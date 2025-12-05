La capital peruana enfrentó la madrugada de este viernes 5 de diciembre un escenario atípico marcado por lloviznas persistentes, frío inusual y altos niveles de humedad, condiciones atribuidas a la influencia de la DANA ‘Qori’. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) explicó las causas de este fenómeno y las advertencias para la población durante los próximos días.

La ingeniera Anggi Flores Cruz, especialista en meteorología del Senamhi, señaló que Lima registra desde hace varios días un incremento considerable de la humedad, alcanzando el 100% en zonas como Lurigancho y Carabayllo, y hasta el 99% en distritos céntricos como San Borja y Jesús María. Estas condiciones favorecen la formación de lloviznas, sumadas al incremento de los vientos del sur que saturan la atmósfera.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

DANA ‘Qori’ provoca lloviznas, neblina y humedad récord en Lima durante varios días. (Foto: Andina).

Las precipitaciones fueron detectadas incluso desde la 1:00 a. m. en distritos del sur como Villa María del Triunfo y Lurín, con un acumulado de 0,5 milímetros, un registro notable para esta época del año. La capital ha presentado amaneceres fríos, con temperaturas cercanas a los 17°C y vientos alrededor de 4 km/h, en un ambiente de humedad casi absoluta.

Según Flores, estas condiciones no mejorarían a corto plazo. El Senamhi prevé la continuidad de mañanas grises y húmedas hasta el 8 de diciembre, debido a la evolución de la DANA, que mantiene una densa cobertura nubosa desde Ica hasta Piura. Esto ha generado una disminución en la sensación térmica, sobre todo en zonas alejadas y de mayor altitud.

Lima amanece con clima inusual por la DANA ‘Qori’. (Foto: Andina)

La Depresión Aislada en Niveles Altos ‘Qori’ está impactando también en la sierra central y sur del país. Se han reportado vientos intensos, lluvias y nevadas en áreas altas de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. En algunos puntos por encima de los 4.000 metros de altitud, las temperaturas nocturnas han descendido hasta los -10°C, fenómeno que persistiría al menos hasta el 8 de diciembre.

En Lima, los distritos más afectados por el fenómeno son los costeros y del sur, especialmente Villa María del Triunfo, Lurín y Villa El Salvador.

Recomendaciones para la población

El Senamhi exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones. Entre las principales alertas figura la conducción: la baja visibilidad, la neblina y las pistas húmedas incrementan el riesgo de accidentes. Se sugiere manejar con prudencia y estar atentos a las condiciones del entorno.

Asimismo, se recomienda a la población usar abrigos ligeros y consumir bebidas calientes para contrarrestar la sensación de frío mientras persista la nubosidad. El organismo meteorológico pidió seguir los comunicados oficiales y mantenerse informados sobre la evolución del clima.

Lima atraviesa así una combinación inusual de lloviznas, humedad extrema y temperaturas bajas, efectos directos de la DANA ‘Qori’, fenómeno que continuará influyendo en el clima local durante los próximos días y afectará de manera especial a las zonas más vulnerables de la ciudad y de la sierra sur del país.