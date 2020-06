El legislador Daniel Urresti anunció que el partido Podemos Perú decidió retirar de la Comisión de Educación del Congreso a sus parlamentarios titulares y accesitarios.

En un comunicado, Urresti señaló que se tomó tal medida para dejar en claro que el partido Podemos ni su bancada se oponen a los avances en la reforma universitaria y a la labor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

VIDEO RECOMENDADO

Compatriota ingresó a Harvard y a 12 prestigiosas universidades de EE.UU.

“Agradezco al presidente del partido y al Comité Ejecutivo Nacional por haber aceptado mi propuesta. Eso demuestra el espíritu ético y moral de Podemos Perú y, además, ratifica que la transparencia y el compromiso de nuestro partido por la educación van más allá de las palabras”, indicó Urresti.

Además, consideró que existen “ataques orquestados” contra el partido Podemos y que estos van dirigidos principalmente a su fundador, José Luna Gálvez, quien es propietario de la Universidad Telesup, a la cual la Sunedu le denegó el licenciamiento institucional por no cumplir con las condiciones básicas de enseñanza.

“Reitero, Podemos Perú no tiene ningún interés en beneficiar a alguna universidad en particular. Esperamos que otros miembros del Congreso sigan nuestro ejemplo y actúen con la misma transparencia. Nosotros nos reafirmamos en nuestro compromiso de no hacer nada que vaya contra la Sunedu ni contra los avances en la reforma universitaria”, expresó.

-El caso-

El ministro de Educación, Martín Benavides, aseguró que, en base a una versión sobre un supuesto favorecimiento de la Sunedu a universidades privadas, se busca desprestigiar a dicha institución para crear una instancia superior a ella y quitarle autonomía.

El pasado 19 de junio, la Comisión de Educación del Congreso aprobó –por mayoría– conformar una comisión investigadora contra la Sunedu para analizar las denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento.