalización es respaldado por organizaciones gremiales como la CGTP y la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú.

Los dirigentes esperan que el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo Lima, resuelva la competencia (Cusco o Lima) para la apertura del expediente de negociación colectiva.

Minera responde

Por su parte, la empresa Antapaccay lamentó la decisión del sindicato de trabajadores, pese a que -según manifestó- su mensaje ha sido y es todavía “el de la equidad y no discriminación”, así como llegar a acuerdos en base al “diálogo abierto y la buena fe”.

“Si bien respetamos la decisión de la SITRAMINA, consideramos que es una decisión que retrasa un acuerdo que podría haberse cerrado con prontitud, tal y como culminaron exitosamente las negociaciones colectivas de los años 2019 y 2022 respectivamente”, acotó.

“No obstante lo anterior, la empresa ratifica su disposición a dialogar en todo momento para cerrar un acuerdo equitativo y beneficioso para ambas partes”, sentenció en un comunicado publicado el pasado 4 de agosto.