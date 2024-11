Máxima difusión. María Anita Villanueva Chuquiruna, de 24 años, desapareció hace más de un mes en Comas. Ella salió de su vivienda el 18 de octubre y, desde entonces, nadie conoce su paradero. Su familia no ha dejado de buscarla y pide ayuda de las autoridades.

Un dato importante que ha trascendido en los últimos días: la joven cajamarquina fue vista por última vez en los exteriores del condominio Torres Las Praderas, lugar donde el policía Darwin Condori habría asesinado y desmembrado a Sheyla Cóndor.

Esta información fue comunicada al Ministerio de la Mujer, que se acercó al edificio mencionado para pedir los videos de las cámaras de seguridad y recoger testimonios y evidencias que aporten al caso; sin embargo, estas diligencias no habrían tenido frutos.

“ Dicen que las cámaras no alcanzan a la avenida, que solo se ve el condominio . No nos han dejado ver los videos”, relató una tía de la desaparecida a Buenos Días Perú.

No les quisieron recibir la denuncia

La historia se repite. Familiares de María Anita Villanueva contaron que la comisaría de Pro tampoco quiso recibirles la denuncia . La joven desapareció el pasado 18 de octubre y recién el 4 de noviembre aceptaron el reporte, es decir, dos semanas después.

“No dejo de buscarte y sigo buscándote hasta donde pueda. Quiero que regreses a la casa y que me apoyen las comisarías, serenos, sola no puedo”, comentó un pariente.